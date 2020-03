Empresas de la salud proponen servicios e insumos para mitigar

Compañías de internación domiciliaria, consultas virtuales, aplicaciones y readaptación

de respiradores, entre otras, ofrecen su aporte para paliar los avances del coronavirus

Está claro que hoy en día la prioridad de toda la población es protegerse y cuidar a los demás del avance del coronavirus (Covid-19). En este contexto, surgen empresas relacionadas con el sector salud que ofrecen servicios que pueden llegar a ser fundamentales para contener el aislamiento de la población, evitar el contagio y/o liberar camas en los hospitales, entre otras necesidades que demanda y exige el avance de la pandemia.

Un claro ejemplo de estos casos, son las empresas de internación domiciliaria, quienes recientemente y por medio de la Cámara Argentina de Empresas de Internación Domiciliaria (Cadeid), elevaron una carta al Presidente de la Nación y a los ministros de Salud de cada provincia con el fin de colaborar ante esta situación de crisis y emergencia sanitaria mediante este servicio.

En la misiva, los integrantes de la entidad reflejaron que “las empresas de internación domiciliaria deben actuar codo a codo con el Estado y las autoridades competentes, con el objetivo de liberar camas hospitalarias para asistir las contingencias de la pandemia”.

Para tal fin, las empresas plantearon ante diferentes organismos del sistema de salud dos escenarios viables. El primero: mantener en sus domicilios, pacientes crónicos o subagudos no infectados, que hoy se encuentran hospitalizados, para liberar camas; y el segundo, para control y seguimiento de los casos de coronavirus leves o moderados en sus domicilios, que se estima son más de 80%.

Con estas dos medidas se podría aumentar sensiblemente la cantidad de camas para aquellos cuadros clínicos que requieren permanecer hospitalizados.

“Estas dos cuestiones alivianarían mucho la situación de los hospitales en este contexto de pandemia y al mismo tiempo protegerían a los pacientes con todos los beneficios de la internación domiciliaria”, destacó a Comercio y Justicia Valeria Muda, directora de Grupo Medihome, empresa nacional de internación domiciliaria con veinte años en el mercado.

Vale destacar que actualmente se atienden bajo la modalidad de internación domiciliaria, aproximadamente 130 mil pacientes en todo el territorio argentino y de todas las complejidades: desde un seguimiento médico mensual hasta una UTI domiciliaria.

Se entiende por internación domiciliaria el servicio que prestan algunas empresas de salud y que tiene por finalidad asistir al paciente una vez que abandona el hospital.

“La idea es acelerar el alta hospitalaria para que la estadía en él sea lo más breve posible. La indicación de los requerimientos y prestaciones a brindar en cada caso en particular estará en manos del médico tratante quién será quien solicite a su criterio la internación domiciliaria detallando las necesidades que deberán cubrirse”, explicó Muda.

En Argentina, la internación domiciliaria forma parte del Programa Médico Obligatorio (PMO), desde el año 2002. Los costos son cubiertos por la obra social o prepaga una vez aprobado el presupuesto que la empresa de internación domiciliaria genere con las prestaciones y servicios requeridos.

Aumentan las consultas médicas virtuales

Durante la presente crisis sanitaria global, en la que el coronavirus (Covid-19) mantiene en alerta a gobiernos y sistemas de salud de todo el mundo, el distanciamiento social es una de las medidas fundamentales para la prevención y freno de la propagación del virus. En este marco, el uso de aplicaciones específicas de telemedicina se incrementó exponencialmente porque permite realizar consultas médicas virtuales sin moverse del domicilio y con una alta tasa de resolución.

“La mayoría de las consultas realizadas a través de nuestra plataforma vittal iDoc se han resuelto en la misma video consulta, evitando así la exposición y riesgo de contagio en traslados y salas de espera de guardias y centros de salud” comentó Manuel Molina Pico, director médico de Vittal, compañía que brinda el servicio de telemedicina tanto en su versión web (idoc.com.ar) como a través de su app iDoc para Android y IOS.

“Nuestro servicio de consultas medicas online ha evidenciado un crecimiento exponencial a partir de que la OMS declarara al coronavirus como pandemia el 11 de marzo. Además, a partir de las medidas tomadas por el Gobierno nacional, desde el pasado lunes 16 hemos tenido un incremento de 285% con respecto al día anterior, registrando el mayor pico en lo que va de marzo, creciendo aún más al día siguiente”, destacó el directivo.

“En lo que va de marzo con respecto al mes de febrero, las video consultas registraron un incremento de 575%, casi seis veces más, y aún el mes no termina.”, resaltó Molina Pico y agregó que estas consultas “brindan la posibilidad de una detección temprana de casos a través de una plataforma que funciona las 24hs estés donde estés y de forma segura”.

Además, este tipo de alternativas de consultas médicas evita traslados hasta centros de salud, donde sube el riesgo de contagio en salas de atención y guardias. Asimismo, los tiempos de espera son menores, no se expone al profesional médico y también ayuda a no saturar el sistema de salud en general.

Desarrollan sistema para sumar respiradores

Con el fin de mejorar la atención de pacientes afectados por coronavirus (Covid-19) con necesidad de ventilación mecánica, la empresa Admira junto a su asociado Adox, desarrolló un sistema que permite adaptar rápidamente y a muy bajo costo los respiradores destinados a otros usos médicos para ser utilizados en la atención de pacientes.

Aprovechando que los respiradores de anestesia tienen características similares a los de terapia y gracias a un proyecto colaborativo y sin fines de lucro, ambas compañías desarrollaron ciertos accesorios junto a una plataforma educativa que permitirían convertir estos equipos en una alternativa provisoria técnicamente viable ante esta situación de extrema emergencia.

“Se trata de una solución fácilmente adaptable y podría ser incorporado en estos equipos, cualquiera sea su marca o modelo, a un costo que no supera $10.000”, explicó Javier Viqueira, presidente de Responsabilidad Social Empresaria de Admira y Adox, compañía nacional especializada en la fabricación de equipamiento e insumos médicos.

Vale destacar que actualmente, los ingenieros están trabajando con los centros tecnológicos de la empresa para garantizar la provisión de válvulas, críticas para el funcionamiento del sistema, de difícil acceso en una situación excepcional como se está viviendo. Esta adaptación no sólo toma en cuenta las especificaciones técnicas y normativas vigentes sino que también cumple con los requerimientos de la autoridad competente para su uso en pacientes.

“En el marco de nuestro plan de RSE, Admira estaría en condiciones de donar, inicialmente, cien kits completos en un plazo de una semana y podría ayudar a que otras personas o instituciones contribuyan en cantidades similares o mayores y, asimismo, brindaríamos el soporte técnico adecuado para que puedan cumplir la tarea con éxito”, anticipó Orlando Castellani, presidente de la asociación empresarial.

Según los cálculos de los desarrolladores, si hubiera diariamente unas 200 personas infectadas con Covid-19 y 5% necesitara respiración mecanizada (unos diez individuos) el sistema de salud podría atenderlos sin problemas de disponer de esta alternativa.

Aplicación para brindar información médica e identificar pacientes

A la luz de la pandemia global de Covid-19, el público se enfrenta a una avalancha de información sobre síntomas, casos confirmados, medidas económicas y cuarentena. Debido a que es tan difícil encontrar la información correcta, la solución más fácil es llamar a instituciones de salud pública. Sin embargo, éstas necesitan priorizar sus recursos para poder atender de la mejor manera la situación sanitaria actual.Para contribuir a aliviar esta situación, la firma tecnológica SAP creó Covid-19 Pre-Screen & Routing, una aplicación que permite a las organizaciones de salud pública, mediante un cuestionario guiado previo online, automatizar la distribución de la información más reciente de Covid-19 al público, realizar un triaje inicial para los síntomas del virus e identificar a los ciudadanos de alto riesgo para derivarlos al lugar adecuado.La solución guiada gratuita incluye: una encuesta de admisión que ayuda al público a evaluar sus necesidades antes de llamar a los departamentos de salud pública y un informe que visualiza las tendencias y el volumen de solicitudes, así como vacíos en la disponibilidad de información actual.“Desde SAP estamos comprometidos en colaborar con nuestros recursos para ayudar a minimizar el impacto de la pandemia y favorecer a que las instituciones de la salud puedan identificar con rapidez dónde deben focalizar sus esfuerzos durante esta emergencia”, señaló Pablo Talarico Director de Ventas para Soluciones de Gestión de la Experiencia de SAP Latinoamérica Región Sur.