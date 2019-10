Flybondi estrena vuelos a Brasil y sumará frecuencias desde Córdoba

Anunció sus nuevas operaciones entre El Palomar y Río de Janeiro y Florianópolis. También anticipó que aumentará la cantidad de vuelos desde esta ciudad a Buenos Aires

Tal como lo había anunciado hace unos meses, el pasado viernes 11 Flybondi estrenó la ruta Buenos Aires-Río de Janeiro a partir de lo cual se convirtió en la única aerolínea de bajo costo en unir ambas ciudades.

Por su parte, la compañía aérea confirmó que en diciembre comenzará a volar desde el El Palomar a Florianópolis.

“Ya empezamos con la venta de ambas rutas que hoy ya están proyectadas con más de 85% de factor de ocupación y con tarifas por debajo del mercado de más de 30%, así que estamos muy contentos”, confirmó a Comercio y Justicia Sebastián Pereira, CEO de Flybondi.

“Brasil siempre ha sido un mercado natural para los argentinos y vemos mucho potencial en este nuevo destino”, remarcó Pereira, en tanto que destacó que “apostamos a un proyecto de larzo plazo con una visión que tendrá cada vez mayor presencia regional y por eso seguiremos sumando nuevos destinos y ofreciendo conectividad al alEcance de todos”.

Vale destacar que el vuelo inaugural a Río de Janeiro partió el viernes pasado desde El Palomar al Aeropuerto Internacional Galeão, a las 8.30 de la mañana con 100% de ocupación.

La nueva ruta, que la compañía anunció en julio de este año, actualmente cuenta con tres frecuencias semanales que conectan la Capital Federal con Río de Janeiro, los miércoles, viernes y domingos, y por “la altísima aceptación que tuvo, se sumará una cuarta para diciembre los días lunes”. Las tarifas para este destino comienzan en $3.000 por tramo, aunque varían según la anticipación con que se adquieran y la temporada en que se pretenda viajar.

Además, en diciembre la compañía comenzará a operar la ruta Buenos Aires-Florianópolis.

“Río de Janeiro será una operación permanente para todo el año, mientras que Florianópolis funcionará solo para la temporada”, remarcó el directivo.

Más frecuencias

Consultado sobre el resto de las operaciones, Pereira adelantó que dentro de sus planes también está incrementar algunas frecuencias con vistas a la próxima temporada de verano, principalmente en la ruta que une Córdoba con Buenos Aires.

“En esta provincia estamos creciendo en frecuencias para noviembre”, adelantó el empresario.

Consultado sobre el impacto de la medida de restricción horaria en el El Palomar, Pereira expresó: “Seguimos sorprendidos como todos, porque consideramos que no tiene ningún aval técnico y es una cuestión política. Nosotros seguimos luchando para que se pueda levantar la medida algún día. Hoy el impacto es grande porque está afectando a 300 mil tickets de reservas que ya tenemos y una capacidad de un millón de pasajeros que compraron pasajes hasta marzo, por lo cual en caso de no resolverse, toda esa gente se vería afectada. Hoy estamos trabajando en reacomodar los vuelos, devolver tickets y reordenar nuestro itinerario. Pero no tuvimos que cerrar ninguna ruta”.

“Venimos creciendo mes a mes. La restricción nos impacta pero seguiremos buscando medidas para mitigarlo y no nos va a frenar. Las reservas para la próxima temporada vienen muy bien. Estamos muy tranquilos”, concluyó el directivo.