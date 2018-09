Industria del plástico: facturas sin precios y caída de 40% en ventas en algunos rubros

Las diferencias de precios locales e internacionales en un rubro con alto porcentaje de materia prima importada conduce a las fábricas cordobesas a vivir el “día a día”. Los altos costos de fabricación, impositivos y energéticos son la causa de la pérdida de la rentabilidad. Estructura tecnológica sostenida y la capacidad de reinventarse son sus fortalezas

Por Laura Pantoja – lpantoja@comercioyjusticia.info

Casi la mitad del precio de un producto de plástico equivale a los costos de fabricación, sumado a los costos de energía e impositivos. Sin embargo, lo alarmante es el “día a día” que viven actualmente las industrias plásticas cordobesas frente a la devaluación del peso, que -entre otras consecuencias- las llevó a relacionarse con sus proveedores mediante facturas a precios no cerrados y nota de débito; a no poder tomar previsiones de material y así también a retrasar el pago de los sueldos de sus empleados.

Esta situación reciente pone aún más en evidencia una pronunciada caída en las ventas de hasta 40% en algunos rubros, la pérdida de rentabilidad y algunos despidos aislados de personal, como en el resto de las industrias.

“Dependemos de los revendedores de materias primas que operan con condiciones de nuestro mercado complicadas; entonces, frente a los precios de dólar no cerrados nos ajustan con notas de débito por tipo de cambio”, explicó a Comercio y Justicia José Giletta, presidente de la Cámara del Plástico de Córdoba.

Comprar sin precio preestablecido obliga a las empresas del sector a vivir el “día a día, comprar lo necesario”, sin posibilidad alguna de concretar previsiones ni mucho menos stockearse.

“Vamos paso a paso, compramos en dólares y vendemos en pesos, y lo que vendemos buscamos de antemano tenerlo apalancado con el pago”, agregó el directivo.

Otra consecuencia es el pago a los empleados, ya que por tratarse de empleadores que en la mayoría de los casos son pequeñas y medianas empresas, muchas veces se concretan por medio de la venta de cheques de terceros en los bancos. “Ahora, por el monto de los intereses que supera 50% es imposible usar esa modalidad, y si el empleador no cuenta con los fondos comienza a retrasar los pagos”, advirtió el empresario, presidente de la firma Starplastic.

La situación complejiza aún más el escenario de los costos en esta industria electro-intensiva. El costo de la energía en Córdoba es 38% más elevado que en Buenos Aires, lo que causa una pérdida de competitividad con respecto a esa plaza, una de las principales competidoras en el rubro.

Esto, además de la suba inflacionaria, la diferencia entre precios locales e internacionales, los impuestos y los costos laborales, representan 40% del precio de un producto de plástico, según resumió Giletta.