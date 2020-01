Funcionario de Promoción de Economía Social firmará convenios en Córdoba

El subsecretario de Promoción de Economía Social y Desarrollo Local de Nación, firmará convenios entre la Nación y Córdoba este viernes 24 de enero, desde las 10 de la mañana en el Palacio 6 de Julio, sede de la municipalidad de la ciudad de Córdoba.

En el marco del impulso de las actividades de la Economía Social, decidido por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación como uno de los ejes de la actual gestión, Daniel Menéndez, suscribirá una serie de acuerdos que permitirán a diversas cooperativas realizar tareas de mantenimiento y reformas en Escuelas Públicas de esta ciudad.

En la oportunidad el funcionario nacional mantendrá contactos con distintos responsables del área social, tanto de la municipalidad como de la provincia y un encuentro con dirigentes sociales locales de la UTEP (Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Social).

También se realizará un visita a algunas escuelas donde ya las cooperativas de trabajo están realizando labores de mantenimiento de cara al próximo inicio de clases.

Menéndez, quien además es Coordinador Nacional del Movimiento Barrios de Pie (integrante de la UTEP), expresó que estos convenios se vienen firmando en todo el país con el objetivo de “Cambiar una historia de muchos años donde se privilegió el asistencialismo. con el agravante de que en los momentos de crecimiento no se generaron la cantidad de empleos suficientes para poder incorporar a millones de trabajadores excluidos. En la mayoría de los casos esos trabajadores no querían un plan social, y se las ingeniaron para crear sus trabajos con un nivel de precariedad importante. Me parece que la clave hoy es pensar cómo ese mundo de la economía popular puede encontrar mayor productividad y empleos”