En 3 años, la facturación de las empresas de tecnología cayó 15%

La Cámara de Industrias Informáticas, Electrónicas y de Comunicaciones del Centro de Argentina realizó una medición sectorial a los fines de planificar acciones con vistas a 2019

A partir de una medición sectorial encarada por la Cámara de Industrias Informáticas, Electrónicas y de Comunicaciones del Centro de Argentina (Ciiecca), sobre la evolución de las empresas socias en los últimos tres años, se plantean acciones para 2019 en el marco de un fin de año con serias dudas para el porvenir del sector industrial en su conjunto (con algunas honrosas excepciones). El presidente de la entidad, Joaquín Asselle, remarcó que el contexto plantea desafíos importantes.

¿Cómo evalúa la situación actual del sector pyme? ¿Cómo proyecta que será el siguiente año?

La realidad de las pymes es muy complicada, según nuestro relevamiento, de 2015 a 2017, la facturación de las empresas cayó alrededor de 15% (en dólares), mientras que los costos se han incrementado en una proporción muy superior. La mayoría de las pymes de nuestro país comercian fundamentalmente en el mercado interno; esto no quiere decir que deba ser así pero es la realidad y si uno aspira a cambiarla debería existir un plan a mediano y largo plazo con el objetivo de que las pymes puedan exportar. Sin el trazado de un plan concreto no hay que esperar resultados alentadores. Justamente en el relevamiento vemos que 56% de las empresas no son exportadoras por lo que queda un trabajo importante con los socios para que ganen más y mejores mercados externos. De todas maneras hay que entender que exportar no es una cuestión que se resuelva de un día para otro, implica toda una estrategia de mercado y adecuación de los productos. Además se requiere de una competitividad sistémica. Con este panorama estimo que el año próximo será como el actual; si es que el mercado interno no se reactiva, vislumbro un año sumamente complejo para las pymes.

¿Cuál es la importancia del mercado interno para el sector tecnológico?

Es de fundamental importancia, diría que es la supervivencia de muchas pymes por todo lo dicho anteriormente. Nuestro sector es totalmente transversal a todas las industrias, ya que nuestras soluciones (productos y servicios) las atraviesan en su totalidad, obviamente si el mercado interno en su totalidad esta retraído nos afecta en general. Siempre hay oportunidades y buenos proyectos pero de lo que se trata es de ver el panorama en general y no casos particulares, en las generales no veo una reactivación que traccione la demanda… sí observo muchas pymes con problemas y que se agravarán.

¿Cómo juzga la importancia de la producción local para el desarrollo de nuestro país?

Es esencial tener un plan, como país, y sobre todo tener un plan industrial, tanto para el mercado interno como para el externo. Necesitamos que se identifiquen los sectores tecnológicos que, o son competitivos, o que pueden serlo, o que tienen una base de empresas con muchas posibilidades de crecer y evolucionar. Luego es necesario establecer políticas activas que fortalezcan: el mercado interno para crecer y desarrollarse, tasas bancarias que apunten a la inversión, al desarrollo de soluciones y al capital de trabajo, vinculaciones con otros sectores, universidades, agencias de fomento a la exportación, planes de incentivo al comercio exterior, tasa cero en insumos productivos no producidos en el país, entre muchos otros. Es importante lograr la densidad empresarial tecnológica suficiente ya que ello potencia el circulo virtuoso del desarrollo, la competitividad y la calidad en las soluciones. La tecnología y en particular la electrónica hoy está dentro de los primeros cinco lugares en el comercio mundial, junto a petróleo y sus derivados y automóviles, no deberíamos resignarnos a no participar en ese mercado, hay espacios y nichos que podemos ocupar y que lamentablemente hemos resignado.

¿Quiénes son los actores principales que deben impulsar el Mercado Interno? ¿Cómo deberían hacerlo? ¿Puede CIIECCA aportar a este impulso?

Obviamente y lo quiero poner en primer lugar al Estado en sus diferentes niveles, el gran comprador, en volúmenes y en montos, por ello sus compras deben favorecer preferentemente a las PyMEs. Que existe una Ley de Compre Argentino es bueno, es necesaria, pero no suficiente; hay que trabajar mucho en los diferentes niveles del estado para que elaboren los pliegos sin requerimientos que de antemano excluyan a las PyMEs, ya sean legales o técnicos. Este último punto es fundamental, para ello no hace falta una ley, hacen falta políticas públicas orientadas a esto y muchas veces acompañadas de un poco de docencia a los compradores para que entiendan que los productos que ofrecen las PyMEs nacionales son de similar calidad a las importados con la gran diferencia que nos tienen aquí a la vuelta de la esquina. Además de dejar los impuestos en el país y ser los que mantienen el empleo tenemos una característica y es que en épocas de crisis no nos vamos, siempre estamos y estaremos. Es decir, la política del estado influye claramente sobre todos los sectores, por ejemplo en nuestro socios, y según nuestro relevamiento, vemos que las empresas están migrando de la venta de productos a la venta de servicios, esto es claramente alentado por el estado. Por otra parte si se reactiva el Mercado Interno favorecerá a las PyMEs de nuestro sector y sobre todo al empleo.