Motorola creció 25% interanual y lanzó cuatro modelos

Su gerente General firmó que la clave de su éxito se basa en la innovación constante

Por Carolina Brenner – cbrenner@comercioyjusticia.info

Motorola presentó cuatro nuevos modelos de smartphones, a partir de lo cual contabiliza a la fecha once lanzamientos en lo que va de 2019.

“El consumidor ha cambiado. A través del celular realiza cada vez más acciones, lo que implica que es cada vez más exigente con la tecnología. Por tal motivo, para estar a la par de esta necesidad, desde la compañía sostenemos que la clave de nuestro éxito está en la innovación constante y en acortar los tiempos de lanzamiento de nuestros productos, que antes se hacían cada diez u once meses y hoy se realizan con un lapso de menos de un semestre”, comentó a Comercio y Justicia Germán Greco, gerente General de Motorola Argentina en el marco de un evento que ser realizó ayer en Buenos Aires.

Asimismo, el directivo destacó: “Estos nuevos celulares llegan al país a menos de tres o cuatro semanas de su lanzamiento global, lo que implica que estamos en sintonía con lo que sucede en el resto del mundo”.

En esta línea, la empresa mostró ante la prensa argentina los cuatro estrenos: el Moto E6 Play, el Motorola One Macro, el Moto G8 Play y el Moto G8 Plus- así como también anunció algunos resultados.

“Este año crecimos 25% interanual y aumentamos 20% nuestra participación de mercado en Argentina, la cual hoy representa 40% e implica un incremento de 60 puntos ya que el mercado general se achicó 20%”, explicó Greco.

Vale destacar que, en el país, el promedio de venta de celulares era de alrededor de diez millones por año, y -debido a la situación económica- esta cifra se redujo a seis millones aproximadamente.

“Otro de los motivos que explican nuestro éxito es la aplicación de precios justos para los productos y el foco en mejorar los costos para que los valores no suban. Tenemos los mejores precios del mercado en relación con lo que ofrecemos”, aseguró el gerente.

Consultado sobre las expectativas frente al nuevo gobierno, el empresario remarcó que “la compañía tiene 60 años en el país y 20 produciendo, lo que significa que siempre nos adaptamos y siempre trataremos de ser justos en cuanto al precio de los productos”.

En este aspecto, estiman que cerrarán un año con valores similares al anterior, aunque “mucho depende de la tasa, el crédito y de que mejore el consumo”.

“Tenemos muy buena expectativa de venta para estos nuevos productos. Nos fue muy bien para el día de la madre y en el Cybermonday, y estimamos que los próximos meses serán buenos”, auguró Greco, en tanto que remarcó que hasta el 31 de diciembre se podrán adquirir estos modelos en 18 cuotas sin interés.

En cuanto a precios, el Moto E6 Play parte de $10.999; el Motorola One Macro, de $16.799; el Moto G8 Play, de $19.699, y el Moto G8 Plus, de $23.899.

Tecnología y diseño

Los nuevos smartphones se destacan por contar con baterías de larga duración, mejor desempeño y funciones innovadoras de cámara.

El Moto G8 Plus es el primer dispositivo de la familia en ofrecer sistema de triple cámara y algunas innovaciones como sensor de cámara principal de 48 megapíxeles con Night Vision2 y tecnología Quad Pixel inteligente que cuadruplica la sensibilidad a la luz en entornos poco iluminados. Cuenta con pantalla Max Vision FHD+ de 6,3″ y sonido envolvente con el sistema de doble altavoz estéreo sintonizado por Dolby, así como también batería con hasta 40 horas de autonomía.

Por su parte, el Moto G8 Play ofrece también un sistema de triple cámara, pantalla Max Vision de 6,2″ y batería de 4.000 mAh de larga duración, entre otros atributos.

Por su parte, el Moto E6 Play incluye tecnología de desbloqueo por reconocimiento facial, algo único en su clase. Ofrece 32 GB de memoria interna, más la opción de agregar 256 GB con tarjeta microSD, una batería de 3.000 mAh y pantalla Max Vision HD+ de 5,5″.

Finalmente, el Motorola One Macro se destaca por su cámara de fotografía Macro que permite acercarse al objeto a una distancia mínima de hasta dos centímetros, sin tener que incorporar ningún accesorio. Además, cuenta con una batería de 4.000 mAh de larga duración, pantalla HD+ de 6,2″ y espacio con 64 GB de ROM y 4 GB de RAM. Los nuevos dispositivos se encuentran disponibles en Argentina a partir de hoy, a través de las principales cadenas y operadores, en la tienda online, y los Motorola store ubicados en los shoppings más importantes del país.