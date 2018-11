Más de 130 concesionarias tienen cómo pasar el verano

“Si no nos salva, al menos es un paliativo”, dice la cámara que las agrupa y deposita altas

expectativas en la nueva herramienta. Asegura que baja la cuota mensual a la mitad. Lo que hasta estaba reservado para compras de vehículos cero kilómetro, ahora está disponible para usados

Por Javier De Pascuale – jdepascuale@comercioyjusticia.info

Más de 131 concesionarias de toda la provincia de Córdoba lograron sumar en las últimas horas una herramienta financiera hasta ahora reservada a unos pocos comercios, que les permite potenciar el mercado de compra-venta de autos usados, en momentos en que la actividad sufre una fuerte parálisis.

“No sé si nos salva, pero al menos es un paliativo importante. Estoy seguro de que va a ser aprovechada por el público. Es muy beneficiosa y es lo que estábamos necesitando para mover el mercado de usados”, confió a Comercio y Justicia Germán Scaramuzza, titular de la Cámara de Comercio Automotor de Córdoba (CCAC).

La entidad logró firmar con las autoridades del Banco Nación un acuerdo, el primero en todo el país, que les permite a todas las concesionarias cordobesas acceder a la línea de financiamiento que la entidad tenía reservada hasta el momento a la compra de vehículos cero kilómetro.

“Lo venimos trabajando desde hace mucho tiempo, porque sabíamos que sería más apropiado para la compra de usados que para cero. Es una herramienta muy importante para nosotros y es muy benéfica para la gente”, agregó Scaramuzza, titular de Scaramuzza Automotores, con sede central en la ciudad de Oncativo.

La línea, disponible también para no clientes del Nación, permite financiar hasta cien por ciento del valor de un auto usado con hasta ocho años de antigüedad, con un crédito por hasta 500 mil pesos a tasa fija de 15% anual (16,5% para quienes no cobran sus haberes en el Banco) a pagar hasta en 60 cuotas mensuales y consecutivas, de un crédito armado bajo el “sistema francés”, esto es que cancela proporcionalmente intereses primero y capital después. El crédito se actualiza según el índice UVA del Banco Central.

En el simulador que está disponible en todas las concesionarias que forman parte de la promoción, por cada 100 mil pesos solicitados con un financiamiento a 36 meses (el más usual), la cuota estimada de inicio es de 3.650 pesos.

Según el discurso de los vendedores de las concesionarias, por el mismo monto y plazo un crédito prendario tradicional exige una cuota mensual que no baja de los 6.500 pesos, casi el doble de la estimada por la nueva línea de financiamiento acordada por la cámara sectorial.

“Este tipo de crédito tiene varias ventajas: es más barato, no tiene prenda ni gastos de otorgamiento y funciona como un crédito personal, que no está atado a nada que no sea una tasa que es pública, accesible a todos en la página del Banco Central y que se actualiza por el costo de la construcción”, dicen en las concesionarias.

Los agentes de venta no desconocen las dudas que acarrea el uso de la metodología UVA para la actualización de la deuda, aunque aseguran que “lo peor ya pasó”. Así lo afirma el presidente de la cámara comercial: “Lo peor de la tormenta, la tormenta grande, ya pasó. Aun en los escenarios más pesimistas, el comprador jamás va a pagar un monto de cuota ni cerca de lo que se paga en un crédito prendario vigente, que no baja del 48% anual en el mejor de los casos”, promete Scaramuzza.

La línea crediticia ya está disponible en todas las sucursales del Banco Nación en la provincia; asimismo está anunciada en la web de la entidad y está presente en los más de 131 asociados de la Cámara local del Comercio Automotor. “Hemos recibido muchas consultas y se están haciendo las primeras operaciones”, dice entusiasmado el dirigente empresario.

El sector recibió, además, la semana pasada la noticia de la suspensión de la exigencia del grabado de autopartes en las transferencias de vehículos, trámite que conllevaba un costo de 710 pesos como mínimo y que demoraba las transferencias.

El mercado de usados se encuentra afectado en cifras de entre 10% y 15% menos de ventas respecto de la misma época del año pasado. Índices similares se registraron en los últimos meses en Córdoba, que tiene 12% de todo el mercado nacional de usados.