El futuro del trabajo argentino se enfoca en el “talentismo”

Así lo advirtió Aníbal Carmona, presidente de la Cámara Empresarial de Software y Servicios

Informáticos (Cessi), quien aseguró que se debe cuidar a los trabajadores que migrarán de empleo y acompañarlos en la educación, que juega un rol protagónico para sobrevivir en el futuro

“Estamos atravesando un cambio de paradigma que nos lleva del capitalismo hacia el talentismo, donde la nueva moneda no es el bitcoin sino el talento, y es la hora del futuro del trabajo”, dijo dijo Aníbal Carmona, presidente de Cessi, en el marco del evento “Empleos 4.0: el futuro del trabajo argentino”, celebrado días atrás.

“Como cámara y junto con el gobierno e instituciones debemos cuidar a los trabajadores que migrarán de empleo en un contexto de grandes transformaciones. Para acompañarlos en este cambio y no quedar atrás, la educación juega un rol protagónico para sobrevivir hoy el futuro y dedicar 20% del resto de nuestra vida a la formación”, agregó.

En ese sentido agregó que la Ley de la Economía de Conocimiento otorga “un marco legal propicio para la creación del medio millón de empleos de calidad y sostenibles en el tiempo”, dijo el especialista en el encuentro en el que Expertos del sector se reunieron para debatir sobre cómo atacar la brecha que existe entre los trabajos del presente y los del futuro.

El escenario actual registra 5.000 puestos sin cubrir , empleadores que pagan 40% más de sueldo que el promedio y la proyección de un incremento de 14,3% de empleados para 2019, dijo, Daniel Laco, responsable de la Comisión de Talento de Cessi, quien enfocó su ponencia en aquellas nuevas profesiones que están emergiendo y aún no tienen los talentos para cubrirlas.

“La generación de empleo se encuentra expandiéndose y ocho de cada 10 trabajos son cognitivos; tareas no rutinarias cognitivas y tareas no rutinarias manuales como, por ejemplo, la salud, cuidado de las personas”, agregó.

Entre otras de las aclaraciones que se señalaron en el evento, es la necesidad poner foco en la formación del alumnos en las escuelas en áreas de programación, también en la necesidad de transformar los trabajos “obsoletos” en ocupaciones más demandantes.

También indicó que se aborda la idea de generar movimientos de trabajo, de acuerdo a las capacidades de la gente, como así también, incidir en la la formación profesional por fuera de los ámbitos formales como las Universidad y las escuelas.

Por ejemplo, dijo, “no puede ser que una carrera de ingeniería dure más de ocho o nueve años, hace diez años no existía Android, un ingeniero no puede tardar eso en egresar”, ejemplificó Laco.

En ese contexto, Alejandra Elena Falco, directora del MBA Ucema resaltó la importancia del trabajo codo a codo de las universidades y las empresas para fomentar aquellas habilidades que componen a los trabajadores del futuro y que hoy ya son una demanda en el mercado.

Por su parte, Alan Schulte, de LinkedIn, destacó que existe una velocidad de gran dimensión que se encuentra cambiando la dinámica de los empleos en todo el mundo y gran parte de ello es gracias a la transformación digital, que ya no es más una tendencia sino una realidad. Por ejemplo, dijo, LinkedIn en Argentina posee seis millones de perfiles.

Durante la jornada, también estuvieron presentes otros oradores como Nestor Nocetti, socio fundador de Globant; Miriam Frías, de Lagash; Mara Schmitman, consultora Estratégica de RRHH y Tecnlogía; Damián Rosenfeld, rector del Instituto de Tecnología ORT; Pablo Cosso, director del Departamento de Computación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, y Armando De Giusti, investigador del Conicet, entre otros.