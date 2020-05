Para paliar la crisis, las cadenas hoteleras apelan a la venta futura

Esta actividad es una de las más afectadas por la pandemia de coronavirus, pese a lo cual activa

acciones de promoción para cuando vuelva a abrir sus puertas

Por Carolina Brenner cbrenner@comercioyjusticia.info

La hotelería es sin duda una de las actividades más golpeadas por los efectos de la pandemia de coronavirus, tanto en el plano nacional como mundial.

En Argentina, la totalidad de los establecimientos tuvo que cerrar sus puertas apenas se declaró la emergencia sanitaria y por ende su facturación se redujo a cero desde hace casi dos meses.

En este contexto, no es mucho lo que pueden hacer estas empresas para paliar su difícil situación, mientras dure la cuarentena, más que esperar que se retome la actividad, lo que -calculan- será después del invierno.

Así y todo, algunas cadenas se las ingenian para continuar con su presencia en el mercado aunque sea de manera remota mediante promociones de venta a futuro o de la comunicación de las medidas sanitarias que tomarán cuando abran sus puertas, entre otras acciones.

Por ejemplo, la cadena de origen cordobés Amérian Hoteles lanzó recientemente la iniciativa “Mi futuro viaje”, que propone a los turistas comprar estadías en sus propiedades con beneficios de más de 30% de descuento en las tarifas y con la posibilidad de disfrutarlas hasta junio del próximo año.

Los hoteles Amérian que participan de esta acción son los siguientes: Buenos Aires Park Hotel, Córdoba Park Hotel, Executive Córdoba Hotel, Executive Mendoza, Rafaela, Catamarca, Tucumán, Villa María, Salta y Carlos V (Termas de Río Hondo); y los Mérit San Telmo Hotel y Mérit Iguazú.

“Somos conscientes de que es el momento de quedarse en casa pero sabemos que las ganas e intenciones de viajar se mantienen intactas. A su vez, la necesidad de continuar cuidándonos hará priorizar los viajes por el interior de nuestro país y a destinos de cercanía”, comentó Roberto Amengual, presidente de Amérian Hoteles.

“Principalmente decidimos ponernos en marcha con esta acción con el objetivo de apuntalar el sostenimiento de la industria, ayudar a la recuperación de la ocupación y acompañar a cientos de personas a viajar a un bajo costo en un período pospandemia”, agregó.

La acción se llevará a cabo en una primera etapa de preventa que durará hasta el 31 de mayo, con cupos limitados. Cabe destacar que todas las noches se venderán bajo una absoluta política de flexibilidad para que el huésped sienta total libertad de modificar o postergar la fecha de su reserva.

Otra de las compañías nacionales que se anticiparon con esta modalidad de comercialización anticipada es el Grupo Hotelero Albamonte (GHA), que desde el pasado 21 abril ofrece el plan “Preventa”, que abarca la casi totalidad de sus 43 hoteles.

“Creemos que el deseo de viajar y de explorar nuevos destinos nunca se pierde, por eso lanzamos esta preventa con 40% de descuento sobre tarifa rack en nuestros hoteles Howard Johnson y Days Inn”, informó el Departamento Comercial del GHA.

Los vouchers que se precompren se podrán utilizar entre el 1 de julio y el 31 de diciembre próximos y tendrán vigencia hasta el 30 de junio del corriente año.

Asimismo, podrán realizarse cambios de fechas sin problema (teniendo en cuenta la vigencia de la utilización), siempre y cuando sea con modificación previa de 48/72 hs, según cada hotel. En tanto, si la situación del país lo permitiere, las vacaciones de invierno también estarán incluidas en esta iniciativa.

“Además queremos informar, con mucho énfasis, que ya se está trabajando sobre los nuevos estándares teniendo en cuenta todas las medidas de aislamiento e higiene, para generar confianza y seguridad en nuestros clientes”, destacó la empresa, que tiene 20 años de presencia en el mercado con la marca Howard Johnson y cuatro años con la marca Days Inn en Argentina, Paraguay y Chile.

Otro de los hoteles que se sumó a la venta anticipada fue el Windsor Hotel and Tower de la ciudad de Córdoba, que lo propuso como la posibilidad de un obsequio a alguien y “hacerlo ‘viajar’ en plena cuarentena”. Al respecto, ofrece diferentes propuestas que abarcan desde un día de spa que incluye masaje, sauna y gimnasia, hasta una noche de alojamiento con late check out y copa de bienvenida, y/o un day use con desayuno, almuerzo o merienda y acceso al spa, para ser utilizados cuando se retome la actividad.

Además, el hotel brinda la opción de regalar una gift card con crédito para poder usar cualquiera de las tres alternativas mencionadas anteriormente, que tienen validez hasta febrero de 2021, sujetas a disponibilidad.

Por su parte, el Hotel Grand Brizo de Buenos Aires, de la cadena Álvarez Argüelles Hoteles, también apostó por esta modalidad y lanzó la promoción “Volver a viajar”, que ofrece un precio especial por noche hasta diciembre de 2021, con cena o almuerzo incluído, 50% de descuento en masajes, early check in y late check out, y upgrade a categoría superior.

Seguridad y protocolos

En el ámbito mundial, las grandes cadenas hoteleras también comunican diversas acciones para mantenerse al día con sus públicos, pese a que sus establecimientos aún se encuentran cerrados..

Por ejemplo, Accor se unió con Bureau Veritas, proveedor de pruebas, inspección y certificación, para desarrollar un sello diseñado para certificar estándares de seguridad y protocolos de limpieza adecuados para permitir la reapertura de las empresas.

“Acoger, proteger y cuidar a los demás está en el ADN de Accor y en el corazón de lo que hacemos. Hoy, más que nunca, nuestros colaboradores, clientes y socios necesitan sentirse seguros de nuestra capacidad de ofrecerles el mejor servicio posible. Como líder europeo en hotelería, es nuestro deber anticiparnos a las necesidades y responder a los requisitos de salud y seguridad cumpliendo con los más altos estándares”, expresó Franck Gervais, CEO Accor Europa.

La certificación cubrirá tanto el alojamiento como la alimentación y establecerá las normas sanitarias aplicables a todos los hoteles del grupo, así como a otras cadenas y hoteles independientes. El proyecto se realizó en colaboración con médicos y epidemiólogos.

En concreto, el resultado de este esfuerzo será una guía operativa disponible para todos los interesados ​​en la industria, que les permitirá aplicar las recomendaciones de salud y seguridad de las autoridades (OMS, Ministerio de Salud, etcétera), tanto en los espacios de servicios al huésped como en el back office y de elaboración de alimentos.

Por su parte y en la misma sintonía, Marriott International lanzará un programa con enfoque multidimensional para elevar sus estándares de limpieza y normas y comportamientos, para enfrentar los nuevos desafíos de salud y seguridad presentados por el estado pandémico actual.

“Queremos que nuestros huéspedes comprendan lo que estamos haciendo hoy y planeamos en el futuro cercano en las áreas de limpieza, higiene y distanciamiento social para que cuando crucen las puertas de uno de nuestros hoteles, conozcan que nuestro compromiso con su salud y seguridad es nuestra prioridad”, dijo Arne Sorenson, presidente y director Ejecutivo de Marriott International.

En este marco, la cadena creó el Consejo de Limpieza Global de Marriott, para abordar las realidades de la pandemia Covid-19. el cual se enfocará en desarrollar el próximo nivel de estándares, normas y comportamientos de limpieza de hospitalidad de la compañía, diseñados para minimizar el riesgo y mejorar la seguridad tanto para los consumidores como para los asociados de la cadena.

Finalmente, entre otras acciones originales que están implementando las empresas hoteleras multinacionales se destaca la de Palladium Hotel Group, que lanzó Palladium TV, un nuevo canal de televisión con programación propia y exclusiva.

Con esta iniciativa, el grupo español propone “dejar volar la imaginación y soñar con seguir viajando mientras están resguardados en la comodidad de sus casas”.

Este proyecto, que inicialmente estaba previsto únicamente para su consumo de forma exclusiva en las televisiones de todas las habitaciones y suites de los 48 hoteles del grupo, se estrena ahora en abierto, a través de una versión online exclusiva, accesible para todo el mundo y desde cualquier dispositivo, de forma completamente gratuita.

Se podrá acceder desde una lista de reproducción del canal corporativo de YouTube de Palladium Hotel Group y en la página web Palladium TV.

Este canal de televisión contará con contenidos audiovisuales centrados en la vida dentro y fuera de los hoteles en cada uno de los territorios donde tiene presencia el grupo. El objetivo es mostrar de otra manera todo lo que ofrecen cada uno de los destinos y alojamientos sin que las personas se muevan de casa.

“Lo que pretendemos es poner a disposición de todo el público contenidos de calidad sobre el mundo de los viajes, del bienestar y del ocio, además de enseñar un poquito más sobre todos aquellos destinos donde tenemos hoteles y, al mismo tiempo, tener la oportunidad de explicar mejor el amplio abanico de experiencias únicas que ofrecemos en nuestros establecimientos; y contar historias bonitas sobre lugares, culturas y personas”, comentó Iñaky Bau, corporate marketing director de Palladium Hotel Group.