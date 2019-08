Mujeres en Tecnología Córdoba, seleccionada por la Universidad de Stanford para compartir su caso

La organización Mujeres en Tecnología Córdoba (Me CBa) fue invitada el pasado día 14 al evento anual WiDS (siglas en inglés de “Mujeres en Ciencias de Datos”) Ambassador’s Meeting en la Universidad de Stanford, California, para compartir el caso WiDS Córdoba.

Un encuentro, que reúne a más de 50 denominadas embajadoras de todo el mundo, representantes de las conferencias regionales WiDS, donde las participantes comparten las realidades y experiencias que viven en cada una de sus ciudades en su trabajo por reducir la brecha de género en tecnología.

“Vuelvo muy inspirada y motivada para seguir, al haber conocido y escuchado a todas estas extraordinarias mujeres de todo el mundo, trabajando para reducir la brecha de género en tecnología, desde sus propias y muy diversas realidades”, afirmó Soledad Salas, cofundadora de Me CBa y embajadora de WiDS Córdoba y agregó: “Experiencia reforzó mi convicción sobre lo fundamental que es trabajar en red y generar comunidad, compartir buenas prácticas y capitalizar aprendizajes, porque de este modo tenemos mucho más potencial. Y por eso me siento orgullosa de la comunidad que estamos construyendo desde Me CBa, emocionada con cada persona que se suma a colaborar y trabajar para hacer realidad los proyectos y generar impacto”. El pasado 12 de marzo, Me CBa experimentó en la ciudad de Córdoba la conferencia WiDS, a la que asistieron más de 390 personas y participaron más de 15 oradoras mujeres, referentes en Ciencia de Datos.

La conferencia WiDS nació en noviembre de 2015 en la Universidad de Stanford, de la mano de la ingeniera Margot Gerritsen. Acostumbrada a ser la única mujer en sus entornos laborales y cansada de escuchar sólo oradores hombres en los eventos tech, se dijo: “Tengo que dejar de quejarme y hacer algo”. Así, fundó WiDS como una iniciativa para inspirar y educar en Ciencia de Datos, sin importar el género y para apoyar a las mujeres en este campo. Actualmente, se realiza anualmente esta conferencia en más de 150 ciudades de todo el mundo, incluyendo Córdoba.

Mujeres en Tecnología Córdoba es una organización que fomenta la participación de mujeres en tecnología y potencia su desarrollo a través de la creación de comunidad y visibilización de su trabajo, buscando la transformación del entorno tecnológico. Acompañamos la formación y brindamos oportunidades a mujeres y géneros no binarios para que puedan iniciarse en el aprendizaje de diversas áreas de tecnología, en el marco de una comunidad colaborativa y segura.