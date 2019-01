Hoteleros, sin grandes expectativas y con la mira puesta en los carnavales

El sector registró en enero una ocupación promedio de 53% en la primera quincena, que subió casi 20% en la segunda, pero sólo los fines de semana. Impacto negativo por el incremento de tarifas, impuestos y servicios

Con una ocupación hotelera de 53% promedio durante la primera quincena de enero en la provincia de Córdoba, y de 70% en la segunda y sólo durante los fines de semana, las perspectivas para febrero no son alentadoras para el sector, según indicó a Comercio y Justicia, Fernando Faraco, director Ejecutivo de la Asociación Empresaria, Hotelera y Gastronómica de Córdoba.

“Tras el aumento de tarifas en octubre del año pasado, los números no han sido los mejores, y aunque tenemos una media de reservas de 30% para febrero, no creo que vaya a ser muy diferente”, dijo Faraco, quien recordó que los números responden a las estadísticas aportadas por las filiales de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra) en cada valle de la provincia de Córdoba.

Con todo, las expectativas están puestas en el próximo carnaval, fecha de alta tracción turística, que se celebra este año en marzo, más precisamente los días 4 y 5. Los operadores también prevén mejores números para Semana Santa, que este año se celebra del 14 al 20 de abril, con feriados los días 18 y 19.

“Tiene que ver con un contexto de país que no ayuda, y a pesar del dólar, que si bien provocó que muchos turistas permanecieran aquí, los números no son los que esperábamos”, se sinceró Faracco.

Con todo, la rentabilidad de los hoteleros viene en picada. El aumento de tarifas de 30% a 35%, que fue definido en octubre del año pasado en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT), está muy por debajo de la inflación anual de 48% registrada, a lo que se suma la suba de los impuestos municipales, provinciales y nacionales y el incremento en las tarifas de luz, tanto de Epec en Córdoba como en las cooperativas del interior, según recordó el directivo. “Esto, más el correlato de enero, evidencia que las ganancias de los hoteleros han sido mínimas”, apuntó.

La carta gastronómica

Por su parte, los restaurantes de Córdoba y las zonas turísticas también reconocen que han vendido menos hasta el momento. Ello se suma a que la remarcación de precios en las cartas nunca se equipara con la inflación para no ahuyentar al comensal, las ganancias también son parte de un desafío, según cuenta Faraco.

“Ha disminuido el nivel gastronómico porque hay un cambio de prioridades; se sale menos y se consume menos, en los circuitos gastronómicos importantes se ve gente pero sólo los fines de semana”, apuntó.

Consultado acerca de si han cerrado restaurantes o centro de gastronomía, aseguró que en Córdoba ello no ocurrió por ahora, y se debe en parte a que los gastronómicos “de sangre” lo mantienen el negocio. “Por el contrario, para los otros que buscan oportunidades, como negocio alternativo, está claro que ahora la rentabilidad es mínima”, aseguró.