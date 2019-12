El Colegio de Martilleros busca promover el arte provincial y nacional

Con el objetivo de promover las obras de artistas provinciales y nacionales, el Colegio Profesional de Martilleros Corredores Públicos de la Provincia de Córdoba inauguró un espacio expositivo de arte en su renovada sede de Arturo M. Bas 262.

La apertura de este espacio se llevó a cabo con la inauguración de las muestras “Masa Crítica” y parte de la “Serie Jane – Todas Ellas”, con obras de la artista Claudia Perrotta. Ambas series están compuestas por obras sobre lienzo y papel.

“Con un manejo de la figura y la síntesis, Claudia Perrotta representa una sociedad individualista, donde el mundo queda abstraído o se pierde el detalle que rodea a cada personaje, volviéndose a la vez ellos mismos difusos para otros, donde la rutina se apodera de una circulación mecánica.

El individuo presente con su ausencia, demuestra que perdió la conexión con su entorno, se conectan dentro de un mundo virtual donde la calidez humana no es parte”, describe la curadora Claudia A. Pino.

En este sentido, en cada una de las series, Perrotta se sumerge e involucra no sólo en el espacio pictórico, la luz, el color, el movimiento, sino que indaga en cada tema. Las formas expresivas no son más que el resultado de sus reflexiones estéticas acerca de la problemática que aborda. Además, también se inauguró la exposición de “Arte Vivo: Cactus y Crasas”, integrada por

plantas suculentas de la colección de Natalia Galasso, Martillera Pública Judicial, colegiada en la institución e integrante de la Asociación de Coleccionistas de Cactus y Crasas de la Ciudad de Córdoba. Cabe destacar que el espacio expositivo dedicado al ámbito artístico en el Colegio de Mar-

tilleros Corredores Públicos, contó con un trabajo de gestión, colaboración y curación por parte de Pino, directora de Enlace Contemporáneo.

En el acto de inauguración de la iniciativa estuvieron presentes Marcelo Prato, presidente; Héctor Amadío, vicepresidente 1°; María Rosa Porta, secretaria; Rafael Chaij, tesorero; Eduardo Cremasco, protesorero, y Carlos Aguirre, Secretario de Relaciones Públicas de la institución. Asimismo, se contó con la presencia de las artistas expositoras, de la curadora y de Axel Smulovitz y Claudia Ghelli, organizadores del evento junto al directorio de la institución. A su vez, también estuvieron presentes representantes de las delegaciones de Villa María, Río Cuarto, San Francisco y Bell Ville; del director del Museo Caraffa, Jorge Torres; y de martilleros corredores públicos que acompañaron en la ocasión.

Durante el encuentro, los presentes disfrutaron de la musicalización a cargo del grupo Orquestarte Córdoba y compartieron un vernissage.