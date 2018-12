Junto a Macri y con nuevos aviones, Fadea cierra año récord de negocios

La Fábrica de Aviones “Brigadier San Martín” entregó tres Pampa III que había encargado la Fuerza Aérea e inició contactos para su venta a otros países. Ahora es una fábrica “reactivada”, destacan sus autoridades

Por Javier De Pascuale – jdepascuale@comercioyjusticia.info

“Es un día histórico para Fadea, podemos decir que es la reactivación de nuestra fábrica”, expresó exultante ayer Antonio Beltramone, presidente de la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín”, al encabezar junto al presidente Mauricio Macri la entrega de los primeros tres aviones Pampa III encargados por la Fuerza Aérea Argentina (FAA) en el marco de un contrato por compra de productos y servicios por casi 1.600 millones de pesos firmado el año pasado. El propio Presidente revalidó la significación del evento de ayer: “El sueño es fabricar aviones para el mundo”, dijo. En efecto: Fadea certificó un nuevo avión de uso militar, tanto para entrenamiento básico y avanzado como para ataque liviano, para la defensa de la frontera nacional, que a partir de su uso en Argentina puede ser vendido a fuerzas de otros países.

“Estamos ofreciéndolo. Yo personalmente he tenido reuniones con gente de Uruguay, Paraguay, Guatemala, Bolivia, entre otros países, para ofrecer un producto que consideramos muy versátil, de excelentes prestaciones, competitivo en precio y con una relación de gasto por hora de entrenamiento muy económica, muy valorada a nivel internacional”, afirmó Beltramone en diálogo con este diario, poco antes del acto de altísima significación política que cambió ayer la dinámica profesional de la fábrica ubicada en el kilómetro 5 de la avenida Fuerza Aérea. Macri asistió al acto de entrega de los Pampa III acompañado por funcionarios nacionales (el ministro de Defensa, Oscar Aguad, entre ellos) y por el viceintendente de Córdoba (Ramón Mestre estaba en vuelo hacia Bolivia). El gobernador Juan Schiaretti se excusó de asistir por razones personales. “Estamos desarrollando el objetivo de que esta empresa que ya es estratégica para el país, además sea sustentable”, afirmó el titular de Fadea. Recordó que ya este año la empresa entregó dos aviones Pampa II remotorizados a la FAA; que se cerraron acuerdos con distintas compañías privadas, con Israel Aerospace Industries (IAI), luego con Etihad Airways Engineering (EAI) y, por intermedio de esta compañía, se trabajó sobre siete aviones de Latam. “Será un año récord para esta fábrica, ya que no sólo logramos certificar el Pampa III, lo que ya en sí es un gran logro, sino que hemos cerrado una cantidad de contratos privados como nunca en la historia lo hizo la fábrica. Estamos construyendo un futuro sólido para Fadea, construido sobre hechos reales, no promesas”, afirmó Beltramone.

Fadea suscribió el pasado 3 de mayo un contrato por 100 millones de pesos con IAI para proveer ingeniería, aeropartes y servicios, tarea que implicará 18 meses de trabajo y que comenzó a ejecutarse el 1 de junio. A él se sumaron luego firmas de diversos acuerdos con empresas nacionales e internacionales para el mantenimiento de aeronaves de líneas de bajo costo (Flybondi ya está adentro), y desarrollos específicos; la venta de otro aeroaplicador Puelche, exportado a Paraguay, y los contratos vigentes para la fabricación de aeropartes para la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer).

Pero quizás el mejor acuerdo del año fue a fines de octubre, cuando se perfeccionó el acuerdo con EAI con la entrega de trabajos a Latam, empresa asociada a la red de Etihad, que es proveedora de servicios para una gran cantidad de aerolíneas. Se trata de un viejo anhelo de la fábrica estatal posicionarse como un centro de mantenimiento regional de aviones con servicios atractivos para las aerolíneas que trabajan en la región sudamericana, que son cada vez más.