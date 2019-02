Motorola lanzó cuatro modelos de la séptima generación de Moto G

En 2018, la compañía duplicó su participación de mercado en el país, pasando de 18% a 36%, basada en un plan de negocios cauteloso pero sólido y con mucha flexibilidad. Por Carolina Brenner – cbrenner@comercioyjusticia.info

Motorola comenzó el año con el lanzamiento de cuatro nuevos modelos de la séptima generación Moto G con la que aspira a continuar consolidando una de las líneas más fuertes de la marca.

“Se han comercializado más de 85 millones de equipos Moto G y se calcula la venta de 26 Moto G por minuto”, expresó Germán Greco, gerente General de Motorola Argentina.

“Nuestra propuesta es ofrecer tecnología de última generación a precios accesibles, lo que nos ha permitido duplicar nuestra participación en el mercado, la cual pasó de 18% en 2017 a 36% el año pasado. Y nuestra expectativa es seguir creciendo”, agregó Greco, en el marco de la presentación de los nuevos equipos que tuvo lugar ayer en el Centro Cultural Recoleta de la ciudad de Buenos Aires.

“Pese a que la industria cayó 26% el año pasado, nosotros tuvimos un crecimiento de 57%. Dentro de estos valores, crecimos más de 36% en la franja de gama media (modelos de entre $10.000 y $20.000) y más de 54% en media alta ($15000 a $20.000) en la cual somos líderes”, agregó el directivo.

En cuanto a producción, la compañía pasó de 1.200.000 de unidades en 2017 a 2.150.000 en 2018.

“El secreto es empezar antes y estar alineados con nuestro equipo de producción de Tierra del Fuego. Asimismo, contar con un plan de negocios cauteloso pero sólido en estrategia de marca y portfolio, entre otros aspectos, y tener mucha flexibilidad para adaptarse rápido a los cambios del mercado”, expresó Greco.

“A diferencia de nuestros competidores, nosotros seguimos invirtiendo y apostando al país”, concluyó Greco.

Nuevos modelos

La nueva familia moto g7 contempla cuatro versiones del smartphone más vendido de la marca: el moto g7, moto g7 plus, moto g7 play, y moto g7 power.

Todos ellos se destacan por mejores cámaras, batería más duradera, más velocidad de procesamiento y pantallas maximizadas.

Por ejemplo el moto g7 plus cuenta con doble cámara de 16 MP y está equipado con estabilizador de imagen óptico por hardware (OIS). Además, la inteligencia artificial (IA) ofrece funciones como composición inteligente y captura automática de sonrisas. Cuenta con una batería que dura todo el día y cargador TurboPower de 27 W, que ofrece hasta once horas con sólo 15 minutos de carga o carga completa en menos de una hora. Además de un procesador octa-core Qualcomm Snapdragon 636 y pantalla Max Vision de 6,24″ con formato de 19:9 Full HD+, amplificada por altavoces estéreo sintonizados por Dolby Audio.

El moto g7 power cuenta con una batería de 5000 mAh, única en su segmento y carga TurboPowerTM.

En tanto que el moto g7 play es un 60% más rápido que la generación anterior gracias a su procesador octa-core Qualcomm Snapdragon 632. Su tamaño compacto revela una pantalla Max Vision HD+ ultra-amplia de 5,7″, con una relación de aspecto 19:9.

Además, vale destacar que la generación moto g viene equipada con las Moto Experiencias, que simplifican y hacen mucho más entretenido el uso de tu smartphone.

La familia moto g7 se encuentra disponible en Argentina a partir de hoy en cuatro mil puntos de venta que tiene la compañía en Argentina, a través de las principales cadenas de retail y operadores del país, y los primeros usuarios que compren su teléfono a través de la tienda en línea oficial de Motorola lo recibirán el mismo día.

El moto g7 plus se puede conseguir a partir de $19.999, en colores deep Indigo y Viva red. El moto g7 ya está disponible en colores Ceramic black y Clear white, a partir de $17.999.

Por su parte, el nuevo moto g7 power también se podrá conseguir a partir de $13.999, en Marine blue and Iced violet. Y, por último, el moto g7 play, disponible desde $11.999 en colores Fine gold y Deep indigo6.

Motorola Mobility LLC fue adquirida por Lenovo Group Holdings en 2015 y es una compañía subsidiaria de Lenovo, responsable de diseñar y fabricar todos los teléfonos móviles de las marcas Moto y Motorola.