En plena crisis, se dispara 20% la demanda de créditos online Vivus

Es el crecimiento de los pedidos de préstamos en el período post PASO, cuando ocurrió la mayor inestabilidad. El ecosistema fintech llegó para quedarse, elabora nuevos productos y se alía a bancos tradicionales. En Argentina “la demanda está por explotar”, dicen

Por Javier De Pascuale – jdepascuale@comercioyjusticia.info

En plena crisis recesiva y el clima de inestabilidad económica instalado en el país, las fintech no sólo exhiben una sorprendente buena salud sino que consolidan lo que ya podría caracterizarse como una tendencia: el sistema financiero nacional está adaptándose a los nuevos tiempos en que la gente ya no quiere concurrir a sucursales bancarias sino resolver sus necesidades desde el celular.

Es lo que expresan algunas compañías asociadas a la Cámara Argentina Fintech, ante un relevamiento del portal especializado iProUp; y es lo que expresó esta semana una delegación del grupo internacional 4Finance que pasó por Córdoba para presentar las últimas novedades de su producto Vivus, un sistema de préstamos online que para 2020 salta de la respuesta financiera personal a los emprendimientos y las pymes y que sigue fidelizando clientes y sumando nuevos.

“La demanda no baja y, mirado el mercado argentino desde fuera, está por explotar. Hay mucha demanda insatisfecha en cuanto al crédito privado. Nosotros ya entregamos 250 mil préstamos por un total de 1.200 millones de pesos. Nos preparamos para más, por supuesto”, expresó en diálogo con Comercio y Justicia Salvador Calogero, country manager de 4Finance, compañía nacida en Letonia que tiene en México y Argentina sus dos sedes principales de trabajo en América Latina.

Llegó al país en 2015 y dos años después ya logró superar 100 mil (micro)préstamos. Dos años después ya supera el cuarto de millón, con el producto Vivus que es 100% online y que promete que en sólo 4 minutos y con el salto de sólo 5 pantallas del celular o la compu, aprobar un préstamo y girarlo a la cuenta del solicitante. “Nos va muy bien en Córdoba y quise venir a ver el funcionamiento en terreno”, afirmó Calogero, al destacar que la provincia ocupa el segundo lugar en la demanda nacional, con un índice de 60% de clientes que “vuelve” a solicitar el servicio, con un ratio anual promedio de entre 3 y 4 préstamos anuales por cliente.

¿Quiénes piden estos préstamos de 15 mil pesos a devolver en 30 días? El perfil de cliente habla de personas de entre 25 y 35 años principalmente, es decir gente en plena edad productiva, que genera ingresos genuinos pero que en más de 70% de los casos no aplica a créditos en el sistema bancario tradicional, por diversas razones. “Hay un mundo de gente ahí”, confía el responsable de 4Finance.

Un mundo que en términos económicos es demanda insatisfecha, que se canaliza en el explosivo crecimiento de las fintech y, según la última tendencia, en la llegada de los bancos a las finanzas digitales. “En los últimos años hubo un avance muy significativo tanto en lo tecnológico como en regulación. Hoy es imposible quedarse fuera de la transformación digital; lo mismo pasa con los bancos”, reveló recientemente John Walker en un evento de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender.

“La demanda no baja. Hicimos un corte post-PASO, y en plena volatilidad posterior a las elecciones creció 20%”, aseguró Calogero, y agregó: “Estamos pensando en ofrecer a partir del año que viene una línea de préstamos de hasta 70 mil pesos, más orientada a emprendedores”, anticipó. Es decir, un producto orientado al mercado pyme expulsado de los bancos, donde sí que hay otro “mundo”.

Según el libro Fintechgración: destruyendo barreras, construyendo oportunidades, en el mundo 1.200 millones de personas lograron acceder por primera vez a herramientas financieras en el período 2011-2017. Desde esa fecha, indudablemente eso fue creciendo en los últimos dos años y continuará en auge.

Un informe publicado por el Banco Mundial resalta que en Argentina 52% de la población no se encuentra bancarizado, un porcentaje elevado respecto a países limítrofes, como Chile (donde sólo 26% está excluido), Brasil (30%) y Uruguay (36%) y superada también por Bolivia (49%). La inclusión financiera “es uno de los retos sociales y económicos más importantes de esta era”, expresó la entidad. Los nuevos consumidores, las tecnologías digitales, el universo de datos y las innovaciones tecnológicas son la esencia de esta industria para poder reducir dichas cifras.

“El auge de billeteras digitales, las nuevas modalidades de bancos o asociaciones, las alianzas estratégicas de éstos con las fintech y el paulatino establecimiento de sandboxes de innovación financiera componen el futuro de los medios de pago”, destacaron recientemente Ana Fernández Cuesta, directora Comercial de Medios de Pago en Minsait para Latinoamérica, y Verónica López Sabater, consultora en el Departamento de Economía Aplicada de AFI, Analistas Financieros Internacionales, en el marco de la presentación del estudio durante el encuentro organizado por la Asociación de Marketing Bancario (AMBA) sobre tendencias en medios de pago.

A su vez, según el informe Global Fintech 2019 Q2 de de la consultora CB Insights, América Latina sigue siendo un mercado de crecimiento superior para las fintech.