Inizio Apart Hotel de San Francisco planea su apertura en abril/mayo de 2020

Inizio Apart hotel By Kube, el emprendimiento que la constructora rosarina MSR construye en la ciudad cordobesa de San Francisco planea su apertura para abril/mayo de 2020.

“La obra entró en la recta final y se encuentra en etapa de terminaciones”, destacó Gabriel Redolfi, CEO de la compañìa.

El desarrollo forma parte de un complejo urbano que cuenta además con dos torres de departamentos de uno y dos dormitorios, cocheras y locales comerciales. Todo el máster plan fue desarrollado por MSR en el marco del fideicomiso Piazza Piemonte, y suma en total 12 mil metros cuadrados construidos.

Sólo el apart hotel, que es el único en su tipo en la ciudad, contará con 4.500 metros cuadrados, dispuestos en planta baja y seis pisos que totalizan 42 unidades desplegadas en cinco ambientes (de 34 m2) y dos de un dormitorio (48m2) por nivel. Además, dispone de amenities, entre los que se destacan piscina, solárium, salón de eventos, restaurante, desayunador, dos salas de reuniones equipadas, SUM y los servicios propios del hotel.

Una vez inaugurado, la gerencia del proyecto estará a cargo de la empresa cordobesa Kube MGMT, que desde 2012 gestiona varios hoteles en distintas provincias del país.

Cabe indicar que el complejo ya lleva comercializado 80% en promedio de sus unidades, y según afirmó Redolfi, “la renta estimada para el negocio hotelero es superior a una renta tradicional”.

“San Francisco es una ciudad sumamente industrializada, con un gran potencial también agropecuario”, por lo que es una zona propicia para el turismo corporativo. De hecho, llegan constantemente ejecutivos, directivos y profesionales, que deben quedarse en la ciudad durante semanas y realmente el servicio que había era exclusivamente de hotelería”, comentó Redolfi.

“Pensamos en brindarle a todo ese público un servicio de apart hotel, con las comodidades necesarias, por si la persona tiene que pasar un mes o más allí”, agregó.

De hecho, resaltó que muchos de los clientes son fábricas o empresas que optaron por comprar varias unidades en el desarrollo para sus viajantes.

La comercialización del emprendimiento la llevan adelante la Inmobiliaria Roberto Berardo y MSR Constructora con el apoyo de Kube SRL.