La cadena hotelera argentina Urbanica avanza con plan de expansión en Miami

Inaugurará cuatro nuevas propiedades el año próximo en esa ciudad de La Florida, con una inversión que ronda 140 millones de dólares

La cadena Urbanica The Hotels creada por los desarrolladores argentinos, Charlie Porchetto y Diego Colmenero, que cuenta con dos hoteles en Buenos Aires y dos en Miami Beach, anunciaron sus planes de expansión, que contemplan tres propiedades más en la ciudad de la Florida con aperturas programadas para el año próximo.

Los empresarios dedicados desde hace varios años a proyectos residenciales, en 2005 apuntaron al negocio hotelero. A partir de allí, concretaron las aperturas en Buenos Aires, de Urbanica The Suites Hotel y más adelante, en la zona del Bajo Belgrano, de Urbanica The Libertador Hotel. Años más tarde, desembarcaron en South Beach, Miami con Urbanica The Meridian Hotel y Urbanica The Kaskades Hotel. Con estos cuatro hoteles, la firma se destaca por su diseño moderno, atención personalizada y por sus tarifas competitivas.

“El éxito de nuestra propuesta de valor hizo que 2019 se convierta en un año crucial para la marca, a partir de lo cual decidimos invertir 140 millones de dólares para desarrollar cuatro proyectos en distintas zonas de Miami y así ampliar nuestro portfolio en otras zonas y tener más opciones para ofrecerles a nuestros consumidores. A esto hay que sumarle que entre los hoteles abiertos contabilizan más de 200 empleados directos, lo cual pensamos en duplicarlo una vez estén abiertos los nuevos establecimientos”, adelantó a Comercio y Justicia Diego Colmenero.

El primer foco estará en la zona de South of Fifth en South Beach, donde se sumará Urbanica The Euclid Hotel, que abrió hace unos días en Euclid Avenue. El hotel cuenta con 30 habitaciones y un restaurante llamado Orilla Bar & Grill, hermano de su primer establecimiento en Bueno Aires y dirigido por el famoso chef argentino Fernando Trocca y la mixóloga Inés delos Santos.

En esta zona, también planea la inauguración de Urbanica The Fifth Hotel prevista para mediados del 2020. El hotel estará ubicado en 803 Fifth Street, contará con 50 habitaciones, estacionamiento, piscina, servicio de playa y un restaurante con menú también diseñado por el Chef Trocca. Entre ambas aperturas suman un total de casi 200 habitaciones.

“Estos hoteles significan el posicionamiento de Urbanica como distrito hotelero y gastronómico de la South Fifth en South Beach, y los planes de expansión de la compañía en Miami no se detienen allí”, adelantó Porchetto.

En este rumbo, el segundo foco será en el área emergente de Edgewater, donde abrirán Urbanica The Biscayne Hotel, que ofrecerá 200 habitaciones para quienes busquen una experiencia más urbana. Situado en Biscayne Boulevard, el establecimiento está programado para abrir a fines de 2020. El hotel contará con 210 habitaciones, un espacio comercial en la planta baja con una superficie de aproximadamente 470 m2 y una azotea de 650 m2 donde se ubicarán la piscina, el bar y el espacio de entretenimiento. También contará con 150 espacios de estacionamiento, restaurante, rooftop pool, bar y servicio de playa.

“Queríamos ofrecer algo nuevo en esta área ya que sentimos que Edgewater carecía de hoteles de lujo para complementar su comunidad llena de condominios de gran altura y restaurantes notables. Este vecindario se está convirtiendo rápidamente en una parte más vibrante de la ciudad. Nuestro hotel estará convenientemente ubicado a solo minutos de las principales autopistas y vecindarios de moda, incluidos el Miami Design District, Brickell, el centro y Wynwood”, remarcó el empresario.

Por último, para quienes prioricen la playa, se incorporará Urbanica The Beach Hotel en North Beach, con otras 200 habitaciones y cuya apertura está prevista para 2021.Este complejo también contará con 150 estacionamientos, restaurante, pool-bar y salida directa a la playa con servicio.

“Nos estamos consolidando como marca en el mercado y afianzándonos año tras año”, concluyó Porchetto en tanto que adelantó que tienen “planes de continuar llevando el estilo de vida Urbanica a otras ciudades importantes como Chicago, Nueva York y Los Ángeles, sin dejar de soñar en llevar sus proyectos a España e Italia”.

Historia en Miami

El desembarco de Urbanica en Miami comenzó a mediados de 2016 con la inauguración de su primer hotel Urbanica The Meridian Hotel en South Beach, que demandó una inversión de US$20 millones. El hotel Art Decó histórico de 1930 ubicado en Meridian Ave. alberga una propiedad de 71 habitaciones. Entre las novedades que presenta este año, se destaca la reciente inauguraciòn de Regina’s Grocery, una tienda neoyorquina que ofrece un menú de sándwiches italianos y es su primer tienda fuera de la gran manzana. También se inauguró un bar llamado Minibar.

Luego, a fines de 2018, abrió sus puertas Urbanica The Kaskades Hotel en 300 17th Street. Administrado por la compañía como una operación independiente, pero de diseño similar al The Meridian Hotel. La renovación de la propiedad incluyó un nuevo vestíbulo de cristal, un mostrador de recepción modernizado y la incorporación de la cafetería contemporánea de Urbanica, The Food Marchand, en la planta baja del hotel.