Parte hoy primer el embarque de carne cordobesa a EEUU

Un primer envío de 5 toneladas de cortes de novillo pesado local saldrá hoy con destino a Miami, a una red de carnicerías y restaurantes gourmet. “Es un sueño hecho realidad”, dicen entusiasmados en el frigorífico Logros, de Río Segundo. Avanzan con otros mercados

Por Javier De Pascuale – jdepascuale@comercioyjusticia.info

El aeropuerto Córdoba será escenario hoy del primer envío de cortes de carne enfriada a los Estados Unidos, por parte de un frigorífico cordobés. En un hecho que es histórico y que ocurrirá dentro de pocos días, bifes del mejor novillo de nuestra pampa mediterránea serán servidos en el restaurante Graziano’s en la séptima avenida Southwest de Miami, a 300 metros de Cayo Brickell, la famosísima isla artificial de forma triangular con el metro cuadrado más caro del mundo: dos millones de dólares y con los rascacielos de playa más lujosos del mundo.

“Es un sueño hecho realidad”, afirman con juvenil entusiasmo desde el frigorífico Logros, de Río Segundo. Acceder a un mercado de inmensas posibilidades, Estados Unidos; llegar a los circuitos de distribución más eficientes del planeta, estar presentes en cadenas de restaurantes gourmet y además, darse el lujo de hacerlo desde Córdoba, sin pasar por la casa de Dios en el país, Buenos Aires.

En rigor de verdad, el vuelo con destino a Florida partirá a primer hora de mañana, pero la carga se realizará hoy y tanto la Asociación de Frigoríficos e Industriales de la Carne local (ACIF) como el propio frigorífico están organizando un evento de proporciones que cambiará por unas horas la dinámica habitual aeroportuaria de Pajas Blancas. No sólo asistirán autoridades provinciales así como referentes del sector, sino que hasta se espera la presencia de productores que quieren ver cómo “su” novillo es cargado en la bodega de un avión con destino al “Estado del sol brillante”, como se conoce a Florida y, aún más, directo para ser servido en la mesa de restaurantes gourmet de Miami.

“La verdad es que sí, estamos entusiasmados”, admitió José María Roca, gerente de Logros, en diálogo con Comercio y Justicia. “Estamos haciendo un gran esfuerzo porque es la primera vez que se realiza este envío, de este producto, con ese destino y además desde la terminal cordobesa. Nos propusimos hacerlo desde acá y la verdad es que lo estamos logrando. Y es un acto de justicia para con el aeropuerto Córdoba y la aduana local”, afirmó el porteño Roca, efectivamente originario de Buenos Aires pero cordobés por opción.

El primer envío de 5.000 kilogramos de cortes varios (peceto y cuadril, entre ellos, cortes no tradicionales para mercados del hemisferio norte) que se embarca hoy a los Estados Unidos corresponde a novillos pesados, lo cual es una renovada apuesta del frigorífico local a una producción que tampoco es tradicional en el mercado internacional pero que “tiene futuro”, de acuerdo con la nueva orientación impulsada desde el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna argentina.

El despacho, por su volumen, no deja de ser una muestra, un envío exploratorio a un mercado gigantesco. “Es un desafío, competir con la carne americana con un público acostumbrado a otro sabor. Apostamos a que ese público acepte un nuevo sabor, valore la carne de ganado pastoril finalizado a cereal y que a la larga esto ingrese dentro de las cuotas de los principales mercados”, precisa el gerente de Logros, quien por estas horas gestiona no sólo el acceso al mercado de Estados Unidos sino también muchas otras líneas de desarrollo exportador.

Efectivamente, Logros es uno de los primeros frigoríficos autorizados a exportar a China y desde 2006 envía cortes congelados al mayor mercado mundial. “Acabamos de enviar el primer cargamente de cortes enfriados y lo estamos siguiendo todos los días, por el desafío que implica enviar carne enfriada al otro lado del planeta”, explicaron desde el frigorífico. Es un cargamento muy pequeño, de 25 toneladas, que pretende funcionar a modo de prueba para ver si tras 40 ó 50 días de travesía marítima, puede ingresar rápidamente a la cadena de distribución del gigante asiático, que rápidamente pone los cortes a la venta como carne fresca.

Por lo demás, Logros sigue trabajando mercados como Brasil, Sudáfrica en forma reciente, Vietnam como uno de los mercados en desarrollo (se está negociando) o Malasia como mercado potencial, entre otros. En otros rubros, el frigorífico desarrolla harinas de carne esterilizada para la industria de la comida de mascotas y está trabajando una novísima línea de harinas proteicas a base de cueros, que en pruebas de laboratorio ha dado increíbles resultados en digestibilidad, que abren amplias posibilidades de mercados para elaboración de alimentos de mascotas y de peces.