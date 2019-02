Home > Negocios > Los negocios no financieros de Naranja concentrarán 30% de su facturación en cuatro años

Son las unidades independientes al core de la compañía, que hoy representan sólo 12%. Su más reciente lanzamiento, N Viajes, emitirá 40.000 tickets este año y facturará alrededor de $450 millones. El gran diferencial de esta plataforma son paquetes “a medida” del turista argentino.

Los negocios no financieros de Naranja concentrarán 30% de la facturación en cuatro años, según adelantó a Comercio y Justicia el gerente de Nuevos Negocios y Productos, Nicolás Alsina.

En la actualidad, el área de negocios adyacente al core de la compañía está conformada por distintos productos como la alianza con Samsung y HBO, la distribución de N-Pos a pequeños comerciantes y autónomos (ver Acuerdos y Los Nuevos Proyectos) y al reciente lanzamiento de N Viajes, concentra sólo 12% de la facturación.

“Gracias a la consolidación de las alianzas con las multinacionales, a la generación de otros negocios y a la puesta en marcha de esta nueva unidad -que se abre a los no clientes de Naranja- la compañía apuesta fuertemente a crecer en el mercado no financiero”, explicó el gerente.

Ingreso de un nuevo jugador en la oferta del turismo

Como parte de una estrategia que Naranja comunicó en el momento de su reconversión, años atrás, se desprende la nueva plataforma digital Naranja Viajes o N Viajes (www.naranjaviajes.com), un market place , que pretende competir con Booking y Airbnb con propuestas “ a medida” del turista argentino.

“La gran novedad de este sitio y a diferencia de otros es que los clientes encontrarán ‘Escapadas’ que consisten en propuestas de fin de semanas largos, de estadías cortas, temáticas (gastronómicas o relajantes por ejemplo), dentro del país, con descuentos en hoteles, y con servicios agregados como excursiones, espectáculos y cenas en distintos restaurantes. Aprovechamos los buenos acuerdos que tenemos con las aerolíneas y lo lanzamos también a no clientes para que puedan pagar con otras tarjetas”, apuntó.

“Entendimos la tendencia del turista actual, que prefiere viajar más seguido y en plazos más cortos de tiempo; entonces, el usuario podrá optar por paquetes completos, que podrán incluir pasajes en bus o en aéreos y distintas alternativas”, añadió.

Desde luego, la oferta en el sitio también contará con las tradicionales propuestas de viajes al exterior, ya promocionadas por otros portales. Si bien el portal está destinado a todo consumidor y a cualquier medio de pago, los clientes de Naranja gozarán de más beneficios, como -por ejemplo- planes de financiación. Según recordó, los pasajes de Aerolíneas Argentinas se pueden pagar en 12 cuotas, mientras que los de Gol y Air Europa, en seis cuotas sin interés.

Acuerdos

Para este lanzamiento, la compañía selló acuerdos con las líneas aéreas, con más de 140 hoteles y con agencias mayoristas que proveen de paquetes. Por su parte, las “escapadas internas”, corren por cuenta de “Escapando”, una startup argentina con la que Naranja concretó una alianza, por la que el emprendimiento se encarga de la oferta de los productos y la compañía de la comercialización, del análisis del cliente y de la promoción del portal.

“Ya hay ‘escapadas’ a la costa, a las sierras de Córdoba, a Buenos Aires, al norte y al sur, con descuentos y promociones de hasta 30%”, detalló.

Los nuevos proyectos

Con todo, la proyección para este año en materia de Nuevos Negocios es consolidar esta unidad, además de continuar expandiendo la alianza con Samsung y HBO. Como se recordará, el universo de clientes de Naranja, más de más millones, cuenta con financiación exclusiva para acceder a smartphones, tablets y accesorios Samsung. También, puedan acceder a los contenidos online de HBO.

El otro proyecto, según adelantó el gerente, es lanzar el rediseño del Market Place de la tienda de Naranja para el segundo semestre del año. “La idea es abrirlo a los no clientes de Naranja para que más personas puedan comprar desde allí, así como reunir a una mayor cantidad de comercios para que puedan vender sus productos”, aclaró.

Un nuevo negocio que tuvo sus primeras muestras a fines del año pasado es la comercialización y distribución de los N-pos, dispositivos electrónicos que funcionan junto al celular y que permiten a los pequeños comercios, autónomos y cuentapropistas, cobrar con otros medios de pago como tarjetas de crédito y débito. “El objetivo es totalizar 30.000 dispositivos este año”, precisó el directivo.