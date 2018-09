Mapei inauguró en Córdoba un centro de distribución con el que crecerá 20%

Esa firma italiana de adhesivos, selladores y productos químicos para la construcción atenderá a los clientes de la provincia, Cuyo, NOA, Santiago del Estero, La Rioja y Catamarca. El mercado local representa 24% de la distribución nacional de la compañía. No descarta una futura planta de producción en este suelo

Mapei, firma italiana líder en la fabricación de adhesivos, selladores y productos químicos para la construcción, inauguró un centro de distribución de productos en la ciudad de Córdoba con el objetivo de crecer 20% en ventas y aumentar la sinergia con los clientes.

“Buscamos llegar con un mayor mix de productos y dar soluciones más rápidas a los clientes a nivel técnico”, explicó a Comercio y Justicia Gabriel Ros, director General de Mapei en Argentina.

Además, con este nuevo centro la empresa apuesta a lograr una mejor llegada a todos los rincones de Córdoba, además de las regiones de Cuyo, NOA y las provincias de Santiago del Estero, La Rioja y Catamarca.

En ese sentido, el directivo adelantó que tienen la firme intención de continuar invirtiendo en la plaza, dado que ha sido un mercado que los ha recibido con gran aceptación. Córdoba y zona de influencia representan para Mapei cerca de 24% de su distribución, al tiempo que concentra 17% del mercado de químicos para la construcción en la zona.

Proyectos

Mapei se encuentra próxima a inaugurar una nueva nave en el predio donde actualmente funciona, en Escobar (provincia de Buenos Aires), que facilitará la elaboración y gestión de productos.

Asimismo, apuesta a seguir creciendo en el interior del país, donde prevé contar con una nueva planta productiva para 2020, para lo que no descarta la plaza de Córdoba como futuro destino. “Todavía no está definido el lugar, Córdoba puede ser una de las alternativas. Pero el nivel de crecimiento y los costos de transporte hacen que para este rubro haya plantas a no más de mil kilómetros, de esta manera los productos pueden ser más rentables”, indicó Ros.

Mapei cuenta con 80 años de experiencia en el mercado de insumos para la construcción. Con el tiempo, la empresa se expandió a otros países; sin embargo, optó hace poco fuertemente por América Latina. Primero comenzó con la ampliación del Canal de Panamá y la creación de Mapei Panamá, donde logró proveer 100% de los aditivos que se usaron en la reforma. A partir de entonces se vio potencial para hacer negocios en otros países de la región donde la empresa no estaba localizada y aumentar la inversión en aquellos donde la unidad de negocios era pequeña, como fue el caso de Argentina. Luego se continuó con el lanzamiento de Mapei Perú -en 2016- y, en febrero de 2017, se adquirió en Colombia Productos Bronco para transformarla en Mapei Colombia.

“Desde Italia, nunca se dejó de creer en nuestro país. Mapei está en Argentina desde 1999, y desde entonces atravesó algunos períodos de crisis con todas las dificultades que puede afrontar una empresa que se encuentra en desarrollo, en un mercado nuevo donde el único camino es la inversión. Pero independientemente de esto, desde Milán, nunca dejaron de creer en el desarrollo de Mapei en Argentina y la región”, concluyó Ros.

Desde Argentina, Mapei exporta sus productos a Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil.

Crecimiento de producción y cartera de clientes

El Grupo Mapei inició sus actividades en la Argentina en 1999 y al año siguiente nace “Mapei Argentina SA”, poniéndose en marcha la formulación e introducción de nuevos productos.

En la actualidad Mapei Argentina brinde productos y servicios a más de 850 clientes nacionales y del exterior. Desde Argentina, Mapei exporta a Uruguay, Chile, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Centroamérica y el Caribe.

El continuo proceso de crecimiento llevó a la compañía a adquirir en 2004 una nueva planta sobre un predio de 35.000m2 ubicado en Escobar (provincia de Buenos Aires). El ciclo productivo se inaugura a mediados de 2006. Desde 2009 la planta de Mapei certifica la normas ISO 9001-2008.

En los últimos años, Mapei amplió su capacidad en 20% llevando su capacidad productiva a 120.000 toneladas , además ha inaugurado dos laboratorios de nivel mundial que permite asegurar rigurosamente la calidad de los productos entregados al mercado. Asimismo, cuenta con un centro de entrenamiento dentro del mismo predio, para capacitar a aplicadores, distribuidores, equipos comerciales de nuestros clientes, además de profesionales del rubro. “La idea es tener capacitaciones semanales, con el objetivo de llegar a 400 personas capacitadas en el 2019, sumadas a las que también se capacitan en el centro de entrenamiento de Buenos Aires”, indicó el directivo.