Las aerolíneas continúan reduciendo operaciones y anuncian nuevas políticas de cancelación

Las compañías aéreas que operan desde Córdoba y Buenos Aires al exterior cancelaron la mayor parte de sus vuelos y solicitan a los clientes dar prioridad a las consultas más urgentes, sobre todo de aquellos que necesitan regresar al país

Carolina Brenner cbrenner@comercioyjusticia.info

Araíz del avance de la pandemia Covid-19, las aerolíneas con vuelos desde Córdoba y Buenos Aires al exterior cancelaron la mayor parte de sus operaciones y anunciaron nuevas políticas de reprogramaciones y cancelaciones.

Si se considera que hay miles de pasajeros argentinos en todo el mundo con la necesidad imperante de regresar al país, casi todas las compañías solicitan a la población dar prioridad a estas situaciones y dejar las modificaciones de fechas de viaje y otras consultas que pueden esperar, para

más adelante.

Entre los últimos anuncios de las líneas aéreas que operan en Córdoba y el país, se destacan los siguientes: Latam. Ante el cierre de fronteras de diversos países y la consecuente caída en la demanda, Latam Airlines Group y sus filiales informaron que reducirán su capacidad 70%, de la cual 90% corresponde a su operación internacional y 40%, a vuelos domésticos.

“Tomamos esta compleja determinación ante la imposibilidad de volar a gran parte de nuestros destinos por el cierre de fronteras. Si las restricciones de desplazamiento sin precedentes se amplían durante los próximos días, no descartamos vernos obligados a reducir aún más nuestras operaciones”, afirmó Roberto Alvo, actual vicepresidente Comercial y próximo CEO.

El grupo informó que todos los pasajeros que tengan vuelos nacionales o internacionales afectados y que viajen a partir de la fecha, podrán reprogramar la fecha su vuelo sin costo alguno hasta el 31 de diciembre.

La empresa solicitó la necesidad de focalizar la atención en aquellos pasajeros con requerimientos urgentes, y que las personas se abstengan de llamar antes de las 72 horas previas a su viaje.

“Estamos trabajando para asegurar la sostenibilidad del Grupo a largo plazo y proteger los puestos trabajo de los 43 mil empleados de Latam. Sin embargo, la envergadura e imprevisibilidad de esta crisis hacen difícil anticipar resultados. Es por esto que vamos a requerir del apoyo de los gobiernos para salir adelante de la mayor crisis de la historia para los sectores del turismo y la aviación civil”, agregó Alvo.

Aerolíneas Argentinas. La línea aérea de bandera está ofreciendo vuelos especiales para traer a los argentinos de Estados Unidos y Europa que no hayan podido regresar al país debido

al cierre de sus vuelos.

Por lo pronto, la compañía anunció tres vuelos previstos desde Miami a Buenos Aires, uno para hoy, el segundo para el próximo jueves 19 a las 18.40 y el tercero será el día 20 a

las 9.30.

Además, la compañía tiene previstos dos vuelos desde Madrid hacia Buenos Aires para los días 19 y 21 próximos.

Vale destacar que tanto la Cancillería de la Nación como la línea aérea de bandera se encuentran en permanente cruce de datos para establecer un registro de la cantidad de argentinos

en el exterior y poder así, por medio de los consulados en Europa, Estados Unidos y otras zonas de riesgo, establecer prioridades para el retorno de todas las personas al país.

“Este cronograma de vuelos especiales sería imposible de hacer sino fuera por el compromiso absoluto de todos los que trabajan en Aerolíneas Argentinas y de los organismos gubernamentales con los que estamos en permanente diálogo para poder coordinar la acción”, explicó Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas Argentinas.

Cabe mencionar que la compañía ha dispuesto también un operativo de contingencia con una línea especial vía whatsapp (+549114904798) así como a través de su call center y las oficinas de atención en Europa y Estados Unidos.

Asimismo, la empresa ha solicitado a quienes tengan reservas tanto de cabotaje como regional e internacional y no tengan que realizar cambios de urgencia, no llamar para que la empresa pueda priorizar la atención de las personas con vuelos desde Europa y los Estados Unidos.

GOL. GOL Líneas Aéreas informó que los destinos donde opera y se ven afectados por el coronavirus, la compañía sigue de cerca las recomendaciones de los organismos responsables y comparte las políticas de reprogramación y/o cancelación de los mismos ya sean nacionales o internacionales en vuelos propios o de sus aerolíneas asociadas.

Hasta hace 24 horas, la compañía continuaba operando, en tanto que anunciò que en caso que un cliente opte por no viajar en este momento, las indicaciones para vuelos nacionales o internacionales programados hasta el 14 de mayo son las siguientes: Cancelación y crédito: los clientes podrán cancelar sus viajes manteniendo el valor, que podrá ser acreditado para vuelos futuros. Dicho valor estará disponible íntegramente por un año desde la fecha de compra. Reprogramación de vuelo: si lo desea, el cliente podrá reprogramar sus viajes para cualquier período, dentro de los 330 días desde la fecha de compra. La tasa de reprogramación no será cobrada, sólo la diferencia entre las tarifas, si las hubiera. Cancelación y reintegro: en los ca-

sos en que el cliente quiera adquirir un pasaje, las políticas de cancelación y reprogramación citadas anteriormente serán aplicadas para vuelos hasta el 14 de mayo.

Asimismo, la compañía sugiere a sus clientes que realicen modificaciones de sus vuelos, que obtengan más información a través de su página web www.voegol.com y su app.

La central de atención al cliente 0810-266-3232 también estará a disposición, priorizando a los pasajeros con vuelos programados hasta 72 horas.

Copa Airlines. La compañía panameña emitió un comunicado en el que advierte que Panamá ya no permite el ingreso a extranjeros, lo cual no cuenta para pasajeros en tránsito en el Aeropuerto Internacional de Tocumen de Panamá.

Asimismo, solicita a los pasajeros que solo se contacten vía telefónica quienes tienen viaje previsto para las próximas 72 horas.

Respecto a los cambios de fecha se podrán solicitar hasta el 15 de junio en boletos adquiridos hasta el 31 de marzo de este año. También se podrán gestionar los cambios en las oficinas de ventas y/o agencias de viaje.

Air New Zealand. En su red de vuelos de larga distancia, Air New Zealand reducirá su capacidad 85% en los próximos meses y operará un horario mínimo para permitir que los ciudadanos neozelandeses regresen a casa y se mantenga abiertos los canales comerciales con Asia y América del Norte.

Entre las reducciones de capacidad de la red de vuelos de larga distancia, la aerolínea anunció que suspenderá los vuelos entre Auckland y Chicago, San Francisco, Houston, Buenos Aires, Vancou-

ver, Tokio Narita, Honolulu, Denpasar y Taipei del 30 de marzo al 30 de junio. También está suspendiendo su servicio Londres–Los Ángeles desde el 20 de marzo (ex LAX) y el 21 de marzo (ex LHR) hasta el 30 de junio.

Se aconseja a los clientes que, debido al nivel sin precedentes de cambios de horario, no deben comunicarse con la aerolínea a menos que tengan que volar dentro de las próximas 48 horas o necesiten una repatriación inmediata a Nueva Zelanda o su país de origen.

Como parte de las iniciativas de ahorro de costos de Air New Zealand, sus directivos tendrán un re-

corte salarial de 15% hasta el final de este año calendario.