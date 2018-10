Jetsmart inició la venta de vuelos a Chile y planea sumar rutas en el país

Directivos de la compañía aérea de bajo costo visitaron esta ciudad con el fin de anunciar

sus próximos vuelos a Santiago de Chile y la Serena para diciembre próximo, así como también

confirmar su intensión de sumar nuevos destinos de cabotaje para mediados de 2019

Por Carolina Brenner – cbrenner@comercioyjusticia.info

Directivos de JetSmart Airlines visitaron la ciudad de Córdoba con el fin de presentar de manera oficial sus nuevas rutas a Santiago de Chile y La Serena, así como también anunciar su intensión de sumar más destinos de cabotaje e internacionales desde el Aeropuerto Ambrosio Taravella, entre otros que tiene previsto la compañía en el resto del país.

“Nuestro principal objetivo es generar la conexión de personas, de negocios , de turismo, de estudiantes. Que la gente sepa que volar está al alcance de todos y eso lo probamos de manera consistente a partir de nuestras tarifas ultra bajas”, expresó a Comercio y Justicia, Víctor Mejía, Director Comercial de JetSmart.

“Nuestra expectativa es llenar vuelos y agregar más destinos. En este sentido estamos en un proceso de generación de una aerolínea local, es decir instalarnos en la Argentina y obtener la certificación de operador aéreo para mediados de 2019 para poder ofrecer vuelos de cabotaje desde Córdoba a diferentes provincias”, anticipó Mejía.

“El objetivo de la visita también es saber cuales son los destinos de interés de la población cordobesa para poder sumar estos vuelos. De todos modos, hay que destacar que nosotros vamos a tener la posibilidad de servir a todas las provincias de la Argentina. Llevamos pedidas 276 rutas de combinaciones para todo el país”, agregó el directivo.

Por su parte, Julio Bañuelos, presidente de la Agencia Córdoba Turismo donde se realizó la presentación, opinó al respecto que “lo que me gusta del planteo de JetSmart es que su apuesta no es quitar pasajeros a otras compañías si no sumar nuevos”.

“Respecto a los vuelos de cabotaje, ellos tienen investigados algunos mercados y han consultado con nosotros otros que creemos que pueden ser potencialmente desarrollados como Catamarca, San Juan y La Rioja”, agregó Bañuelos.

“La conectividad con Chile igual nos interesa muchísimo. Incluso ya vemos un incipiente flujo de turismo de dicho país que viene por el fin de semana”, concluyó el funcionario provincial.

Pasajes ultra baratos

Desde esta ciudad, JetSmart comenzará a operar cinco frecuencias semanales a Santiago de Chile a partir del próximo 14 de diciembre, y tres frecuencias semanales a la Serena a partir del 17 de diciembre.

Las tarifas tendrán un valor inicial desde 70 dólares finales por tramo.

Estos vuelos se realizarán a borbo de una flota de Airbus A320 con capacidad para 186 pasajeros.

“En 2019 tendremos tres aviones de este tipo como punto inicial solo para Argentina”, reveló Mejía.

“Nosotros operamos arriba del 80% todas nuestras rutas y estimamos que estos vuelos estarán en este porcentaje e incluso superior”, agregó el empresario.

“Para nosotros Córdoba es un destino que estudiamos con mucho detenimiento y que tiene gran potencial para el mercado aéreo, con una masa poblacional y una ubicación geográfica muy atractiva. Será una ciudad foco de desarrollo de nuestro modelo en el país”, concluyó.

Vale destacar que la compañía es controlada por Indigo Partners, fondo de capital privado basado en Estados Unidos.

Entre otras rutas, la compañía operará también los tramos Buenos Aires/El Palomar-Santiago de Chile, Mendoza -Santiago y Mendoza -La Serena. “Podemos ofrecer estas tarifas ya que combinamos aviones Airbus A320 nuevos y eficientes con una plataforma digital de punta y un modelo de negocios favorable al consumidor que les permite a los pasajeros seleccionar sólo las opciones que desean”, destacaron desde la firma.

“La oferta es transparente y simple: el pasajero compra un pasaje que únicamente incluye el traslado. Los productos adicionales, como comida y bebida, podrán adquirirse con cargo”, explicaron.