Los desarrollistas que mantuvieron sus costos en pesos traccionaron el primer aumento interanual de ventas de inmuebles

En octubre, el índice de ventas totales aumentó 28,3% intermensual y 16% interanual. La rentabilidad de los alquileres está en los mínimos históricos; aquélla por la compra de un departamento fue levemente superior a la inflación. La pérdida del valor de una unidad en dólares ronda 14%, lo que representa una oportunidad de compra

Laura Pantoja – lpantoja@comercioyjusticia.info

El índice del sector inmobiliario aumentó 28,3% en octubre pasado con relación al mismo mes del año anterior, y 16% en relación al mes anterior de este año, hecho que representa el primer incremento interanual luego de 14 meses consecutivos de caída, según el indicador de la Cámara de Corredores Inmobiliarios de Córdoba (Cacic).

Este rebrote está traccionado principalmente por las ventas de los productos de los desarrollistas (menos de 50% de las ventas de la entidad corresponden a productos de desarrollistas), que por mantener sus costos en pesos, posibilitaron a los ahorristas en dólares/inversores hacer una diferencia favorable que los condujo a cerrar ventas, según precisaron los representantes de la cámara en la presentación del indicador ante la prensa cordobesa.

“Sacaron los dólares guardados y aprovecharon la combinación del nuevo tipo de cambio con el costo de la construcción en pesos, que no fue modificado por la mayoría de los desarrollistas-”, aseguró Agustín Tea Funes, presidente de Cacic.

Con todo, la venta de inmuebles provenientes de la oferta de los desarrollistas aumentó 31,6% respecto de septiembre, mientras que las provenientes de la oferta de particulares aumentó 6,5%, según reveló el indicador. Del mismo modo, el crecimiento interanual de los primeros fue del orden de 56,3%, mientras que el de los segundos, disminuyó 2,9%.

Y el ranking de ventas demuestra a las claras el perfil del comprador, en tanto que los departamentos obtuvieron 71,7% de participación, contra el 18,3% y 8,3% de lotes y casas/ dúplex.

Esta tendencia no deja de ser un aliciente momentáneo para algunos del sector, y esperanzador de futuro para otros, en un sector que no ha dejado de recibir impactos negativos desde hace dos años

“Pensábamos que habíamos tocado fondo en el 2018 pero 2019 no fue la diferencia, debiendo tener que acudir a hechos artesanales para poder hallar puntos de encuentros entre los demandantes y los oferentes”, introdujo la presentación el presidente, quien estuvo acompañado por Martín Dahan, tesorero de la entidad, y Alejandro García Sagués.

El índice de ventas totales de inmuebles, con base en agosto de 2017, demuestra durante los dos últimos años los meses más bajos de toda la serie (ver gráfico Índice de Ventas Totales de Inmuebles).

Rentabilidad por alquilar un departamento

Invertir en inmuebles termina siendo el negocio más “seguro”, aunque no el más “rentable” del momento, según coinciden los referentes, quienes indicaron que la rentabilidad esperada por la renta de alquiler se encuentra en los mínimos históricos.

Por los ingresos de alquiler la rentabilidad se redujo en el año 2018, exacerbándose durante la crisis cambiaria, para luego de las Paso y con el resultado conocido después del 27 de octubre, posicionarse en 2,7% y considerando que las variables de ajustes por contrato anuales es de 17%.

La rentabilidad medida en pesos se calcula en base a dos variables, por un lado el aumento del valor del capital invertido y por otro la renta o ingresos por alquiler generado por el inmueble en los últimos 12 meses.

En estos casos, para la tipología de departamento de un dormitorio, el barrio donde se estima una mayor rentabilidad fue en el centro de la ciudad, con un aumento de 52,8% en el capital invertido y 3,3% mediante la renta por alquiler lo que representa un total de 56,1% ; en Nueva Córdoba, de 51% en total, y en General Paz, de 45,8%

En este punto es importante destacar que en promedio para cada tipología de inmueble, la rentabilidad del sector fue levemente superior a la inflación ( aproximada a 50%) y a la rentabilidad generada por el carry trade (inversor que se encuentra en dólares, los cambia al tipo de cambio para obtener pesos y los coloca en un instrumento financiero que ofrece tasa de interés en pesos), mientras que comparado con el aumento en el tipo de cambio, la rentabilidad se ubicó en promedio por debajo

Rentabilidad en dólares

En cuanto al aumento del valor del capital, en la tipología de de un dormitorio, el inversor que compró en General Paz tuvo una pérdida de capital en dólares de 14,8% si se tiene en cuenta la renta mensual generada por los inmuebles dolarizados al tipo de cambio vendedor del Banco de Córdoba. Algo similar ocurrió con los inmuebles de Nueva Córdoba y Centro, con una pérdida de 11,7% y 10,7% respectivamente, según precisó el informe.

“Para el tenedor de dólares en la actualidad, esta situación es una oportunidad, porque hace tres meses atrás, con U$S 65 mil no podía comprar un departamento en Nueva Córdoba, y hoy quizás, buscando, puede hacerlo”, confirmó Tea Funes.