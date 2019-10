Nuevocentro suma tres nuevas tiendas y una aplicación móvil

El ingreso de visitantes al centro comercial cayó entre 8% y 9% interanual, en tanto que las ventas decrecieron levemente con relación al año pasado

Por Carolina Brenner – cbrenner@comercioyjusticia.info

Nuevocentro planea la llegada de tres nuevas tiendas para los próximos meses, y avanza en el lanzamiento de una aplicación móvil para fidelizar a sus clientes.

“No estamos ajenos a la situación política y económica del momento, pero nos sentimos conformes a la hora de hacer un balance ya que este año nos propusimos mantener el shopping medianamente a pleno, sin tanto local vacío cómo puede generarse en los tiempos de crisis.

En este sentido, contamos hoy solo con dos locales sin ocupar y tres en obra, además de la reciente apertura de la nueva casa de Lacoste. Esto nos da un panorama, ya iniciada la temporada primavera verano, de que vamos a comenzar un 2020 con un porcentaje de ocupación habitual de épocas estables”, adelantó a Comercio y Justicia Ignacio Albarracín, gerente Comercial de Nuevocentro.

Las marcas que arribarán a los nuevos locales son: heladería Lucciano, la firma de indumentaria Cardón y la de calzado, Lady Stork. De las tres propuestas, dos de ellas llegan por primera vez al centro comercial.

“Estamos muy contentos con estas aperturas, las cuales generalmente van atadas al cambio de temporada. En este sentido, el objetivo es mantenernos con esta oferta hasta febrero y marzo, así como también tratar de incursionar en rubros no vinculados a la indumentaria para ocupar los últimos dos locales que nos quedan libres”, aseguró Albarracín.

Consultado acerca de las ventas, el directivo remarcó: “En términos de ticket nominal venimos un poco por debajo de la inflación pero no con niveles tan malos ni críticos. Sí, entendemos que el ticket promedio está más alto ya que la ropa se encuentra con valores elevados en función a que habitualmente tienen que estar atados al dólar, ya que hay muchas piezas y géneros que son importados”.

“En cuanto a tickets de venta, nos encontramos en cierta forma neutral, quizás uno o dos puntos por debajo del año pasado, lo que no es significativo. Por otro lado, el ingreso de visitantes al mall cayó entre ocho y nueve por ciento interanual, pero el nivel de facturación de los locales nos viene sorprendiendo”, remarcó Albarracín, en tanto que destacó que el ticket promedio del centro comercial actualmente ronda 2.500 pesos.

Vale destacar, que estos últimos meses, el promedio de visitas por mes al shopping ubicado en la avenida Duarte Quirós fue de 700 mil personas, con picos los fines de semana de entre 23 y 25 mil personas por día.

Según comentó el gerente, los rubros que más venden, son “los que la crisis no le ha pegado tanto, como indumentaria femenina y de tiempo libre que incluye deporte y moda urbanas, y las firmas para niños que nunca se caen o son las últimas en recibir el impacto si la recesión es muy larga. Por otro lado, los rubros más afectados son electrónica en primer lugar, calzado y marroquinería, y las casas que se dirigen al público masculino.

Desfile y app

Dentro de las acciones para impulsar las ventas, además de ofrecer días específicos de descuentos, el centro comercial organizó recientemente un desfile para presentar la nueva temporada primavera verano, que se desarrolló en el Parque del Chateau y contó con la presencia de más de 300 invitados especiales y las principales marcas de indumentaria en pasarela como: Portsaid, Vaquería, Silenzio, Huapi, Vesna, Ossira, Lacoste, IndiaStyle, Amazona y Markova.

En este marco, se lanzó la nueva aplicación Nuevocentro, a través de la cual los usuarios podrán encontrar descuentos cada vez que ingresen al mall.

“El objetivo de esta herramienta, que se puede bajar desde cualquier celular, es avanzar hacia una comunicación uno a uno, de persona a persona, para que cada cliente pueda recibir lo que le interesa por parte de Nuevocentro, como por ejemplo las marcas que prefiere, y de este modo fidelizar a nuestro público”, concluyó Albarracín.