La emergencia sanitaria se profundiza en Córdoba

La devaluación del peso agudizó la crisis en la que las clínicas privadas se encuentran insertas.

Insumos y medicamentos dolarizados, costos laborales e impositivos y paritarias que no los compensan. Posible cierre masivo de instituciones ponen en alerta la salud de Córdoba

Clínicas y sanatorios de las ciudad de Córdoba alertan sobre la profundización de la emergencia sanitaria y advierten de que -si no se toman medidas inmediatas de manera conjunta- peligra la atención de la salud en Córdoba.

Así lo anticipó a Comercio y Justicia Juan Gras, presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la Provincia de Córdoba (Aclisa), en el marco del 10ª Encuentro de Gestión Estratégica y Perspectivas de Salud, llevado a cabo en el Sheraton Hotel Córdoba y organizado junto a la Cámara de Empresas de Salud de Córdoba (Caescor) y que contó con la participación de Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (Adecra)

“La situación económica del país agudiza la crisis del sector que ya viene arrastrando una problemática en cuanto al financiamiento, al costo laboral, al impositivo y a los recursos humanos, que se traduce en un problema en los servicios de salud privados”, indicó el especialista y recordó que desde el año 2001 ya existe un decreto por medio del cual ya está declarada la emergencia social, de la que el sector de la salud es parte.

Esta situación se ha visto afectada de manera alarmante ante la devaluación del peso, con insumos y medicamentos dolarizados y el impacto de paritarias que han quedado atrás en relación a los costos devaluativos. Además, según agregó, el aumento de costos también genera un impacto en los plazos de pagos por parte de las financiadoras de la salud, que terminan abonando don demora de tres o cuatro meses, lo que se hace difícil -en caso de trasladar costos (hay productos en los que no se trasladan los costos, no son formadores de precios)- poder morigerarlos en ese lapso de tiempo.

“Esto nos pone en una condición de alta gravedad en la emergencia sanitaria. Muchos de los proveedores nos entregan materiales con remito sin precios, y éste es un sector que necesita de los insumos para poder atender, no podemos especular con usar más o menos de acuerdo al momento de la demanda”, enfatizó.

Con esto, el sector pide atención por parte de las autoridades del Estado, y una actitud consensuada y empática por parte de todos los actores, tanto prestadores como financiadores. “El dinero de la seguridad social está en directa relación con la retención de los salarios de los trabajadores y lo que se traslada a las obras sociales afecta de manera directa a la financiación y, por su parte, el Estado debe entender que esto es un acto de salud pública que afecta a todos”, indicó.

Concretamente ¿qué medida se puede tomar para resolver la situación de emergencia ahora?

El empresario insistió en que la situación ya viene complicada desde hace años, pero esta coyuntura la puso al “rojo vivo”. Así, indicó la presión impositiva a la cual están sujetos, mientras que, por ejemplo, la seguridad social es libre de IVA, considerando esto como una matriz tributaria injusta. “Les vendemos a las obras sociales que están exentas de IVA y nuestras compras están gravadas con IVA”, explicó como uno de los posibles ejemplos a analizar en caso de considerar una morigeración de carga impositiva.

Comentó también la realidad que se vive con una de las obras sociales más importantes que tiene el sector, la provincial Apross, que no sólo tiene valores arancelarios atrasados respecto al resto del país sino que además retiene a las prestadoras cuatro por ciento en la facturación, a beneficio de sus empleados. Sin dudas, consideró, éste es otro de los aspectos a evaluar.

Otro punto necesario, indicó, es que los afiliados deben entender el escenario actual, de lo que se desprende que deben comprender y aceptar la suba de la tarifas y de los servicios de salud.

Otro aspecto que podría contribuir a descomprimir la crisis del sector sería que los financiadores achiquen los plazos de pago, con el fin de poder adecuar los costos en tiempo y forma.

Otro gran peligro es la potencial desaparición de la mano de obra en un sector que genera -por cada diez trabajadores directos- cuatro indirectos, y por cada mil pesos que invierte en salud, diversifica una inversión de $400 para otros sectores, según un informe realizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba el año pasado.

“La emergencia sanitaria se agudiza, aumentan los precios, los ingresos no se modifican y -encima- cobramos dentro de cuatro meses, es una situación que se torna inviable”, dijo quien también es director del Hospital Italiano de Córdoba.

La situación espeja la realidad de 30 instituciones médicas de la provincia de Córdoba nucleadas entre las entidades organizadoras. Además, es fiel reflejo de la realidad de todo el sector en el país, tal como adelantó este diario semanas atrás. (https://comercioyjusticia.info/blog/negocios/unas-60-clinicas-privadas-del-pais-en-riesgo-de-cerrar-sus-puertas/) Solo 12 instituciones de Córdoba, dan trabajo a 11 mil empleados, entre profesionales y empleados del sector de la salud.