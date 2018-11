En septiembre, Motorola duplicó su participación de mercado en el país

Así lo anunció la compañía en el marco del lanzamiento del nuevo smartphone Motorola One, que se destaca por contar con tecnología Android One y un precio sugerido de $19.999

Pese a que el volumen total de las ventas de celulares en el país se reduce, Motorola continúa dando muestras de crecimiento.

“Durante el tercer trimestre del año la participación de la compañía en el mercado nacional aumentó 31%. Es más, en setiembre de 2018 nuestro market share fue de 36%, el doble del que registramos durante el mismo mes del año pasado”, así lo anunció a Comercio y Justicia, Germán Greco, gerente General de Motorola Argentina.

“En un contexto donde el sector se achica -de 11 millones de unidades vendidas cerrará en ocho o nueve este año- nuestro portfolio está sólido. Es más, duplicamos la producción y de un millón de teléfonos pasamos a dos millones Asimismo, no damos a basto con el stock. También invertimos un montón en procesos productivos y mejoras productivas”, resaltó el directivo en el marco del lanzamiento del nuevo smartphone Motorola One que tuvo lugar ayer en Buenos Aires en un evento exclusivo para la prensa.

El nuevo aparato, el octavo lanzamiento de la marca que este año cumplió nueve décadas en el mundo, se destaca por contar con el sistema Android One, el software con tecnología basada en inteligencia artificial (IA) de Google, que entre otras ventajas ofrece tres años de actualizaciones mensuales de seguridad y será de los primeros con actualización a Android 9 Pie, poco tiempo después de su lanzamiento mundial.

“Al estar de la mano de Google nos marca la diferencia”, expresó Greco.

“Traemos servicios que van a estar cada vez más conectados al consumidor. Android cuenta con más de dos mil millones de usuarios en el mundo y crece cada vez son más”. comentó Marcelo Ferrante, Android Partnership de América Latina.

El Motorola One cuenta con pantalla expansiva Max Vision HD + 19:9, diseñada con estructura de cristal y curvas modernas. Su tamaño es ideal para grabar videos en 4K.

También dispone de sistema de doble cámara inteligente de 13 MP y cámara para selfies de 8 MP; batería de 3.000 mAH y cargador TurboPower, que brinda horas de potencia con apenas minutos de carga.

Además, incluye el procesador octa-core Qualcomm SnapdragonTM 625 de 2.0 GHz integrado y lector de huellas dactilares.

El nuevo dispositivo se encuentra disponible en Argentina desde ayer, a través de las principales cadenas de retail del país, en la tienda en línea y en los Motorola Store en los principales shoppings del país, a partir de $19.999, y en 12 cuotas sin interés.

“Vale destacar que, pese a la devaluación, nuestro aumento en precios fue menor que el del resto”, concluyó Greco.