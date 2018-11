Nace plataforma de e-commerce que agiliza el proceso de venta en las redes sociales

Contextus permite vender por WhatsApp, Facebook e Instagram. Facilita la interacción de la pyme con su cliente y multiplica su nivel de conversación. Fue creada por emprendedores argentinos

Los entrepreneurs argentinos Gonzalo Fernández (CTO), Diego Fernández (CEO) y Fabio Farchetto (CSO), crearon Contextus, una plataforma de e-commerce basada en la nube que mediante distintas herramientas, facilita la interacción con los clientes por medio de un proceso de compra ágil que multiplica el nivel de conversación.

La plataforma fue diseñada con el objetivo de hacer el e-commerce más accesible, en tanto resuelve las principales limitaciones que hoy tienen las pymes y los emprendedores para vender en las redes sociales, elegir sus propias reglas de envío y operar en los canales donde naturalmente conversan con sus clientes.

“Mientras las plataformas tradicionales tienen su foco en crear una tienda online, Contextus entrega herramientas concretas para que comiencen a vender en los canales donde naturalmente se vinculan con sus clientes, como redes sociales y medios masivos de mensajería”, dijo Diego Fernández.

“La plataforma está concebida con la intención de que emprendedores y pequeñas empresas puedan mirar a los gigantes a los ojos”, agrega Gonzalo Fernández.

¿Cómo funciona?

La persona debe crear un usuario para comenzar a operar. Mediante la alianza que firmó la empresa con Todo Pago, los usuarios pueden registrarse en Contextus con el mismo perfil y contraseña. La cuenta queda configurada automáticamente y ofrece la posibilidad de cobrar con tarjetas de crédito, débito e incluso billetera virtual.

La plataforma dispone de una tienda online con múltiples herramientas, en la cual el cliente puede seleccionar la forma de envío y de pago. Para la venta propiamente dicha, cuenta con un módulo de social selling que permite la venta directa por WhatsApp, Facebook e Instagram, entre otros canales.

“Para este caso, se toma la foto del producto que se quiere vender, se agrega nombre, precio, stock y se envía por WhatsApp.

El cliente recibe la selección que se preparó de manera personalizada, pudiendo completar la compra sin loguearse ni ingresar por la tienda online. De esta manera, se evitan numerosos pasos que provocan el abandono de la compra, multiplicando el nivel de conversación que actualmente no llega un dígito para este sector de empresas”, indicó el responsable.

“Con el método anterior a este avance, las plataformas comparten un link que deriva a una tienda online. Una vez allí, el cliente debía cargar el producto en un carrito, pasar por un proceso de identificación y recién ahí pasar a la zona de pago que conllevaba a otro proceso más.

Esto lograba muy pocas ventas y centraba toda la operación en una tienda on line”, agregó.

La plataforma permite lograr ventas digitales de manera más ágil, en local físico, por teléfono, la tienda on line, redes sociales y mensajería. “Es una forma útil sobretodo para Latinoamérica, donde los consumidores ponderan más los canales sociales antes que los motores de búsqueda a la hora de investigar productos y servicios”, agregó el directivo.

“Desde el punto de vista social, buscamos la inclusión al e-commerce de millones de emprendedores que aún no están en el radar financiero. Con esta herramienta pueden comenzar a operar, sin pagar costos variables y valiéndose de su propio tráfico”, dijo Farchetto.

La plataforma está preparada para el crecimiento del negocio permitiendo a los usuarios escalar sin limitaciones, en virtud de un módulo de catalogación que es el más robusto del mercado.