Juegos literarios para encontrarse

Tinkuy es un proyecto que nació en Buenos Aires con la idea de que la lectura es un derecho. Desarrolla actividades que conectan a lectores con escritores, como talleres de formación, un programa radial y juegos de cartas en las cuales la literatura es el puente

Por Laura Pantoja – lpantoja@comercioyjusticia.info

Nos reunimos cuatro amigas, y Mariana nos sorprende con un mazo de cartas. No para jugar al poker ni al truco. Tienen inscripciones que no alcanzo a divisar. Pone los naipes boca abajo y nos pide que elijamos -al azar- uno cada una. Al extraer el mío, leo:

Ese fragmento de la escritora Laura Devetach me describió totalmente.

Quedamos asombradas y, desde ese instante, cada vez que queremos encontrarnos con nosotras mismas, lo volvemos a jugar. Y no es casual que el proyecto creador de esta “Poesía a la carta” se autodenomine “Tinkuy”, que significa “encuentro” en quechua.

Ése es el nombre del proyecto colectivo que tiene como principal finalidad generar un espacio de producción cultural y educativa, con la mirada puesta en la promoción de la lectura y en la generación de espacios de encuentros con el libro y la literatura. Entre otras instancias creativas, Tinkuy ha innovado en la generación de juegos literarios que hoy se distribuyen en Argentina, Uruguay, Chile, España y EEUU.

“Ping Pong Literario”, “Palabrerío”, “Contame”, “Doblete”, “Poesía a la carta”, “Invención de Haikus” y “Vocablos” son algunos de los juegos que, con la excusa del entretenimiento, fortalecen el contacto entre el lector y el mundo literario, y en muchos casos hasta lo despiertan.

Al respecto, Comercio y Justicia dialogó con Gloria Claro, ideóloga de Tinkuy, quien relató la génesis del proyecto que hoy está en manos de un equipo de profesionales.

– ¿Cómo nació la idea?

– El proyecto nace en el año 2010 a partir de una iniciativa personal, luego de haber trabajado en una biblioteca comunitaria en el barrio de Once, en la ciudad de Buenos Aires. Soy trabajadora social, y una vez que me sumergí en el mundo de los libros para chicas y chicos, cuando descubrí que mi rol en ese espacio tenía que ver con garantizar el acceso a la lectura, trabajar en pos de la promoción de derechos, me quedé en ese mundo literario y ya no pude (ni quise) correrme de allí.

Esa experiencia sembró en mí la semilla y el deseo de seguir conectada a la promoción de la lectura y a compartir lecturas con otros, especialmente niños y niñas. Así nació “Tinkuy”, que significa “encuentro” en quechua, un proyecto que tiene como objetivo principal generar encuentros entre libros y lectores, apoyándonos y apostando al acceso a este bien cultural. Ahí se sumó Ariel, que me fue ayudando en darle forma a la identidad del proyecto.

-Continuaron sumando ideas…

– Empecé de a poco, compartiendo primero actividades de animación a la lectura en un salón que nos prestaban cerca del barrio, una vez por semana. Al año siguiente armamos espacios de lectura en plazas, en diferentes espacios públicos y por diferentes barrios de la ciudad. Se sumó a esta iniciativa Rocío (con quien había trabajado en la biblioteca). Llevábamos una lona, varios libros e invitábamos a leer a quienes se acercaban circunstancialmente por ahí. Les ofrecíamos una propuesta diferente a lo que iban a buscar en la plaza. Al año siguiente, en 2012, surgió la posibilidad de llevar el proyecto a la radio. Esto fue otro gran desafío: pensar formas diferentes y masivas, como las que ofrece un medio de comunicación para seguir generando encuentros. Desde entonces ya llevamos ocho temporadas al aire y en el camino recorrido se fue conformando un gran equipo. Al tercer año de radio se sumó Daniela, y de ahí en más no paramos.

– ¿Cuántas personas integran el grupo actualmente y cómo se dividen el trabajo?

– En el equipo somos cuatro: Gloria Claro, Ariel Marcel, Daniela Azulay y Rocío Gil. Docencia, mediación de lectura, diseño gráfico, psicología y trabajo social son las disciplinas que nos unen y que enriquecen el proyecto. Nos complementamos con el aporte de cada uno. Hacemos un trabajo muy horizontal; las ideas surgen y entre todos las discutimos. Planificamos, evaluamos, revemos constantemente cada propuesta y, sobre todo, nos seguimos haciendo preguntas.

– ¿Qué productos han presentado?

– A lo largo de estos años hemos creado y desarrollado 10 juegos literarios de cartas. El primero es el Ping Pong Literario, que surge de la radio. Cada emisión arranca con una pregunta o consigna vinculada a nuestro recorrido con relación a las historias, las palabras y la poesía. La respondemos nosotros en la mesa e invitamos luego a los oyentes a compartir sus respuestas. Al cumplir 100 programas al aire nos dimos cuenta que teníamos 100 preguntas. Así surgió el primer juego. Un juego de conversación, porque tomamos las palabras de Gabriel Zaid (autor mexicano) que dice que, tal vez, “la verdadera función de los libros sea continuar la conversación por otros medios”.

Luego fueron apareciendo los otros juegos. Nos encanta jugar y cada nuevo juego es una invitación, primero a explorar y jugar con nosotros mismos eligiendo la dinámica, pensando propuestas, dejando que el juego nos proponga nuevos desafíos. Los juegos que vinieron luego son: Palabrerío, Ping Pong Literario 2, Contame, Contame inicios, Doblete, Poesía a la carta (con poemas de Laura Devetach y de María Teresa Andruetto), Invención de Haikus y Vocablos. Todos tienen distintas modalidades de uso: algunos combinan los poemas con hexagramas para dar respuestas, al tiempo que invitan a preguntarnos sobre aquello que nos inquieta o, incluso, que nos desafía.

– ¿Cómo los distribuyen?

– Los distribuimos mediante librerías amigas que se fueron sumando a nuestra propuesta y confiaron en lo que hacíamos. De esta manera logramos que lo juegos traspasen la frontera de la ciudad de Buenos Aires y recorran las diferentes provincias de Argentina. Y con mucha alegría también llegaron a Uruguay, Chile, España y EEUU.

En Córdoba, los juegos de Tinkuy los comercializa Traficante de Libros, un proyecto familiar de Bárbara Couto y Mauricio Micheloud; ambos editores.

– Con todo, han logrado promover la lectura…

– Creemos que la cultura debe ser un bien accesible a todos y todas. Por eso pensamos y desarrollamos diferentes maneras de acercamiento a la lectura y a la literatura con los juegos literarios, el programa de radio y talleres de formación. Apostamos a la libre circulación de los bienes culturales, por eso lo que hacemos se apoya en una licencia llamada Creative Commons, dedicada a promover el acceso y el intercambio de cultura.

– ¿Cuántas poetas ya están “en cartera” para armar los próximos productos?

– Hay varios autores en la lista. Pero todavía no podemos adelantar nada.

– ¿Cómo ha sido la receptividad del público?

– Los juegos son muy bienvenidos, recibimos hermosos mensajes de chicos y de grandes. Nos cuentan que los llevan para jugar en la escuela, en bibliotecas, en grupos de teatro, en consultorios psicológicos, para talleres con adultos mayores, en viajes largos, en salas de espera, en plazas… Son infinitas las posibilidades, y cada vez que un juego llega a manos nuevas es hermosamente inesperado el camino que va a recorrer.

– ¿Se han visto perjudicados por el momento económico que lleva a la gente a restringir sus gastos? ¿Cuál es la situación de la industria en general y qué perspectiva de crecimiento tiene el proyecto?

– Éste es un año difícil para la industria del libro, pero con mucho esfuerzo las bibliotecas se van llenando y los lectores vamos teniendo la posibilidad de encontrar calidad y variedad literaria. Aunque elegimos más a la hora de comprar por los costos.

Esperamos y deseamos que las perspectivas de crecimiento sean realmente de mayor producción y circulación de los bienes culturales. Los juegos van llegando a más manos y nos alegra el corazón cuando llegan a las bibliotecas populares porque, como nos contaron en una ocasión, los han llevado en préstamo, como a los libros. De esta manera, el acceso es real para todos.

Más información en www.tinkuy.com.ar