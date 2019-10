Firmas de EEUU cierran negocios con industria de software cordobesa

Ejecutivos de dos empresas de ese rubro de Texas visitaron las instalaciones de IncluIT, que se dedica principalmente a la exportación de servicios, en las que ya se desempeñan más de 400 ingenieros. El contacto cara a cara amplió posibilidades

Aunque no tenga la visibilidad y el peso específico que tiene la exportación de carnes en el país, la venta de servicios informáticos y de software al exterior tuvo hasta hace dos años mejores resultados en cuanto a ingreso de divisas al país, que la ganadería de exportación.

Y a contramano de otras industrias en el actual contexto, la del software viene mostrando una evolución sostenida en la provincia. Hoy por hoy, se ha convertido en un soporte imprescindible para cualquier actividad y una de las claves de su crecimiento es el incremento de las exportaciones.

Es lo que entiende ProCórdoba, la agencia de promoción de las exportaciones locales, al incluir a las industrias del conocimiento en los programas que mejoran la capacidad exportable de Córdoba y su región.

Este esfuerzo acaba de anotar un punto de éxito, con la visita en los últimos días de compañías estadounidenses a empresas de software cordobesas, como resultado de su acceso al Fondo Exportador y de Internacionalización de Empresas de la Provincia (Fexic).

Se trata de un programa lanzado hace ya tres años por ProCórdoba, que ofrece financiar parcialmente proyectos que busquen incrementar los despachos o lograr la inserción de pymes cordobesas en mercados extranjeros.

Si bien existen distintos programas que promocionan la llegada a mercados externos, el Fexic busca “cerrar el círculo” a pymes novatas en la exportación. Ayuda a las empresas a que participen en ferias, lleva empresarios, trae otros, busca asegurar el último eslabón en la comerciaización en el comercio exterior, una vez que los mercados objetivo han sido estudiados, los productos adaptados y sólo se trata de concretar operaciones. “Tiene que ver con realizar acciones para mejorar las condiciones por las que una empresa logra llevar su producción al exterior. En eso se incluye desde el envío de muestras, contratar especialistas en extranjero para realizar estudios de mercado, la contratación de profesionales sobre temas legales o sobre temas técnicos relacionados con autorizaciones de producto, licitaciones, cuestiones impositivas que difieren según el merca. Son aspectos no menores y que no se cubrían y ahora sí”, explican desde la agencia.

Esta vez, la beneficiada fue la empresa IncluIT, que recibió la visita de clientes internacionales, con lo cual fidelizó relaciones y logró nuevos acuerdos comerciales.

IncluIT es una compañía dedicada desde hace 25 años a llevar la transformación digital a empresas, basándose en métodos ágiles de desarrollo de software y de tecnologías exponenciales como la inteligencia artificial, machine learning, internet of things, data science y big data. Actualmente cuenta con una planta activa de más de 400 ingenieros y exporta más de 50% de su facturación a mercados como Paraguay, Perú, República Dominicana, México, España y principalmente EEUU.

Hace pocos años atrás, la exportación representaba apenas cinco por ciento de los ingresos de la firma. Ahora la venta externa es su fuerte y requerían la visita de empresarios norteamericanos “para que ellos vieran en primera persona que somos una compañía de clase mundial y que pueden confiar en nosotros igual o más que una compañía instalada en EEUU”. Se concretó: “Los resultados que esperamos lograr son muy fuertes. Creo que este viaje, sin ningún tipo de dudas, va a multiplicar las opciones de negocios en esta relación de confianza que se ha creado”, dijo Rafael Ibáñez, presidente de la firma.

Los visitantes que llegaron a Córdoba por primera vez son Matthew Brocker, director de soluciones de la empresa Six Nines, de Austin, Texas y Eric Terell, director ejecutivo de Fluid HPC, del mismo origen. Las empresas trabajan conjuntamente, como explicó Brocker: “Nuestra empresa integra el producto de Fluid HPC. Six Nines es un integrador de sistemas de nube nativa; ayudamos a las empresas a trasladarse a la nube de manera responsable, respetando las buenas prácticas de optimización de costos, seguridad, etcétera”.

Luego de la visita, Terell, de Fluid HPC reconoció: “Hemos podido conversar no solo acerca de nuestro producto sino acerca de más negocios que podríamos llevar adelante. La experiencia te abre los ojos sobre cómo ampliar las oportunidades de negocio de manera conjunta.”

“Poder trabajar cara a cara con los equipos tendrá un impacto importante para el futuro”, confió por su parte Brocker.