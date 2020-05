Hospital para Celulares suma asesoramiento gratuito on line

Con el fin de adaptarse y reinventarse para afrontar la situación que atraviesan las empresas impactadas por la cuarentena, el emprendimiento cordobés, Hospital para Celulares, decidió ofrecer sus servicios que eran exclusivos para los afiliados a su novedosa Obra Social para Celulares, al resto de la población y de manera gratuita, como por ejemplo, la búsqueda a domicilio de los aparatos para reparar y la guardia por 24 horas para consultas de urgencia.

“En tiempos de necesidad extrema, como la que estamos viviendo, donde la comunicación es esencial a través del celular, tomamos la decisión de habilitar estos servicios a todo el público en general. Ahora los cordobeses pueden comunicarse con nosotros a cualquier hora del día, ya que que vamos a tener personal para asesorarlos, sea la hora que sea. De igual manera para reparación de celulares, los buscamos y los devolvemos arreglados puerta a puerta en toda de la ciudad”, afirmó Martín Barrionuevo, titular de Hospital para Celulares.

Vale destacar que además de estos beneficios, la empresa sumó un servicio exclusivo de asesoramiento tecnológico on line para despejar dudas sobre el manejo del celular, su correcto uso, descarga de aplicaciones, etcétera.

“Es un servicio más para los cordobeses. Muchas personas mayores y no tanto, tuvieron las necesidad de descargarse aplicaciones para comunicarse con su familia, con amigos, para poder trabajar y hasta para festejar un cumpleaños. Y puede suceder que no saben utilizarlas o les cuesta entenderlas, por eso sumamos esta nueva herramienta con tutoriales fáciles que son explicados a los usuarios que se comunican con nosotros”, señaló Barrionuevo.

Asimismo, la firma cuenta con una plataforma digital que permite ver la reparación del celular en vivo y en directo, sumado a que todo el público puede comunicarse con la empresa vía whatsapp o redes sociales, para acceder al servicio de traslado para reparación de unidades o guardia las 24 horas.

“Desde que arrancó la cuarentena, hemos crecido 30% en las reparaciones diarias de aparatos. En la actualidad estamos arreglando cerca de 150 celulares y las consultas on line vía web y en las redes sociales sobre dudas tecnológicas también crecieron de manera considerable”, concluyó el ejecutivo.