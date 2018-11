Franquicias, un modo de resguardar los negocios

Potencia la expansión en momentos de bonanza y protege a los franquiciados en contextos

adversos. El inversor que busca “autoempleo” cuenta con mayor oferta de opciones

low cost. Inversión mínima e ingreso. Asesoramiento y previsibilidad. Innovación

Por Laura Pantoja – lpantoja@comercioyjusticia.info

En momentos difíciles, el modelo de franquicias es el que mejor “resguarda” a los negocios que trabajan en red, según comentó a Comercio y Justicia Santiago Salcedo, socio Gerente de CentroFranchising, consultora especializada en el sector desde hace más de 20 años.

Por su parte, el consultor en franquicias Pablo Torres agregó que mientras en un año se cierran cien negocios independientes o particulares, se cierran sólo diez puntos franquiciados, lo que demuestra que la probabilidad de superviviencia de una franquicia es exponencialmente mayor.

“No podemos decir que la franquicia se potencia en época de crisis, pero sí que es un modelo de desarrollo empresarial que potencia fuertemente la expansión en momentos de bonanza y, a la vez, resguarda mejor a los negocios que trabajan en red, en las épocas difíciles”, sintetizó Salcedo.

En ese sentido, en un contexto económico en el que muchos trabajadores están siendo despedidos de sus trabajos, y una gran porción de empresas se encuentra en tratamiento preventivo de crisis, la opción de invertir bajo este formato se torna digna de análisis.

Autoempleo

De acuerdo con el análisis de Salcedo, el consumidor del sistema de franquicias está bien diferenciado. Por un lado, se encuentra el que busca adquirir una franquicia como autoempleo, y por otro, el que quiere desarrollar el modelo como fórmula de crecimiento empresarial.

En el caso del primero, el interés incrementa en épocas de crisis, porque se postula como una alternativa frente al desempleo. “Estos franquiciados, claramente se orientan a franquicias de baja inversión de manejo, negocios con poco plantel, más bien personal o familiar. Para este tipo de consumidor hay una oferta de marcas que generan módulos más económicos, que están más preparadas para un franquiciado activo que se pone la operación al frente. Seguro optará por módulo, delivery y no un restaurante”, describió Salcedo.

Para diferenciar los distintos tipos de inversor y orientar puntualmente a aquél que busca una nueva fuente laboral, las consultoras especializadas en el desarrollo de franquicias realizan un trabajo exhaustivo en torno al asesoramiento inicial, que les permite adecuar la oferta a las expectativas de cada inversor, según explica, por su parte, Pablo Torres.

“Les hacemos cuatro preguntas fundamentales: la primera es si tiene decidido un sector para desarrollar, o bien si tiene un gusto personal, una experiencia previa o algún sueño, y -en caso de que no la pueda responder- por lo menos que sepa qué no le gusta. La segunda pregunta es cuál es el monto que desea o tiene para invertir (pensemos que si está despedido no querrá destinar toda su indemnización) y, en función de eso, analizar las opciones; la tercera es cuánto tiempo le va a dedicar a la operación, es decir, full time, cuatro horas o si solo será inversor y la última, cuánto dinero necesita ganar por mes”.

En función de eso, el inversor futuro franquiciado, puede acercarse mejor al modelo de negocio, a sus reales posibilidades de implementarlo, alcanzando una visión clara acerca de su rendimiento y posibilidad de éxito.