Estilo y accesibilidad: Royal Enfield pretende captar usuarios premium

La marca de motos custom inauguró su concesaria en Córdoba mediante el Grupo Simpa y Tagle. Llega con modelos de hasta U$S10.000, financiación de 50% y atractivos propios de equipamientos de alta gama. Proyecta su propia planta de ensamblado en el país

Grupo Simpa, importadora de máquinas, motos y equipos recreativos, y Grupo Tagle, inauguraron en Córdoba el primer concesionario oficial de Royal Enfield, tradicional marca de motocicletas inglesas que desde 1993 pertenece al fabricante indio de motovehículos Eicher Motors Limited.

Por su estilo y accesibilidad, con estas motos custom Simpa y Tagle pretenden conquistar a un nuevo mercado y captar a usuarios premium de la competencia.

La concesionaria, ubicada sobre calle Spilimbergo y Circunvalación de la ciudad de Córdoba, es la tercera exclusiva de la marca en el país, que ya cuenta con representación en Buenos Aires y proyecta su expansión nacional a otras ciudades importantes.

“Las motos son de cilindrada media, de 400 a 650 cm cúbicos, y sus precios oscilan entre US$6.700 y US$ 10.000. Están destinada a usuarios recreativos, que las buscan para pasear los fines de semana o para hacer viajes”, dijo a Comercio y Justicia, Martín Schwartz, presidente del Grupo Simpa, quien aclaró también que la tendencia de uso de ese tipo de moto para todos los días va en aumento.

El directivo comentó que la línea llega a Córdoba con “ventajas”, que hacen presuponer una buena respuesta del mercado. Una de las particularidades de la marca es que no tiene ningún competidor directo, se encuentra entre las marcas más generalistas y las que fabrican modelos premium cuyo precio base es US$20.000. “La verdad es que (la marca) se instala en un punto de nicho medio muy atractivo, para una moto clásica que está en pleno auge”, precisó el directivo.

Además, en este contexto económico, Royal Enfield representa una oportunidad para el usuario premium que no está dispuesto a destinar US$20.000 en una Harley Davidson o una Triumph. “Nuestra marca tiene el efecto de sustitución de esas opciones para el que no quiere gastar ese monto y busca resolver la necesidad del fin de semana por un precio menor. En este momento Royal Enfield capta esos consumidores que en otro momento no hubiera ganado”, aseveró Schwartz en el marco de la inauguración del local.

“No elegimos este momento, pero es en el que nos toca y tiene sus beneficios. Nos gusta ver el vaso lleno”, apuntó. A eso se le suma, también, que la marca se ha concentrado en la accesibilidad del producto y ofrece una financiación de 50% en 12 cuotas y sin interés junto a BBVA Francés.

Salón de ventas

La concesionaria, que operará mediante Grupo Tagle, es una “boutique” exclusiva de la marca. Comercializa no solo los modelos de motos, sino indumentaria, accesorios y servicio técnico especializado. Cuenta con la posibilidad de hacer un test drive todas las motos exhibidas en el salón, según adelantó el directivo.

Fabricación en Argentina

Grupo Simpa asegura que Royal Enfield “vino para quedarse”. Es por ello- según adelantó Schwartz- que antes de fin de año abrirán otros tres concesionarios más: en Rosario, Mendoza y Tucumán.

A su vez, adelantó que el año próximo comenzarán con su proceso de ensamblado de la marca, que prevé integración de partes locales. “Es un proceso industrial que tiene su complejidad. Estamos arreglando acuerdos de cooperación tecnológica con la casa matriz y con los proveedores, en pleno proceso de negociación”, dijo. Y adelantó que en principio el objetivo es producir cien motos mensuales del modelo Himalayan.

El grupo ya cuenta con una planta industrial en la localidad de Campana, donde ensambla seis modelos de las marcas KTM y CFMotos. Allí se agregará una la nueva línea de montaje exclusivo para Royal Enfield, que tiene sus “particularidades”, según precisó Schwartz.

Contexto

El grupo distribuye y ensambla marcas enfocadas a un segmento medio y premium, en el que sus consumidores son “menos sensibles” a la situación económica del mercado. “Cuando el mercado de motos cae en el orden de 50%, en nuestro grupo sólo a caído en torno a 20 o 25%, por lo cual no hemos tomado medidas para bajar la producción o de despidos de personal”, añadió Tagle.