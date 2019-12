Emprendedores cordobeses invierten US$25 millones para desarrollar un hotel en Miami

Evvo House Miami Hotel se ubicará sobre la costa del distrito Bayshore, en la región central de esa ciudad. Las obras comenzarán en marzo y finalizarán en 24 meses. Tendrá 82 suites, parking para 50 vehículos y amenities como piscina, embarcadero, bar y restaurante con vista a la bahía Biscayne.

Un grupo de emprendedores cordobeses liderado por Julio Páez y los hermanos Federico y Mariano Tarquino, anunciaron el pasado viernes la construcción de Evvo House Miami Hotel, emprendimiento de 82 habitaciones y parking con capacidad para 50 vehículos, ubicado en el distrito Bayshore, sobre la costa de la bahía de Biscayne, en el área conocida como Upper East Side, en Miami, una de las zonas de mayor desarrollo hotelero en los últimos años.

Las obras se iniciarán entre marzo y abril próximo, demandarán 24 meses de trabajo y una inversión que rondará los US$25 millones, financiados íntegramente con el aporte de inversores internacionales y crédito bancario. Entre sus principales amenities, Evvo House Miami Hotel contará con piscina en la terraza (Rooftop pool), coffee shop, gym y bar restaurante con vista a la bahía.

El proyecto, con una superficie aproximada total de 7 mil m2, distribuidos en 12 pisos, fue diseñado por el renombrado estudio RAD Architecture INC, el interiorismo es de la empresa cordobesa de The Atar (quienes intervinieron el interiorismo del Hotel Onas) en tanto que el asesoramiento jurídico está a cargo del buffet Greenberg Traurig, uno de los más importantes de Estados Unidos.

Con una estratégica ubicación, el proyecto se ubica junto al puente carretero de la calle 79, arteria de rápido acceso a las playas de la zona central de Miami Beach y muy cercano a las principales atracciones de la ciudad, tales como Little Haiti, Wynwood Walls, Design District, Bal Harbour y Aventura Mall, entre otras.

Seguridad rentable

Desde el punto de vista del negocio, los socios-inversores internacionales participan de todo el ciclo de vida del proyecto, desde su construcción y su operación hasta la madurez, es decir, un promedio de cinco años, y su posterior venta a operadores hoteleros o fondos de inversión internacionales. “Esta configuración del negocio permite anclarnos en dos vectores: la tracción de la actividad inmobiliaria de Miami y el crecimiento hotelero que, en ese mercado, tiene una tasa de ocupación superior al 85% anual y un rendimiento promedio hotelero que duplica al de una inversión Inmobiliaria tradicional”, subraya Julio Páez, director Financiero de la compañía, quien se especializa en asesoramiento inmobiliario y financiero, además de haber participado como socio director en el Grupo Las Rosas y Sushiclub Córdoba.

“Miami ocupa un lugar central dentro de los mercados turísticos más importantes en el plano internacional, con una afluencia anual superior a 35 millones de visitantes, en su mayoría público exigente que valora propuestas de valor significativas. Evvo House tendrá las comodidades de un departamento, con amenities de nivel, excelente calidad de servicio y una de las mejores vistas de la ciudad”, agrega Federico Tarquino, director a cargo del desarrollo técnico del proyecto.

Con un equipo integrado por más de 20 personas, entre técnicos, gestores, ingenieros, arquitectos, financieros y comerciales, la empresa lleva más de un año en el desarrollo del proyecto, ajustándolo a todas las exigencias y normas del municipio del principal centro urbano de La Florida.

“Nuestros estudios de mercado concluyen en que el inversor internacional busca proyectos bien ubicados, cuya rotación garanticen una ocupación que incide favorablemente sobre la rentabilidad. Eso se logra con un buen producto, una propuesta de valor robusta y una marca internacional; en ese plano, estamos en conversaciones con cadenas de primer nivel, interesadas en anclar su branding en el proyecto, lo que consolidará la atracción de nuevos inversores”, asegura por, su parte, Mariano Tarquino, director comercial del emprendimiento.