MasterCard comprará la plataforma de pagos de Nets, de Dinamarca

Desembolsará US$3.019 mil millones. La operación es la mayor adquisición de su historia y demorará dos años en concretarse

MasterCard acordó la compra de una plataforma de pagos propiedad de Nets, con sede en Dinamarca, por US$3.019 mil millones. La operación, que es la mayor adquisición en su historia, permitirá impulsar pagos más rápidos.

De esta forma, la empresa se adueña de una plataforma de facturación electrónica y servicios de compensación y pago instantáneo, según indicó la empresa en un comunicado. La compra afectará las ganancias y demorará en concretarse hasta dos años, según añadió.

Como detalla Bloomberg, las empresas y los gobiernos de todo el mundo han lanzado sistemas de pago en tiempo real para acelerar la circulación de dinero entre consumidores y empresas, con lo que se inició una carrera entre bancos y redes de pago para capturar dichos flujos

“El tiempo real es real, está aquí y sigue creciendo” dijo Michael Miebach, director de productos e innovación de Mastercard. “En Nets encontramos un negocio profundamente arraigado en algunos de los mercados de pagos más innovadores y vibrantes del mundo”, añadió.

La empresa planea expandir los negocios de Nets más allá de sus mercados principales en los países nórdicos, al tiempo que seguirá buscando oportunidades de adquisición en el espacio de pagos en tiempo real, así como en la detección de fraudes y análisis de datos, dijo Miebach.

Con todo, las acciones de MasterCar,d subieron dos por ciento, a US$261,99, antes de las 9, en las primeras operaciones en Nueva York. La acción ganó 36% este año hasta el lunes, en comparación con el avance del22% del índice S&P 500 Information Technology Index de 67 compañías.

El lunes, la Reserva Federal anunció que creará su propio sistema de liquidación bruta en tiempo real para pagos en EEUU, después de que comerciantes como Amazon.com Inc. y Walmart Inc. dijeron que tal medida ayudaría a mejorar los pagos con tarjeta en ese país.

El sistema de la “Fed” competirá directamente con uno instaurado por los bancos más grandes de EEUU por medio de una asociación llamada Clearing House, que utilizó tecnología de MasterCard para establecer su red.

MasterCard ya ha gastado US$1.100 millones este año en adquisiciones e inversiones estratégicas de capital, ya que la empresa buscó ingresar a nuevos mercados y desarrollar medios adicionales de pagos electrónicos, dijo Robert Napoli, un analista de William Blair & Co., en una nota a los clientes el lunes.