La industria del software espera generar 14.400 nuevos puestos en 2019

En un contexto de caída de muchos rubros de la actividad económica, la industria que nunca se paralizó es la del software, que el año pasado registró 5.337 nuevos puestos de trabajos en el país. Para este año – de no haber problemas con el reclutamiento de talentos- el sector podrá generar 14.400 puestos más, según indicó Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI).

De acuerdo a Observatorio Permanente de la Industria de Software y Servicios Informáticos (OPSSI) de 2018, realizado con datos de 201 empresas que reúnen 19.600 trabajadores en total, las ventas en pesos corrientes de la industria argentina de software en 2018 aumentaron 43,2% con respecto a 2017, lo que generó un incremento de 5,6% en el empleo registrado, es decir 5.337 nuevos puestos de trabajo según el INDEC.

Así, la facturación total expresada en dólares fue de US$ 3.283 millones, de los cuales US$ 1.701 provienen de las exportaciones.

“A pesar de la recesión económica en 2018 y las altas tasas de interés de la que no fue ajena al sector, la industria del software demuestra con su permanente creación de nuevos puestos de trabajo su gran potencial y el compromiso de los empresarios en seguir invirtiendo en la generación de empleo de calidad, el cual se ha sostenido en la industria en los últimos 15 años”, expresó Aníbal Carmona, presidente de CESSI.

En cuanto a las expectativas para el año 2019, el estudio de OPSSI insistió con que, de existir talento capacitado suficiente en el país, las empresas incrementarán su plantel de profesionales hasta 14,3% en promedio. Los empresarios de la Industria del software esperan facturar 32,4% más este año en pesos y aumentar las exportaciones en 16,4% en dólares.

“Estos números reflejan la importancia de debatir y promulgar urgente la Ley de la Economía del Conocimiento, una ley superadora a la actual Ley de Software que vence a fin de año y disipar todas las dudas que surgen en la continuidad de promoción del sector. La sanción de esta ley demostrará que la economía del conocimiento en general y la industria del software en particular son, por su potencial, más resistentes a las crisis y generan los trabajos del futuro. Hoy, se extienden a lo largo y a lo ancho del país con perspectiva de género e inclusión y produciendo las divisas que tanto necesita nuestro país”, agregó Carmona.