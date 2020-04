Mercado Norte lanzó la venta telefónica y entrega a domicilio sin cargo

Ayer, el Mercado Norte implementó un sistema de venta telefónica con entrega a domicilio, sin cargo para los clientes.

En el Facebook del Mercado Norte (@mercadonortecordoba) cada uno de los puestos, organizados por rubro, publicarán los sus teléfonos a los que se podrán solicitar los pedidos.

Los clientes podrán llamar, y cada puesto tomará el pedido no sólo de su rubro sino el de los demás rubros que el cliente necesite. Por ejemplo, un cliente que llame a una carnicería podrá realizar su pedido de carnes, y sumar el pedido de verdulería, fiambrería, panadería, etc.

Los pedidos se tomarán hasta las 13, de lunes a viernes, y la entregas a domicilio se realizarán en horario de la tarde.

Los sistemas de pago habilitados dependen de cada puesto, aunque la mayoría permiten abonar con tarjeta de débito. También se puede utilizar Mercado Pago, o abonar en efectivo cuando el cliente recibe el pedido en su domicilio.

Las entregas serán sin cargo para todos aquellos clientes que viven dentro del anillo de Circunvalación. Para entregas más allá de la Circunvalación, es preciso consultar costos de envío. Cada local fijará el monto de la compra mínima para los envíos a domicilio.

“Cada vez tenemos más clientes que realizan sus pedidos por teléfono y solicitan el envío a domicilio. Es un nuevo sistema que llegó para quedarse”, dijo Fabián Lattanzi, gerente del Mercado Norte. El directivo dijo que en pocos días más se lanzará una aplicación web específica para gestionar también pedidos on line.