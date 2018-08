Otro golpe al bolsillo del consumidor: expensas subieron hasta 16% y seguirán haciéndolo

Los inquilinos pagan hasta $2.500 mensuales. Los incrementos son el resultado de aumentos de salarios, servicios de vigilancia, tarifas eléctricas, mantenimiento de ascensores. De los fondos, 95% se destina al pago de los costos fijos, lo que hace peligrar el mantenimiento de los edificios

Las expensas en los edificios de Córdoba han aumentado en lo que va del año entre 13% y 16%, situación que no sólo golpea al bolsillo del inquilino y del propietario habitante, sino que contribuye al deterioro paulatino de los edificios porque la mayor parte de sus fondos se destinan a cubrir costos fijos en constante incremento.

Con todo, dependiendo de la cantidad de departamentos y el servicio de vigilancia, hoy un inquilino de un edificio de más de 28 departamentos y de hasta 157 unidades, paga expensas que oscilan entre $1.500 y $2.500 por mes (ver cuadro Monto de expensas por tipo de edificio).

“Esta problemática está vinculada cin la situación inflacionaria del país que se traduce en incrementos de salarios del personal de edificios, de servicios de vigilancia (en los casos de edificios que lo tienen contratado), de tarifa eléctrica, de servicio de mantenimiento de ascensores y otros gastos que conforman las expensas” , precisó a Comercio y Justicia el especialista en propiedad horizontal Sebastián Viqueira, actual vicepresidente de la Cámara de Propiedad Horizontal de la Provincia de Córdoba .

La estructura de costos fijos de funcionamiento de un edificio insume entre 90 y 95 % de lo que ingresa en concepto de expensas. Es decir, de cada 100 pesos que se abonan de expensas, 90 a 95 van a cubrir sueldos y aportes y contribuciones a la seguridad social de encargados (o servicio de limpieza tercerizado), servicio de vigilancia (si estuviera contratado), energía eléctrica de medidor de servicios generales (que mide ascensores, bombas de agua y luminarias de ingreso y palieres), servicio de mantenimiento de ascensores (obligatorio por ordenanza 10950) y servicio de administración. Estos porcentajes, según apuntó Viqueira, se han tomado de una muestra de 148 edificios de Córdoba capital. (Ver cuadro Estructura de costos fijos del funcionamiento de un edificio tipo)

Otro aspecto que impacta, según comentó, responde a las normativas que regulan servicios de consorcios y que han significado un crecimiento de algunos rubros que históricamente eran marginales, como, por ejemplo, normas de seguridad contra incendio (y la imposibilidad de obtener certificado de aprobación de bomberos en edificios construidos con anterioridad al año 2005), Ley de seguridad eléctrica, normas en materia de provisión de gas natural, entre otros.

“Desde hace más de diez años venimos advirtiendo sobre esta situación, sin resultados satisfactorios, y observando que se agrava día a día, poniendo en riesgo la viabilidad económica de los consorcios y afectando de esa manera a sus habitantes”, amplió.

En ascenso

La situación no se termina acá, por el contrario, las proyecciones de incremento en lo que resta del año continúan sujetas a los futuros aumentos de los mismos conceptos, como de otros rubros como el caso de la seguridad privada. En ese sentido, según acuerdo de paritarias, el especialista advirtió que la apertura de las mismas ya dejó establecidos aumentos de cuatro por ciento para agosto; $2.000 de un bono en octubre; tres por ciento en noviembre; e iguales porcentajes en enero y febrero. A esto hay que sumarle 20% sobre el salario básico como bono de fin de año que se estableció en paritarias de años anteriores y quedó fijo. Asimismo, recordó, ya hay nuevos incrementos en servicio de seguridad privada.

La mora, un problema latente

El vocero indicó que hasta el momento, y en función de su experiencia como administrador, el porcentaje de mora aún no es un problema grave, pero no descartó que pueda serlo a futuro. Diferenció la mora corriente -una deuda de dos o tres períodos- de la mora compleja, que entiende una deuda de más de tres períodos o bien que atañe a reclamos judiciales. “Hasta el momento esta mora es excepcional”, insistió.

Con esto, destacó la situación de la vivida en Buenos Aires, donde se conoció que uno de cada tres consorcistas está moroso. “La diferencia radica en la enorme cantidad de exigencias por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que han significado un importante costo extra que se ha reflejado en las expensas (tasas por servicios, normativas en materia de limpieza de tanques, desinfecciones, certificado edificio seguro, entre otros). Actualmente y producto de esa situación se están eliminando o reduciendo muchas de esas exigencias por el impacto negativo en materia de costos”, indicó el especialista.

Asimismo, agregó, que en Buenos Aires las tarifas han comenzado a incrementar en este último tiempo, situación que en Córdoba se “sufre desde mucho antes”. En este punto, resaltó que la mayor incidencia puede deberse también a que un número importante de edificios en Buenos Aires tienen servicios de calefacción y agua caliente central, cuyo costo de gas se abona a través de las expensas comunes y no en boletas por departamento, como sucede mayoritariamente en Córdoba.