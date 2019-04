GO! Idiomas inauguró su segunda sede, proyecta su tercera y expandirse en el interior con franquicias

Dicta cursos personalizados para adultos y con distintas modalidades. Mantiene 1.500 alumnos por año y espera crecer con su nueva sucursal y el fortalecimiento de clases online. La inversión del franquiciado parte de $700.000

Go! Idiomas, empresa con siete años de trayectoria en el dictado de cursos de idiomas para adultos, inauguró su segunda sede en la ciudad, ubicada en el Cerro de Las Rosas, en el complejo comercial que se encuentra en Victorino Rodríguez y Luis De Tejeda.

La apertura es parte de un plan de expansión que tiene previsto la firma, por el que este año también proyecta abrir una tercera sede en la ciudad, en el sur o en barrio General Paz, para luego dar marcha a su sistema de crecimiento por medio de franquicias con foco en el interior de la provincia.

Según confirmó uno de sus socios fundadores, Alejandro Muiño, junto a Nicolás Volmaro, de Fibra Consultores -los asesores en comercialización del sistema de franquicias- los principales destinos del interior de la provincia serán las ciudades con mayor caudal de estudiantes universitarios, como Villa María y Río Cuarto.

En un encuentro que se llevó a cabo ayer con la prensa cordobesa, los empresarios confirmaron que ya recibieron consultas del interior del país, concretamente de Ushuaia, pero que por el momento se van a abocar a consolidar y probar el sistema en la provincia, donde la cercanía facilita el monitoreo de las primeras experiencias.

“El franquiciado contará con el contenido, con el know how, con la búsqueda y nivelación de los profesores, con un software CRM”, precisó Volmaro.

El modelo franquiciable propone una inversión de entre 700 mil y 800 mil pesos, que incluye además, la sede educativa, con por lo menos tres aulas, con lugar para 250 alumnos en total y espacio abierto para la espera, según precisó Muiño.

“Para 2019, nuestra apuesta es consolidarnos en la zona norte, profundizar el crecimiento de cursos on line y comenzar a planificar la comercialización del sistema de franquicias para expandirnos en el ámbito nacional”, concluyó Muiño.

Como se recordará, la primera sede de la entidad educativa se encuentra ubicada en Nueva Córdoba.

El diferencial

Go! brinda cursos de inglés, portugués, alemán, francés, italiano y español para extranjeros, exclusivamente para adultos -mayores de 20 años-.“Nuestro diferencial reside en dictar cursos en grupos reducidos de no más de ocho a diez personas. Creemos que es uno de los principales factores que repercuten positivamente en la calidad del servicio prestado; nos focalizamos en la personalización de la enseñanza, con un enfoque práctico en el que se trabajan especialmente las habilidades comunicativas”, afirmó por su parte, Marcela Romero, también socia fundadora de Go!.

Otro de las ventajas competitivas, según agregó Muiño, es que los cursos ponderan la práctica del idioma como vehículo de comunicación. “Tiene una clara orientación hacia la comunicación real, por la que se llevan a la práctica los contenidos, muchas veces hasta resignando la cuestión gramatical”, agregó.

En 2018 comenzaron con el desarrollo de una nueva unidad de negocios: el dictado de cursos on line, cuyo diferencial radica en la personalización del programa; no se trata planes “enlatados” sino de las clases virtuales que son lideradas por un profesor y se ajustan a las necesidades de cada alumno.

Asimismo, otro de los puntos fuertes de Go! son las capacitaciones in company, cuya modalidad crece año tras año debido a la necesidad de especialización que requieren las empresas para sus colaboradores. En los últimos años, han dictado cursos para integrantes de la Asociación de Hoteles de la República Argentina, Renault Argentina, Nissan Argentina, Volkswagen Argentina y Kolektor, entre otras.

En esa línea, Muiño indicó que se observa una mayor apertura por parte de empresas que buscan exportar sus servicios, con una clara necesidad de capacitación para sus empleados. Así es que han recibido pedidos de empresas integradas en el Cluster Córdoba Technology, así como las pertenecientes al Foro Productivo de la Zona Norte, que en su firme propósito de exportar, aprovechando los costos actuales del dólar, han decidido derribar una de las principales barreras, el idioma.

Los cursos

Duran de dos a cuatro meses y hay de distintas modalidades, tales como presenciales, combinadas entre presenciales y virtuales y totalmente virtuales.

También se ofrecen cursos de “trabajo”, de “ viajes” y de “work & travel”, los que llaman poderosamente la atención por su gran demanda. “Una de las principales razones que motorizan al público de entre 25 y 35 años para hablar idiomas es el plan de viajar, y por distintos motivos”, amplió el socio fundador.

Anualmente, Go! Idiomas capacita a cerca de 1.500 personas en diferentes modalidades: 700 alumnos en sede, 650 en empresas (capacitación in company) y 150 online.“Desde que iniciamos la actividad, hemos crecido 30% anual en número de alumnos. No obstante, en 2018 tuvimos un pico de 50% de crecimiento y – con la apertura de la nueve sede – pretendemos alcanzar 35% a fin de año”, apuntó Muiño.