Indusplast invertirá US$3 millones en una fábrica de losetas y desembarcará en Chile con una planta de producción

Completa así su plan de inversión de US$8 millones. Produce la mayor parte de los accesorios necesarios, los que en breve comenzará a vender para terceros. Integración productiva, optimización de la estructura de costos y productividad, las claves

Indusplast, fábrica de piscinas con 35 años de trayectoria en Córdoba, invertirá US$3 millones en una planta de producción de losetas, al tiempo que realizará su primera exportación al país vecino de Chile, donde proyecta instalar una fábrica en un lapso de dos años. También optimiza sus procesos para mejorar la estructura de costos y comenzar a fabricar una pileta cada media hora.

La inversión es parte de una proyección total de US$8 millones iniciada en el año 2015 con el montaje de su segunda planta, en el Parque Industrial de Malagueño, donde cuenta con 5,5 hectáreas de terreno en total, de las cuales 6.000 m2 ya están ocupadas por naves de producción, depósito y periféricos.

En un encuentro preparado para la prensa cordobesa y autoridades locales en el predio, Mauro Piccini, CEO de la empresa, confirmó a Comercio y Justicia que este año se destinarán US$1,5 millón en el montaje de la nueva fábrica y, el año próximo, otra suma similar en mayor incorporación de maquinaria para dicha planta.

“Montaremos una nave de 1.800 m2 de producción de losetas y estiva y otros 600 m2 destinados a la elaboración de la materia prima, que deben ir separados para hacer más eficientes los procesos, pero cercanos para abastecer a la línea de producción. Se trata de una planta modelo con la última tecnología y que permitirá lograr un excelente terminado de la loseta”, anticipó.

La puesta en marcha de la planta significa un gran salto para la empresa y para el mercado, en tanto las losetas que se fabrican en el país, se hacen o de manera muy artesanal y, en el caso de las más automatizadas, la oferta es escasa, de color blanca y con poros de color.

En este caso, la fábrica ofrecerá una producto disruptivo, con un amplio catálogo de opciones de mercadería y con calidad garantizada por el prensado de humedad, según contó Piccini.

“Será la primera fábrica automatizada de losetas atermicas, que aumentará exponencialmente la producción actual. De 80 mil placas anuales, podrá producir 55 mil por mes”, apuntó.

Optimización de procesos y costos

La ampliación en la que se embarcó Indusplast obligó a la empresa de origen familiar a poner foco en la eficientización y profesionalización de procesos. En ese camino, la empresa comenzó con un ordenamiento y aplicación de nuevos métodos que tuvo como principal objetivo aumentar la capacidad productiva.

“En la actualidad producimos una pileta por hora y con la mejora de los procesos vamos a producir una pileta cada 30 minutos”, señaló el directivo, quien agregó que la actual planta de Malagueño produce 440 piletas por mes y que -una vez en línea la optimización- podrá elaborar 650 por mes.

“Nos estamos preparando para que el mercado explote, para mejorar la relación precio y calidad, tener una estructura grande genera un nivel de costos muy altos por el que estamos trabajando para ser más eficientes en los procesos y en la estructura de costos”, amplió.

Integración productiva

Y como parte de esa optimización, se enmarca la estrategia de integración productiva en toda la cadena de valor, en la que que vienen trabajando hace años, y por la que buscan fabricar todos los componentes del proceso.

Es así, que ya en las naves de Malagueño producen casi la totalidad de los accesorios para las piletas, tales como luces, skimmer, retornos, limpiafondos, tableros, equipo de gabinetes completo, sacahojas, barrales y mangueras.

“En este momento, trabajan con 40% de la capacidad productiva y con el resultado abastecen a la empresa, pero a corto plazo producirán el 60% restante para salir a vender a terceros”, indicó.

Fábrica en Chile

Los proyectos son ambiciosos: junto a socios locales del país vecino proyectan instalar una planta de piletas en la localidad de Rengo, en cercanías de Santiago de Chile, donde ya han adquirido el terreno.

Este proyecto, que se podrá realizar en dos o tres años, es posible gracias a la concreción del primer envío hacia ese país, de 80 piletas, según adelantó Piccini. Para el envío, las piletas de menor rango se harán acá en la planta y se enviarán, el resto, se harán en suelo chileno con el debido equipamiento enviado desde acá, según contó Piccini.

Uno de los peores julios

Como todo los sectores, Indusplast tampoco escapa a la caída del consumo, tanto que vivió uno de los peores meses de julio de los últimos años. El año pasado vendieron 16% más de volumen que el anterior, y este, proyectan hacerlo entre 5% y 10%. “Durante el primer semestre vendimos 2% y en julio cayeron mucho las ventas, esperamos llegar a ese número”, anticipó.

No obstante, eso no ha discontinuado los planes de inversión de la empresa, que se vienen cumpliendo de acuerdo al ritmo previsto. “El año pasado invertimos más que la utilidad de la empresa, nos apalancamos financieramente y estamos convencidos de mejorar la calidad del producto, aunque hay un punto en que no la negociamos porque hay un apellido detrás de la marca”, subrayó Piccini.

Piletas low cost

Como parte del abanico de anuncios, Indusplast también lanzará al mercado un nuevo producto, Vitro Piscinas, destinado a un segmento de la población que busca precios.

“Hay gente que no está dispuesta a comprar una pileta 20% más cara y entonces salimos a competir con ese mercado. Los procesos de fabricación son similares pero no contarán con los mismos refuerzos (para Indusplast, los traemos de Alemania y Francia, en algunos casos)”, añadió

Indicó que no se trata de bajar la calidad sino de fabricar las mismas piletas que hacían hace diez años, sin aditivos ni tantos componentes sujetos a retardar el envejecimiento, porque “van a un público que no piensa en en eso sino en la necesidad de disfrutar de la pileta ahora”.

Son productos que costarán entre 15% y 20% menos, según adelantó, y recordó que hoy un ticket promedio para una instalación ronda $140.000, para una pileta estándar de 6,60 metros de largo, con instalación, equipo de filtrado y demás.

Reconocimiento del Gobierno

En el marco de la presentación de los planes de inversión, estuvo presente el Ministro de Industria, Comercio y Minería, Roberto Avalle, quien destacó “la habilidad comercial de la empresa para manejar el negocio”, y puso a disposición los beneficios de la Ley de Promoción Industrial para mejorar la competitividad.

Recordó la exención impositiva en Ingresos Brutos, impuesto inmobiliarios y de Sellos, así como los subsidios para los nuevos puestos de trabajo por cinco años, y los descuentos en los precios de energía para reducir el impacto en los costos de producción.

El ministro estuvo acompañado por Pablo De Chiara, secretario de Industria, y por el intendente de Malagueño Pedro Ciarez.