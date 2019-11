Google capacitó a 17 startups cordobesas en liderazgo, innovación y trabajo en equipo

Ayuda de manera gratuita a emprendimientos a crear productos escalables y alcanzar su máximo potencial. El programa Launchpad brinda mentorías, talleres y a asesoramiento a organizaciones de distinto tamaño

A través de su programa Launchpad Accelerator , Google apunta a ayudar de manera gratuita a emprendimientos de toda la región para que puedan crear productos y tecnologías atractivas, escalables e impactantes, y alcanzar su máximo potencial.

En ese marco, la compañía entrenó días atrás a 17 startups cordobesas en materias de liderazgo, innovación, coaching, trabajo en equipo y comunicación y lo hizo a través de su formato de capacitaciones FoundersLab, con el que ya dio soporte a más de 500 fundadores de startups en más de 30 países y que responde a una realidad del mundo emprendedor: según una encuesta de la Harvard Business School, 65% de los fracasos de las startups se debe a conflictos entre sus cofundadores, mientras que otros problemas son la incapacidad de contratar talento comprometido o retenerlo.

“En Google hemos tenido desde siempre un fuerte compromiso con los desarrolladores y emprendedores y y trabajamos junto a ellos para acercarlos a nuestras plataformas tecnológicas más innovadoras, ayudándolos a hacer crecer sus negocios e impulsar el ecosistema emprendedor en Latinoamérica. En Argentina, queremos que los emprendedores lideren una nueva ola de innovación y diversificación en la economía local”, afirmó Francisco Solsona, líder regional de Google Developers, quien estuvo como coordinador de la capacitación,

“FoundersLab es uno de nuestros entrenamientos mejor recibidos por las startups en todo el mundo. Sabemos que los fundadores suelen enfocar la mayor parte de los recursos en el desarrollo del negocio y tienden a relegar los temas vinculados al talento humano. Según la Agencia Córdoba Innovar y Emprender, la mayor parte de las startups cordobesas tienen 3,3 años promedio de fundación y están entre las etapas de semilla, temprano y escalamiento. En este sentido, es fundamental que sus fundadores puedan incorporar habilidades de liderazgo y coordinación de equipos de trabajo desde un inicio, para poder potenciar el escalamiento del proyecto”, añadió.

Las 17 startups cordobesas que participaron son Aulica, EcoDocta.com, E-Valuados, FCtrl, Inclumarket, Incutex, PickMe, Rapihogar, Readactiv, sosBOSS, Tripflix, Ubicuo: Inspector Digital, Uiduu, Urbano Girsu, Wallcryptostreet, WebCentrix, www.deCultura.net.

Luego de visitar la ciudad de Córdoba, el FoundersLab también tendrá su edición en la ciudad de Mendoza para continuar impulsando el desarrollo de las startups argentinas. “A través de la penetración de la tecnología en todos los ámbitos, Argentina tiene la oportunidad de mejorar su competitividad, incrementar el bienestar, fomentar la innovación y generar más empleo. La relación con los desarrolladores, emprendedores y startups del país siempre fue una prioridad para Google. Estamos potenciando muchos canales que tienen que ver con la comunicación y con cómo nos comunicamos con estas importantes comunidades para mejorar aún más el trabajo con ellos. El FoundersLab que organizamos en las ciudades de Córdoba y Mendoza es un ejemplo de las iniciativas que estamos impulsando a nivel local”, expresó Solsona.

El FoundersLab se realizó en el marco de la segunda edición del Launchpad Accelerator para startups de Hispanoamérica, que recibió 270 aplicaciones, de las cuales sólo nueve fueron seleccionadas y una es argentina: 123 Seguro, un broker de seguros online. Estos emprendimientos acceden a recibir apoyo y mentoría en temas de negocio; mercadeo, branding y relaciones públicas; cultura organizacional, inteligencia artificial y machine learning, Google Cloud y Android Play, entre otras tecnologías

Programa de ayuda a emprendedores

Launchpad brinda asesoramiento de manera gratuita a distintos formatos de empresas, desde las startups en su primera fase (de productos mínimos viables) -mediante talleres y mentorías- y hastas las más grandes con reales posibilidades de escala e internacionalización, a quienes les acercan mentorías, contactos con fondos de inversión, conocimiento sobre tecnologías como machine learning e inteligencia artificial, y con las que mantienen una relación a largo plazo en la que se incluye seguimiento del proyecto incubado.

“Todo lo hacemos de manera gratuita, les pagamos los viáticos, los pasajes, tienen todo cubierto y no deben invertir en nada”, aseguró Solsona.

Desde luego, la convocatoria para participar es alta, con lo cual las empresas que llegan a instancia de capacitación son aquellas que han pasado varias fases. “Tienen que ser empresas que tengan tecnología activa, con equipo de tecnología fuerte, capacidad de ejecución y gestión y por sobre todas las cosas, que sean empresas que podamos ayudarlas”, dijo, con relación a las empresas que se presentan y se descartan porque son firmas que están creciendo bien y de manera autónoma. Luego, la última etapa de selección, queda en manos de los directivos y country manager de Google que votan a las diez mejores.

Esto les permite a las startups ganadoras tener un contacto directo con empleados de Google y mentores de toda la región, con quienes intercambian conocimiento e información de las mejores herramientas para mejorar su producto y su negocio. Es un proceso largo que demora tres meses en la convocatoria y un mes la selección.

A medida que termina cada edición, las seleccionadas entran en el exclusivo grupo de alumni de Launchpad Accelerator, junto a otras grandes startups latinoamericanas de escala global como Restorando, Ualá, Viva Real, Conekta, Quinto Andar, Arquivei, Creditas, Platzi, Konfio, Portal Telemedicina, Kichink, Compara Online, Tienda Nube, y Miroculus, entre otras.

Alcance

Launchpad Accelerator funciona por medio de nueve programas con los que ha capacitado ya a más de 350 startups, a las que se agregan 80 más cada seis meses, según precisó.

Por otra parte, en la instancia primera de las startup, Google ha brindado talleres desde un día hasta una semana a un total de 900 startups de habla hispana.

El modelo de negocio para Google

“Somos un centro de costos para Google, esta área no genera revenue, pero sí hay dos ganancias claves: la retroalimentación de los emprendedores porque son muy ágiles absorviendo tecnología y conocimiento y nos sugieren si la tecnología sirve o no, y por otra parte el branding, la interacción con los medios que nos permite vernos a nosotros – Google- no como una máquina de hacer negocios o tecnología sino de una manera más humana, en la cancha con otros colegas”, dijo Solsona.