Helados: caen las ventas pero se mantienen planes de crecimiento

Cuatro de las fábricas mejor posicionadas de Córdoba admiten que vendieron entre 5% y 25% menos que en la temporada anterior. Mientras algunas piensan en nuevos puntos de venta, otras apuestan al consumidor selecto y esperan señales de mejoría para crecer

Por Laura Pantoja – lpantoja@comercioyjusticia.info

Una industria que se prepara y espera con ansiedad el verano y la mayor época de afluencia turística es la del helado. Sin embargo, frente a un clima desfavorable y a una crisis que obliga a ajustar el consumo, los jugadores reconocen bajas en las ventas de hasta 25% con relación a la temporada anterior.

Algunos esperan “recuperarse” en lo que resta de la temporada 2018-2019 y “ al menos” vender el mismo volumen que el ciclo pasado, mientras que otros- menos optimistas- admiten que en los “tres meses de temporada que quedan” no podrán equilibrar las bajas ocurridas durante “cinco meses”.

No obstante, dos de los principales players del mercado cordobés no detienen sus inversiones y proyectos de crecimiento para el próximo ejercicio, mientras que otros aguardan nuevas señales de la economía para analizar expansión.

“Las bajas se deben a dos factores importantes: por un lado, al clima -se dice que es el peor verano en 20 años- con temperaturas bajas hasta la fecha en pleno enero, y -por otro lado- a la crisis del consumo que ha llevado a que las ventas en nuestras franquicias hayan disminuido hasta 20% en relación al año pasado, y que nuestra planta haya producido 10% menos, indicó a Comercio y Justicia Martín Oddo, uno de los responsables de la empresa familiar Glup’s, con 70 locales distribuidas entre Córdoba, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, Mendoza, San Luis y San Juan.

Por su parte, Grido, en manos de la firma Helacor, reconoce también que la temporada viene atrasada, motivo por el cual las ventas en sus más de 1.650 franquicias también han caído en torno a cinco por ciento.

“No hemos podido cumplir con nuestro objetivo propuesto de crecimiento debido al factor clima, pero esperamos terminar la temporada igualando el nivel del ventas del año anterior”, indicó a este diario el director de Marketing y Comunicación de la cadena, Ricardo Cortés.

En el mismo sentido se expresó unos de los dueños de Heladerías Chuii -de formato semiartesanal- con nueve franquicias en la actualidad, Marcelo Zidarich, quien graficó que en el marco de una “extrema crisis en el país, la industria del helado no escapa” a esa realidad. Así es que a lo largo de su red las bajas en las ventas oscilan entre 20% y 25%, situación que -según el directivo- no se podrá revertir en los próximos meses de verano que restan.

Al respecto, el dueño de la heladería artesanal delBent, Martín Oña, indicó que -si bien las ventas cayeron respecto a la temporada anterior- no está alarmado, por el contrario, confío en la posibilidad de continuar creando mercado para consumidores “conscientes”

La elaboración previa

Sin embargo, lejos de la coyuntura actual, tanto para Grido como para Glup’s es una constante anual crear nuevos desarrollos y proyectar inversiones para fortalecer el negocio.

Glup’s concretó siete nuevas aperturas antes del inicio de la temporada 2018-2019, con lo que en la actualidad totaliza 70 franquicias.

En ese orden, durante el año 2017, compró una nueva tecnología -túnel de extrusión- con el objetivo de triplicar algunos de sus artículos como postres, helado con palitos y conobolas.

En cuanto a Grido, el plan permanente por año es abrir cien locales, hecho que cumplió en el año 2018, cuando la mitad de sus nuevas aperturas tuvieron como principal destino la provincia de Buenos Aires, el exterior y algunas otras regiones de Argentina donde faltaba completar cobertura.

Respecto a Córdoba, su plaza de origen, el directivo aclaró que “el crecimiento no pasa por nuevas aperturas sino por remodelación y mejoramiento y/o cambio de la gestión de las actuales franquicias”, hecho que continuará también a corto plazo

Por su parte, Chuii entre 2017 y 2018 duplicó su cantidad de locales. Tenía seis en 2017 y ahora cuenta con nueve franquicias, según recordó Zidarich.

Del mismo modo, delBent, típica heladería con “sabores de origen italiano”, muy reconocida en Villa Allende, abrió su segundo local en octubre del año pasado, en Paseo del Jockey, zona del sur de la ciudad que se ha consolidado como el nuevo polo gastronómico de Córdoba.