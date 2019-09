Motorola lanzó dos equipos y apuesta a mantener crecimiento

Hizo en el país la presentación regional del nuevo Smartphone Motorola One Zoom -con el que aspira a seguir liderando el mercado nacional de gama alta- y del Motorola E6 Plus

Argentina fue elegida como sede para el lanzamiento oficial en Latinoamérica del nuevo Motorola One Zoom, el cuarto smartphone de la familia One de la marca que se destaca por su tecnología innovadora, y que fue presentado en forma simultánea en Berlín.

“La combinación entre el precio y la tecnología que tiene este equipo hace que sea muy competitivo y que la expectativa sea muy buena”, expresó a Comercio y Justicia Germán Greco, general Manager de Motorola Mobility Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, en el evento que se desarrolló el jueves pasado en la ciudad de Buenos Aires, al que asistieron 250 periodistas de toda la región.

“Motorola hoy representa 40% del mercado y sostenemos un crecimiento interanual de 30%. Pese a que el mercado nacional se achicó siete por ciento, nosotros nos ubicamos en lo que se llama premium to market, que significa que si uno crece cuando el resto decrece, el neto del resultado es mayor y es lo que nos hace sostener ese porcentaje”, declaró Greco.

El mercado de alta gama que integra a los equipos de arriba de 25 mil pesos representa dos por ciento del total de la torta de celulares en el país, de los cuales la compañía tiene 60%.

“La expectativa de venta es más grande de la que esperaba. Es un segmento que siempre anda bien y la idea es colocar alrededor de trece mil unidades en esta gama”, adelantó el directivo.

Consultado acerca del impacto de la coyuntura económica en la compañía, Greco expresó: “No afectó necesariamente las decisiones empresariales. Quizás tengamos tiempo para movernos un poco, pero al día de hoy no hay necesidad. Inicialmente, cuando tuvimos que pasar parte de la devaluación a precio, no lo hicimos en su totalidad. De todos modos, al principio se notó una caída en las ventas, pero ahora se está recuperando gracias a las promociones y un montón de acciones para, por lo menos. mantener la actividad”.

Asimismo y según destacó Greco, comenzaron el año con una proyección de siete millones u ocho millones de unidades, y “vamos a terminar con seis y medio millones o siete millones, cifra similar a la de 2019, mientras que para 2020 tenemos plan A, B y C. pero estimo que será un año flat similar al que estamos transitando”.

Además, aclaró: “Posdevaluación no estamos viendo una inclinación hacia la gama baja porque el argentino va por el cuarto o quinto Smartphone y quiere continuar con la misma o incluso mejorar la tecnología”.

Igualmente, la compañía se distingue por apuntar a satisfacer las necesidades de “todos los estratos sociales, así como también por contar con productos de gama alta que tienen las mismas características, calidad y prestaciones que la competencia, cuyos equipos cuestan el doble”.

El nuevo Motorola One Zoom está disponible desde el jueves pasado en Argentina, Brasil, México, y más tarde arribará a varios países de América Latina. En el país ya se puede conseguir en la tienda oficial de Motorola (https://tienda.motorola.com.ar), en los Motorola Store ubicados en los shopping del país y en los principales puntos de venta, a partir de $44.999 en 18 cuotas sin interés ($2.499).

También está disponible desde el pasado jueves 5 en el Reino Unido, Alemania, España, Italia y Francia; y en Estados Unidos, se puede conseguir a partir de la misma fecha exclusivamente en Motorola.com como un dispositivo desbloqueado GSM compatible con operadores como AT&T y T-Mobile. En tanto, en Europa está disponible desde el pasado viernes.

“Nuestra mayor inspiración es desarrollar tecnología inteligente para el mayor número de personas”, concluyó Rubén Castaño, vicepresidente de Diseño en Experiencia al Consumidor.

Lanzamiento por dos

En el marco del evento, se presentaron el Motorola One Zoom y el Motorola E6 Plus.

El primero se destaca por sus cuatro cámaras con altos niveles de nitidez, color y claridad, aun en entornos con poca luz; así como por un innovador diseño de cristal en colores.

Está equipado con sensor de cámara de 48 MP, tecnología Quad Pixel, estabilización óptica por hardware dual (OIS), Night Vision, lentes especiales para zoom de 8 MP y de ángulo ultra-amplio de 16 MP, y procesamiento basado en inteligencia artificial.

Su cámara dedicada para zoom de 8 megapíxeles ofrece hasta tres veces más de capacidad de zoom óptico de alta resolución, lo que permite capturar detalles aún a cierta distancia sin perder calidad de imagen, que sí lo haría con zoom digital.

Además, su lente ultra gran angular de 117º cuadruplica la capacidad de captura por cuadro para fotos panorámicas. El equipo cuenta con una batería de 4000 mAh, que ofrece una autonomía de hasta dos días con una sola carga. Con bordes redondeados y cristal trabajado con precisión, viene en tres opciones de color en degradé: gris techno (Electric Gray), morado boreal (Cosmic Purple) y bronce (Brushed Bronze).

Por otro lado, el Moto E6 Plus se destaca por su sistema de dual cámara y una pantalla de 6,1″, más grande y mejor que la de cualquier otra versión anterior de la familia. También cuenta con ranura para tarjeta microSD, que permite ampliar la capacidad de almacenamiento hasta 512 GB; y con una batería extraíble de 3.000 mAh. El Moto E6 Plus está disponible en América Latina y Asia Pacífico desde el jueves pasado y más tarde en septiembre en Europa. En Argentina se podrá conseguir a partir de las próximas semanas.