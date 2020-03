La cámara de la madera y el mueble alerta sobre dificultades para abonar salarios y mantener la industria

Según la entidad, que nuclea a las empresas del sector de la provincia de Córdoba,

actualmente 97% de su integrantes está cumpliendo la cuarentena

La Cámara de la Madera, Mueble y Equipamiento de la Provincia de Córdoba, sector que desde hace tiempo viene sufriendo una situación económica complicada, alertó sobre que ese contexto -sumado a las consecuencias de la actual situación de emergencia sanitaria por el Covid-19- conllevará serias dificultades para afrontar el pago de salarios de los empleados de la industria hasta incluso mantener abiertas sus fábricas en un futuro, entre otras complicaciones.

“Nuestra cámara manifestó desde el primer día colaboración para poder frenar esta pandemia. Actualmente 97% de nuestro sector se encuentra cumpliendo la cuarentena, resguardando así a nuestros trabajadores, sus familias y comunidades, sólo quedan excluidos los fabricantes de palets que están haciendo productos para la industria alimenticia. Pero no podemos dejar pasar por alto lo que vendrá, un futuro complejo a muy corto plazo”, expresó a Comercio y Justicia Soledad Milajer, presidente de la Cámara de la Madera, Mueble y Equipamiento de la Provincia de Córdoba.

“Como sector ya hemos elevado, el pasado 10 de marzo, una nota al ministro de Industria de la Provincia de Córdoba alertando sobre puntos críticos para mirar que también compartimos con la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines que nuclea a 28 cámaras de todo el país. Todos apuntamos a la misma situación: un 100% de corte en nuestra actividad que sabemos que no es un bien primario, que dada esta coyuntura se convierte en un bien que no es básico y de cara a los futuros meses seguramente no será demandado por las familias argentinas. Esto nos pone en alerta porque las medidas que tomó el gobierno y que consideramos que son acertadas para cuidar la salud de los ciudadanos, deben estar acompañadas por fuertes medidas económicas que asistan y ayuden a las pymes”, agregó Milajer.

“Nuestras empresas madereras vienen arrastrando caídas estrepitosas de ventas y producción. En 2018 registró una baja de más de 40% y en 2019 más de 20%. Nuestras industrias se mantienen fuertes porque están soportadas por el esfuerzo de sus dueños que abren sus puertas a diario y siguen poniendo dinero de sus bolsillos para no tener que despedir ni suspender personal. Pese a ello, en muchos casos no pudieron sostenerlo y se ha tenido que recurrir a la drástica decisión de recortar la cantidad de recursos humanos. Un gran impacto, por ejemplo, para la gente que trabaja en el interior provincial”, declaró la empresaria.

En este marco, Milajer apuntó que “las medidas que ya han tomado los distintos niveles del Estado son paliativos y muy superficiales de la realidad que sea vecina. Vislumbramos serias dificultades para afrontar el pago de los miles de salarios que dependen de nuestro sector y mantener la industria con lo mínimo e indispensable para volver a la actividad una vez que la crisis se empiece a disipar”.

En este marco, la entidad local, en correspondencia con acciones que viene impulsando en la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines, emitió un comunicado en el cual exige a todos los niveles de gobierno, diferentes acciones.

Entre los puntos a tratar, el sector exige que “la política también dé muestras de austeridad y ahorro fiscal para racionalizar recursos frente a la crisis sanitaria y social. La prioridad la debe tener la salud, la seguridad y los sectores sociales más golpeados por la crisis económica que indiscutiblemente acarrea esta pandemia”.

Además, solicitan la declaración de emergencia para las pymes del país, la exención de impuestos para las empresas del sector, el diferimiento del pago de alquileres, servicios y tarifas hasta un tiempo considerable posterior al fin de la cuarentena, el congelamiento del aumento de tarifas hasta el fin de la crisis, y la cancelación del corte de servicios o la clausura municipal por falta de pago y una tarifa única para todo el país.

Por otro lado, piden ampliar la exención de aportes y contribuciones patronales a empresas de cualquier sector que alerten disminución de su nivel de actividad; una cobertura salarial para empleados que se encuentren en las franjas de riesgo de la enfermedad derivada del Covid-19 y el desarrollo de la ampliación del Programa Repro a todos los sectores de la industria del mueble y la madera, junto a la implementación del programa Repro Express.

Asimismo, la entidad solicita la implementación por parte de la AFIP de la ampliación de los plazos para adherir a la moratoria impositiva, la suspensión de las medidas cautelares y juicios ante la administración, y una compensación del IVA técnico con otros impuestos.

Finalmente, piden mantener los beneficios que trae el Programa Ahora 12 cuando la cuarentena obligatoria cese para estimular el consumo y reactivar la producción.

“Exigimos que se acredite en 24 horas y no en 21 días como es en la actualidad. Es vital dotar de liquidez a nuestras empresas como motor de las economías provinciales y locales”, remarcó Milajer.

Por último, la cámara propone “que las compras que el Estado en todos sus niveles de bienes e insumos se realicen priorizando a las industrias y comercios que desarrollan su actividad en Córdoba y en Argentina, práctica que no es común en la actualidad previa a la pandemia.

“No vamos a poder abrir nuestras fábricas sin la asistencia del gobierno una vez que pase esto”, sentenció Milajer.