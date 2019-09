McAfee invirtió US$1 millón en 60 nuevos puestos de última generación

Son 800 m2 de un piso corporativo en la primera planta del edificio Miragolf de Ciudad Empresaria. Cada silla tiene un valor de US$1000. La multinacional emplea a 280 profesionales en total y busca a 30 más. Siete soluciones de seguridad corporativas son desarrolladas por el centro de Córdoba

Por Laura Pantoja – lpantoja@comercioyjusticia.info

Desde luego,a las empresas multinacionales -cuyos principales negocios son en su mayoría de exportación- la crisis les pasa por el costado. Tal es el caso de McAfee, que acaba de presentar sus nuevas oficinas en Ciudad Empresaria, que no es más que una réplica del modelo instalado en Silicon Valley, y en la que invirtieron más de un millón de dólares.

Se trata del tercer piso que la multinacional suma en el edificio Miragolf de Ciudad Empresaria, de 800 m2, que junto a los otros dos pisos (segunda y tercera plantas) de dos mil metros cuadrados ya habilitados, la especialista en ciberseguridad totaliza casi cinco mil metros cuadrados de superficie total para su site en Córdoba.

El piso cuenta con 60 puestos de trabajo dotados de la más alta tecnología, cada espacio consta de una una silla ergonómica cuyo valor ronda US$1.000, un escritorio deslizante, teléfonos inalámbricos con alcance a cien metros, monitores dispuestos para colaboración en centros de trabajo y en las salas de reunión, entre otros detalles que adelantó el José Luis Romanutti, general Manager de McAfee Argentina, en el marco de una recorrida por las nuevas instalaciones que realizó junto a la prensa cordobesa y funcionarios del Gobierno como el ministro de Industria, Comercio y Minería, Roberto Avalle, y el secretario de Industria, Pablo De Chiara.

Más de 300

McAfee tiene en Córdoba el único centro de desarrollo de software de Latinoamérica, y es el segundo centro de ingeniería más grande después del de Bangalore (India). En el site local trabajan actualmente más de 280 ingenieros íntegramente dedicados al desarrollo de productos de software y soluciones de ciberseguridad para el mercado corporativo.

“En lo que va de 2019 hemos contratado más de 40 nuevos profesionales, y actualmente tenemos más de 30 búsquedas abiertas. La proyección para este año es superar los 300 ingenieros y continuar creciendo”, destacó Romanutti.

La empresa cuenta con 30 soluciones de seguridad para empresas, de las cuales siete son proyectos en los que Córdoba participa junto a otros centro de desarrollo mundiales, en tanto dos de ellos son producidos completamente en la plaza.

Se trata de McAfee Active Response, que da visibilidad a amenazas proactiva, análisis del desarrollo de los eventos, búsqueda de datos de amenazas actuales e históricos y tiene capacidad de tomar medidas inmediatas y adaptar la protección. Por otra parte, de MVision EDR, una solución SOC (siglas de Security Operations Center) de grandes empresas que permite detectar amenazas, priorizar alarmas, hacer forensics. “Es de protección y respuesta de ataque en la computadora, el sistema ayuda a detectar que pasa y sugiere cómo proteger el dato”, explicó.

Con relación al contexto económico tras la devaluación, Romanutti indicó que la crisis del momento no impacta en la operación y, en términos de costos, indicó que desde hace más de tres años son muy competitivos en el exterior, no sólo por precios sino por talento e innovación. “Competimos con las empresas de primera clase que fabrican software en el mundo como Microsoft e IBM, entre otras”, precisó.

En ese sentido, las inversiones en las nuevas oficinas no se han puesto nunca en dudas, se trata de “inversiones a largo plazo” , según dijo, de hecho, el proyecto de ampliación se gestó hace un año y medio atrás y se comenzó a implementar seis meses atrás.