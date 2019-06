Mujeres inspiradoras comparten sus recetas “resilientes” en 7 Reinas

Se trata de un evento que busca visibilizar el talento local y reivindicar a la mujer en su lugar de poder y de liderazgo. Se celebra por novena vez en Córdoba

Con el objetivo de visibilizar el talento local y poner en escenario a la mujer como líder y gran inspiradora de comunidades, vuelve a editarse en Córdoba 7 Reinas, evento que ya lleva 40 encuentros en distintos lugares del país.

En esta ocasión, el noveno encuentro de Córdoba se celebrará el próximo sábado 29 en la Cayetana Evento (Río Negro al 4000) a las 16.30, y versará sobre resiliencia. Para ello, la organización convocó a siete “reinas”, de entre 35 y 70 años, para que cuenten cómo rehicieron sus vidas luego de las diferentes situaciones críticas que se les presentaron, qué tuvieron que modificar en las distintas décadas de su vida, entre otros, según contó a Comercio y Justicia una de las fundadoras y organizadoras del encuentro, Tatiana Bregi.

Bajo el lema “Todas somos reinas”, Bregi aclaró que no existe una selección previa de las disertantes sino más bien -dijo- se trata de una visibilización. “No hay ni mejores, ni peores, todas somos reinas y todas somos líderes”, acentuó la fundadora argentina, quien adelantó que este sábado habrá una asistencia de 600 personas.

También, con el criterio de inspirar a la comunidad, las “reinas” que contarán sus experiencias son de Córdoba, y de otras provincias, según indicó una de las socias fundadoras.

Por su parte, se encontrará Marina Abulafia, docente y directora teatral dedicada a la infancia, quien tiene 40 obras realizadas para niños y jóvenes; recibió el Premio Jerónimo Luis de Cabrera, galardón que otorga la Municipalidad a personas destacadas por su trayectoria teatral para niños, así como el premio a la trayectoria teatral en el Festival de Río Ceballos. Fueron nominadas a los premios provinciales cuatro de sus obras, de las cuales Osayap un planeta con poderes (2015) y PerezGil piratas (2018) resultaron ganadoras.

Ivana Picallo, reconocida diseñadora de alta costura con 21 años de trayectoria, llega de Buenos Aires para mostrar su propio proyecto social para mujeres en situación de vulnerabilidad social y económica. Asegura que es capaz de “enseñar a vestir no sólo el cuerpo sino también el alma.”

Del mismo modo, como empresaria cordobesa, Yanina Batistella contará su historia y dará la receta de “cómo se puede lograr lo que deseamos incluso ante la adversidad”. Batistella es licenciada An administración de empresas, gerente de online en Batistella calzados y es directora de Córdoba en la Cámara Argentina de Comercio Electrónico.

De igual forma, reconocida por su trayectoria, Verónica Cima -socia de Eguía Marcas y Patentes- dará su testimonio.

De visita por Argentina, Clara Naun, consultora internacional y coach cordobesa radicada en EEUU desde hace más de 30 años, aportará un mensaje disparador: “Escuchar y vibrar con las líricas de la canción que mi corazón contiene me hace vivir en propósito y eso para mi es ser una reina”.

La jornada también contará con el testimonio de María José Nieto, una mujer que ha sido capaz de transformarse y generar su reconocida marca de chocolates saludables Healthy Majo.

De Buenos Aires, también llega Beta Suárez, licenciada en en Comunicación Social, especializada en gestión de contenidos, escritora y speaker activa en diversas áreas. Es autora del libro Las madres tenemos derechos y del blog Mujer, madre y argentina. Es directora de Lazos, Servicios de Información y es reconocida por miles de seguidores en sus redes como @mujer.madre.y.argentina.

7 Reinas

A lo largo de los años, 7 Reinas ha logrado un alto nivel de participación no sólo de las asistentes sino de las postulantes. Esto muestra que con el correr del tiempo, con las tendencias que se alinean a la equidad de géneros y al posicionamiento de la mujer en un lugar de poder, cada vez son más las mujeres que llaman a la organización para postularse como disertantes y contar historias, según relató Bregi.

En cuanto al público, cada vez son más las mujeres de menor edad que asisten a las conferencias, “van madres con hijas y hermanas”, según apuntó. De igual modo, es notable la demanda que tiene la organización para llevar el evento al interior del país, y al interior de las provincias. “Es que estos temas, en relación al rol de la mujer, no son muy hablados en el interior, allí falta mucho trabajo y es por eso que lo estamos llevando, hemos hecho eventos en Totoral, Corral de Bustos, Marcos Juárez, Mendoza, Rosario, Hernando, Bell Ville, entre otros”, indicó.

El contexto

En la actualidad ha cobrado mucha trascendencia el rol de la mujer en la sociedad, sobre la base de un debate que pone sobre la mesa la equidad de géneros y la igualdad de condiciones y derechos.

7 Reinas es una instancia que nació en 2013, donde cuando temáticas aún no estaban en su esplendor. “Éramos sapo de otro pozo, pero siempre trabajando sobre el poder que la mujer no tiene y que no se da cuenta o no se daba cuenta. Hasta que la mujer no se da cuenta que es dueña de ese poder, no puede modificar su vida. Una vez que lo hace, puede opinar sobre lo que pasa, pedir derechos, bregar por la igualdad de condiciones en el trato, entre otros”, dijo Bregi, coach organizacional ontológico y abogada.

Origen

7 reinas es un movimiento Latinoamericano fundado por Bregi, quien lidera 7 Reinas Argentina, y por Lorena Gallardo, Líder de 7 Reinas Chile, psicóloga organizacional.

El movimiento se especializa en motivación femenina, tiene como objetivo descubrir, reconocer y darles visibilidad a mujeres que, con diferentes enfoques, están generando un impacto positivo en su comunidad, para contribuir en su transformación como role models locales.

Las experiencias

Son charlas motivacionales de 10 minutos cada una, especialmente preparadas. El objetivo es que las reinas entreguen herramientas, compartan experiencias e inspiren a muchas mujeres a dar ese gran primer paso. Entre las charlas se producen acciones sorpresas, intervenciones en las que el público es el protagonista, siempre desde la mirada motivacional, los encargados de estas intervenciones son nuestros sponsors quienes tienen la misión de empoderar al público.