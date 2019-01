La inversión en publicidad móvil aumentará 65% en dos años

Alcanzará US$64.100 millones. Los juegos y aplicaciones de compras son los principales responsables del acelerado crecimiento de la economía en el universo mobile

AppsFlyer, líder global en atribución móvil y analítica aplicada al marketing, prevé que la inversión de publicidad para instalación de aplicaciones se incrementará en 65% de 2018 a 2020, lo que significará 64.100 millones de dólares.

La compañía presentó las previsiones globales para el crecimiento del mercado de publicidad en aplicaciones, que se definieron con base en datos de la propia AppsFlyer, que incluyeron 35 mil millones de instalaciones, 10 mil millones de dólares en gastos publicitarios y 70.000 aplicaciones en la muestra. También se utilizaron otros parámetros, como datos de cuota de mercado de atribución móvil de terceros, predicción de CPI por región, número de aplicaciones en las tiendas de aplicaciones y número de instalaciones.

El informe muestra que año tras año esta cantidad aumentará en un promedio de 34% y disminuirá gradualmente con el tiempo, aunque el crecimiento seguirá siendo sólido durante este período. Un mayor costo de los medios, junto con más campañas pagadas, más aplicaciones, el mayor uso de los dispositivos móviles y más usuarios, se ha traducido en un mayor gasto en publicidad, según el informe.

Las tendencias emergentes que conducen al boom de inversión

Gaming. La economía de las aplicaciones está creciendo rápidamente debido principalmente a, primero, el gaming y, en segundo lugar, a las aplicaciones de compras, que representan aproximadamente 44% de todas las instalaciones no orgánicas combinadas. Especialmente para el gaming, que abarca alrededor de 40% de la torta total de las instalaciones de aplicaciones, hay un crecimiento particularmente asombroso. Entre 2016 y 2018, el porcentaje de instalaciones de gaming no orgánicas creció 26%, pasando de 27% a 34%. A modo de ejemplo, Fortnite, el fenómeno del gaming que domina completamente los rankings, descargas e ingresos de la tienda de aplicaciones, es casi un fenómeno cultural y muestra cómo el gaming prolífico como aplicación vertical se está convirtiendo en un todo.

Dispositivos potentes. En lo que respecta al hardware, se están lanzando nuevos dispositivos que siguen siendo potentes y compatibles con experiencias de gaming más sofisticadas e inmersivas, además de ser mucho más asequibles. En promedio, estos dispositivos también ofrecen mayor espacio de almacenamiento, lo que, especialmente en países en vías de desarrollo, significa que ya no será un límite de hecho en el número de aplicaciones que se podrán tener en un dispositivo determinado.

Comercio de aplicaciones. Para aplicaciones de compras, esta categoría es importante por el papel que desempeña en la conexión de usuarios entre los canales sin conexión (en la tienda) y en línea (web, web móvil y aplicaciones), especialmente considerando el creciente uso de las aplicaciones móviles para hacer compras. Forrester predijo que 34% de todas las ventas al por menor de Estados Unidos, más de US$1000 millones, se verían afectadas por los dispositivos móviles y estima que la participación aumentará a 42% para 2022.

Aplicaciones de transmisión de video y música. Esta forma de consumo de contenido está creciendo rápidamente, donde se incluyen gigantes como Netflix, HBO, Hulu y Spotify, entre otros. Es probable que esto se deba a dispositivos más potentes, paquetes de datos asequibles y al surgimiento de infraestructuras celulares más sólidas como 4G y 5G, las cuales pueden dar soporte con mayor flexibilidad y ancho de banda.

“El ecosistema móvil será aún más competitivo de lo que ya es. Es por eso que los marketers deben confiar mucho más en los datos para obtener la ventaja competitiva que necesitan”, destaca el informe.

En ese sentido, asegura que a medida que los marketers cosechan los beneficios de las estrategias cuidadosas de marketing y los aumentos de ingresos, “los estafadores también seguirán compitiendo” por obtener un pedazo del pastel, por lo que recomienda, contar con una “ protección continua”.