Lanzan primer dispositivo para hacer check-in y check-out en hoteles

Las empresas Arion Hospitality Solutions y 360Net Fullsolutions desarrollaron el primer Self Kiosk que permite a los huéspedes registrarse de manera personalizada y rápida

Arion Hospitality Solutions y 360Net Fullsolutions, unieron sus sinergias para desarrollar en conjunto el primer Self Kiosk, dispositivo creado para que los huéspedes puedan registrarse en los hoteles de manera personalizada, el cual se comercializará por medio de la empresa servicios tecnológicos hoteleros.

El lugar elegido para el lanzamiento fue en el hotel Wyndham Nordelta Tigre de Buenos Aires administrado por Aadesa SA, donde comenzó a funcionar el primero de estos equipos en América Latina.

“Este producto revolucionará la industria hotelera en cuanto a la llegada de nuevas tecnologías, ofreciendo una nueva experiencia al huésped, reduciendo los tiempos de check in y check-out, como así también reduciendo costos por parte del hotel. De lo que no cabe duda es que el auto check-in se convertirá en algo cotidiano, tal y como ya ha ocurrido con las aerolíneas” expresó Alejandro Vera, director Comercial de 360Net.

Por su lado, Diego Albamonte, director de Comercial de Arion, expresó: “Sabiendo que más de 30% de la satisfacción del huésped son los procesos de check-in y check-out, creamos un dispositivo completamente amigable, para que el huésped pueda realizar su check-in, de manera rápida y efectiva, e ingresar a su habitación sin la necesidad de pasar por la recepción del hotel.

De igual manera podrá hacerlo al momento del check-out, pagando a través de su tarjeta de crédito y retirándose del establecimiento sin colas ni esperas.

Es una solución que nuestros clientes corporativos nos las requerían exhaustivamente, y con muy buenas experiencias propias de utilizar dichos dispositivos en ciudades como Las Vegas”.

El dispositivo contará con todo lo requerido para poder realizar un efectivo check-in y check-out, sin errores. El funcionamiento es simple: al momento que el cliente se presenta ante el dispositivo, podrá buscar su reserva por intermedio de su código de reserva, escaneando su documento o bien introduciendo su tarjeta de crédito.

Una vez encontrada su reserva, el sistema le pedirá escanear su pasaporte o documento, y a través de una cámara superior, se hará una verificación biométrica de su rostro, en caso de que esta validación sea correcta, podrá continuar con el proceso de check-in, caso contrario, deberá presentarse a la recepción del hotel.

A continuación, el cliente deberá completar la tarjeta de registro, donde la mayoría de los datos se ingresan en forma automática por intermedio del escáner del documento, y luego deberá confirmar las políticas y condiciones del hotel.

Posteriormente el cliente podrá realizar un up-selling, es decir se le podrá ofrecer habitaciones superiores o servicios adicionales, antes de confirmar el check-in.

Finalmente, el dispositivo le entregará la o las tarjetas, dependiendo la cantidad de adultos, al cliente, finalizando el proceso de check-in.

El proceso de check-out es también muy simple, el cliente confirmará los cargos realizados, y deberá ingresar su tarjeta de crédito al lector del Self Kiosk, donde se le hará el cobro correspondiente.

La factura se podrá imprimir en ese mismo momento o bien podrá seleccionar que le llegue a su correo electrónico, teniendo en cuenta que es un comprobante electrónico.

Las terminales podrán ser rentadas por cualquier hotel del país y de América Latina.

Vale destacar que el equipo de 360Net Fullsolutions tiene más de 15 años en la industria de la hospitalidad y ofrece sus soluciones a más de cien hoteles en Argentina, Uruguay y Chile, entre las cuales se destacan: 360WiFi, portal cautivo y redes WiFi; 360Dispacht, CRM para tareas de empresas; 360Display, cartelera digital para los servicios hoteleros; y 360Touch, concierge digital para huéspedes.

Por su parte, Arion Hospitality Solutions es una empresa especializada en soluciones tecnológicas para hoteles, casinos y restaurantes, con más de 15 años en el mercado que cuenta con una cartera de más de 200 hoteles, 40 casinos y más de 600 puntos de venta gastronómicos en Argentina, Perú, Paraguay, Uruguay, Chile y Estados Unidos.

La empresa de IT en la industria de la hospitalidad con mayor crecimiento en los últimos cinco años en la región, ofrece las siguientes soluciones: PMS (Sistema de Gestión Hotelera); POS (Sistema de Gestión Gastronómica); SPA (Sistema de Gestión de SPA); IVR (Interactive Voice Response) para HouseKeeping; Encuestas On-Line; Fidelización de Cliente; Motor de Reserva Web; Conectividad a Portales; y Business Intelligence.