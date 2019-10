Los usuarios de obras sociales tienen el doble de insatisfacción que los de las prepagas

Las obras sociales tienen el doble de insatisfacción que las empresas de medicina prepaga, según concluyó una encuesta realizada por el sitio MiObraSocial, que afirma que 55% de los usuarios de medicina prepaga están conformes con su cobertura, mientras que los de obra social sólo 26%, lo que implica 29 puntos porcentuales de diferencia entre una y otra.

Con más de cuatro mil opiniones de usuarios, desde el sitio anunciaron las variables de servicio con mayores diferencias. En este aspecto, por la cartilla médica, se registró 61% de satisfacción en usuarios de prepaga vs 23% en usuarios de obras sociales; por la atención al cliente: 60% vs 26%; y por precio/calidad: 46% vs 39%.

En ambos casos, los índices de satisfacción fueron levemente mejores en el interior del país que en el Buenos Aires (+4% en obras sociales y +6% en prepagas).

En prepagas, se registró mayor satisfacción en grupos familiares (59%) que personas individuales (51%). En obras sociales, con menor diferencia, las personas individuales se mostraron levemente más satisfechas (27%) que los grupos familiares (24%).

Otro dato que arrojó el informe sostiene que los turnos son una de las mayores causas de insatisfacción de los usuarios de obras sociales: 52% no es optimista respecto a conseguir turnos cerca de su casa vs 28% en usuarios de prepagas, y uno de cada cinco no logran hacerlo con menos de un mes de anticipación.

Vale destacar que el sitio MiObraSocial nació en 2016 con el objetivo de ser un referente online en materia de cobertura médica en Argentina. La meta principal es reunir información, fundamentalmente opiniones y valoraciones reales de los usuarios sobre cada empresa de medicina prepaga. Cuentan con información actualizada de planes, cartilla, detalle de la cobertura, que sirven como guía para ayudar a la gente a elegir su próxima cobertura médica. Actualmente reúnen más de 10.000 valoraciones reales de la gente sobre diferentes coberturas en el mercado y ayudan a más de 3.000 personas por mes a elegir su próxima empresa de prepaga.