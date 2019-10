“La mayor conectividad y el valor del dólar impulsaron el turismo receptivo”

Así lo destacó Gustavo Peralta, presidente de la Asociación Cordobesa de Agentes de Viajes, quien destacó que seestima un incremento de visitantes extranjeros para la próxima temporada estival

Por Carolina Brenner – cbrenner@comercioyjusticia.info

A pocos días de la 55ª edición del Workshop organizado por la Asociación Cordobesa de Agentes de Viajes (ACAV) con vistas a la próxima temporada alta estival 19/20, los referentes del sector de turismo esperan los resultados de las elecciones y sus consecuencias políticas y económicas para poder ofrecer un panorama más claro sobre las expectativas y tendencias para este verano.

Al respecto, consultado por Comercio y Justicia, Gustavo Peralta, presidente de la entidad que nuclea a los principales actores de esta industria en la provincia, expresó: “A raíz de la coyuntura, los operadores terminarán de presentar sus productos en noviembre, cuando la situación ya sea un poco más clara”.

¿Cómo se preparan las agencias de viaje para la próxima temporada en este marco de incertidumbre política y económica?

Se está trabajando -por ejemplo- con Brasil para ofrecer promociones, así como los chilenos tienen una importante expectativa de venta en esta plaza para el próximo verano. El mercado argentino es muy emisor (es decir que viaja mucho a otros países) y Córdoba es uno de las plazas emisoras más importantes del país. Por ende, si todo se estabiliza, se normaliza y se plantean reglas claras, el cliente va a volver a comprar viajes.

Sin embargo, por otro lado, en los últimos tiempos, la provincia se ha convertido también en un gran centro receptivo con el aumento de ingreso de extranjeros a partir del aumento de vuelos y frecuencias desde el aeropuerto internacional de esta ciudad, que es el tercero más importante luego de Aeroparque y Ezeiza y que desde hace un tiempo tiene conexión con los principales destinos del mundo en Estados Unidos, Europa y el Caribe. Y estoy seguro que esto va a seguir creciendo.

Considerando esta tendencia, ¿qué ofrecen las agencias de viajes al público extranjero?

Las agencias de viajes están aprendiendo a trabajar más en lo que respecta al turismo de reuniones y todo lo vinculado con el receptivo. Estamos convencidos de que el ingreso de visitantes de otros países va a seguir creciendo a medida que el precio del dólar continúe a 60 pesos, lo que implica que sigue siendo económico para la gente de afuera.

Un claro ejemplo de esto fue lo que pasó en Bariloche durante la temporada de invierno, que tuvo un movimiento récord de turismo impulsado por la llegada de brasileños. Lo mismo sucedió con La Patagonia en destinos como El Calafate que también registró cifras récord. Por ende y tomando estos ejemplos, Córdoba, a partir de este impulso del hub aéreo, el desembarco de las compañías low cost y la suba del dólar, seguramente va a ser más tentadora para los de afuera.

¿Cómo ve a Córdoba para recibir al turismo extranjero?

Córdoba creció mucho en infraestructura en los últimos cinco años, en autopistas, parques y centro de convenciones. También se invirtió mucho en la propuesta hotelera como gastronómica. Hoy hay establecimientos con muy buenas instalaciones, wi fi, gas natural, etcétera.

¿Cuáles son los destinos más elegidos por los cordobeses?

El sur de Brasil y la costa atlántica con Mar del Plata a la cabeza, el nordeste brasileño y el Caribe, en ese orden. En verano, el cordobés siempre busca mar y playa.

¿Cómo vienen las reservas para el verano?

No tan fuerte como años anteriores, dada la coyuntura. Vienen despacio. Así y todo hay muchos que se adelantaron y realizaron una precompra para congelar el precio del dólar. De todas maneras, no nos podemos anticipar con las previsiones. El año pasado, la venta de paquetes a Brasil cayó 30%, y para la próxima temporada, todo depende de las elecciones y la situación económica de los meses venideros. Aún no sabemos como será.

¿Cómo fueron las ventas durante el año?

Se vendieron mucho los destinos nacionales y los paquetes cortos. Pensamos que iba a ser peor pero incrementamos la venta en relación con años anteriores, incluso respecto a cuatro y a hasta cinco temporadas atrás. Gran parte de ello tiene que ver con los nuevos vuelos baratos. El pasajero tiene plata para viajar, pero hoy va a decidir más en función de la coyuntura económica y política.

¿Cómo vienen los precios para esta temporada estival?

Las tarifas para los próximos meses bajaron en dólares. Por ejemplo, se puede conseguir un paquete a Brasil desde 550 dólares por siete noches con media pension y bus ida y vuelta. Al Caribe, los paquetes que se ofrecían desde mil dólares en promoción, hoy se pueden encontrar desde 600 dólares. No sólo Argentina está en crisis, la industria en el mundo está complicada y tanto líneas aéreas como hoteles ofrecen promociones.

¿Cuál es el destino que más está creciendo en el mercado turìstico local?

Si esta situación continúa y la coyuntura hace que el turismo pueda salir menos del país, van a surgir destinos nacionales que antes no eran tan elegidos, como por ejemplo el norte argentino o los caminos del vino de Mendoza, que no son tan comunes para viajar en verano.

Workshop

La 55ª edición del Workshop de comercialización turística organizado por la ACAV será el próximo día 10 en el Centro de Convenciones Juan Bautista Bustos de la ciudad de Córdoba y espera la presencia de un centenar de expositores -50 stands y 50 escritorios.

Entre las novedades de este año, se destaca el espacio “Sabores de Córdoba” destinado a la gastronomía que contará con stands y espectáculos artísticos de la mano de diferentes provincias y destinos del país.

“Estamos muy contentos con las reservas para el workshop que rondan el 80% y esperamos la presencia de dos mil visitantes. Hemos ofrecido micros desde San Francisco, Villa María y Río Cuarto”, y agregó: “Este año, la oferta de expositores aumentó 20% pese a la coyuntura. Esto significa un gran logro para nosotros, además de la importante convocatoria que incluye gente de Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y España, lo que hace que el evento se esté posicionando como el más importante del país”, concluyó el directivo.