El aislamiento social impulsó el lanzamiento de diversas soluciones tecnológicas

Aulas virtuales, desarrollo de software e innovación en redes de comunicación son algunas de las herramientas que surgieron en las últimas semanas para mejorar las actividades tanto educativas como corporativas

El contexto de aislamiento social para la prevención del coronavirus ha impulsado el lanzamiento de nuevas soluciones tecnológicas que permiten optimizar tanto la capacitación y la educación como a las actividades de los negocios y empresas en el mundo virtual.

Una de las herramientas que mayor demanda han tenido en estas últimas semanas desde el cierre de las escuelas y universidades en el país es la de la educación on line.

En esta línea, la empresa Aulanexo adelantó el lanzamiento de una plataforma de aula virtual que permite dar clases remotas por videoconferencia en tiempo real y contempla las necesidades de docentes de diferentes asignaturas y de todos los niveles.

Aulanexo Aula Virtual fue diseñada en conjunto con profesores y alumnos para brindar en línea los soportes comunicativos y pedagógicos necesarios para la transferencia de diferentes conocimientos y su aprendizaje.

Este nuevo producto posee características diferenciales, ya que contempla las necesidades de diferentes asignaturas, con sus correspondientes formatos de clase: posee un pizarrón interactivo que permite escribir y dibujar a mano alzada, permite trabajar sobre presentaciones y documentos compartidos, posibilita realizar encuestas en vivo para estimular la participación de los alumnos; entre otras prestaciones que permiten emular todas las interacciones que se pueden dar en un aula real, pero de forma virtual y remota.

Además, no requiere instalar ningún software o aplicación, pudiendo acceder tanto desde una PC, tablet o celular, funciona con cualquier conexión a internet hogareña y es totalmente intuitivo y muy fácil de usar. Además, cuenta con una línea de soporte telefónico para asesorar a los usuarios ante cualquier inquietud y posee las mismas herramientas que cualquier otra plataforma de aula virtual, como la posibilidad de compartir la pantalla, iniciar chat público con toda la clase o de manera privada con cada alumno en particular, compartir audio y video o habilitar un espacio para compartir notas.

“El delicado contexto que estamos viviendo obligó a la sociedad a adoptar algunos cambios tecnológicos en sus quehaceres cotidianos; como es el caso de las clases virtuales, el teletrabajo y la realización de muchos trámites online. Pero para que dichos cambios persistan cuando acabe la cuarentena, es preciso que estos avances puedan al menos equiparar a la experiencia tradicional”,. aseguró Nicolás López, socio y cofundador de Aulanexo.

“La mayoría de las plataformas de educación a distancia ofrecen apenas más prestaciones que las aplicaciones para reuniones online, pero no contemplan las necesidades de los diferentes tipos de aprendizaje. Por ello trabajamos en colaboración con los usuarios para el desarrollo de esta aula virtual”, destacó López.

Digitalización de los negocios

Antes de la declaración de la pandemia, la digitalización ya venía teniendo una prioridad indiscutible, pero en el contexto actual -en el que prima la actividad on line- resulta un paso obligado para aquellos negocios que deberán reinventarse ante las nuevas reglas del juego que impone Covid-19.

En este plano, la compañía Parabolt desarrolló “Sherpath Digital Development”, un desarrollo de software que transforma las ideas en soluciones digitales personalizadas detectando las prioridades del negocio con foco en la experiencia del usuario y el tiempo de compra. Sherpath permite intervenir en cualquier etapa en que se encuentre la compañía, si es necesario, empezando desde la fase de ideación empleando metodología Design Thinking, prototipado y validación, o durante la implementación.

“Con nuestras fases de ideación, prototipado y desarrollo se puede detectar lo que no funciona, el proyecto concluye en semanas y sin sorpresas al final, ya que este enfoque de digitalización permite corregir lo necesario en un ambiente de prueba con baja inversión de tiempo y dinero”, explicó Maximiliano Cortés, COO de Parabolt.

“Algunos casos de uso ya probados del desarrollo digital Sherpath se concretaron en la industria logística donde se trabajó con un proyecto de ideación con equipos trabajando totalmente en forma remoto.También en el sector retail, una cadena de supermercados descubrió nuevos canales de venta abriendo sucursales virtuales; mientras que las plataformas que se han desarrollado con Inteligencia artificial y análisis de datos, hoy habilitan el seguimiento y atención a casos que dan positivo a Covid-19”,comentó Cortés.

Comunicación en cuarentena

Otra de las soluciones que se lanzaron en medio de la cuarentena por la llegada del Covid-19 al país, es la que propone Qstom, la empresa que brinda servicios de diseño y desarrollo de software, quién también adelantó la presentación de una plataforma para que las empresas se comuniquen con sus clientes a través del canal de WhatsApp. Esta herramienta facilita a las compañías realizar trabajo remoto, manteniendo la comunicación con sus clientes, sin inversión y de forma sencilla y económica. Funciona con una única línea de WhatsApp de la empresa y a través de la plataforma web donde cada uno de los empleados puede responder desde su casa a cada uno de los mensajes que lleguen a la línea. Las conversaciones se pueden asignar a cualquier empleado siguiendo algún criterio predefinido. Por ejemplo, si se trata de ventas, que el chat le llegue a una persona. Si es un reclamo, que le llegue a otra.

“Hoy en día se ofrece realizar la configuración de la aplicación en forma gratuita para todas las empresas que deseen incorporar esta tecnología. Lo único que se debe abonar es el uso de la plataforma que se paga por volumen de mensajes y conversaciones. Para tener de referencia, mil conversaciones y diez mil mensajes salientes de WhatsApp tienen un costo mensual de US$300 (a dólar venta del Banco de la Nación Argentina)”, comentaron fuentes de la firma.

Asimismo, para aquellas empresas que lo requieran se pueden configurar flujos de conversación predeterminados que, con la inteligencia artificial, permite responder los mensajes enviados por los clientes, haciéndolo de forma muy similar a las conversaciones reales.

“Esta posibilidad puede ser de mucha utilidad para entes gubernamentales, hospitales, obras sociales que hoy tienen un pico de consultas que no alcanzan a responder. Con este tipo de tecnología podrán asesorar a un sinnúmero de personas al mismo tiempo y sin intervención humana”, concluyeron fuentes de Qstom.

Vale destacar que la empresa cuenta a la fecha con 200 clientes y hace dos años creó una nueva unidad de negocio dedicada a comercializar los asistentes virtuales a través de WhatsApp. El primer producto fue un Chatbot por WhatsApp y Messenger para compañías de seguros, que permite, sin intervención de ninguna persona, obtener el costo del seguro del auto en pocos segundos desde WhatsApp. Solo basta con responder una serie de preguntas que realiza el robot y se muestran en pantalla las posibles coberturas con sus precios. Este desarrollo demandó casi un año de trabajo con una inversión mayor a $3 millones y hoy cuentan con clientes en Argentina, Brasil, Colombia y Chile.

También lanzó el Covid-Bot, un asistente virtual que funciona a través de WhatsApp y Messenger para ayudar a disminuir los contagios en las guardias.

Internet de las Cosas

Entre otros avances basados en la tendencia de transformación y cambio digital que demanda la actualidad, Furukawa, fabricante de soluciones para infraestructura de Redes de Comunicación, anunció la actualización de su línea Furukawa Cabling System (FCS) a Furukawa Connectivity System, iniciativa reforzada por el aislamiento social impuesto debido a la pandemia Covid-19.

Esta solución tiene el objetivo de adaptarse y acompañar la integración de la tecnología a la comunicación a través de Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés), la computación en la nube (cloud computing), el aprendizaje automático (machine learning) y muchas otras aplicaciones disponibles.

“Con la actualización a Furukawa Connectivity System, la marca está ampliando su enfoque con el objetivo de mantenerse al día con las tendencias del mundo y satisfacer las nuevas demandas del mercado”, expresó Paulo Henrique Zafaneli, director de Ventas de Furukawa.

“La transformación digital cubre todos los segmentos de la economía y de la vida de las personas en una sociedad cada vez más conectada que requiere que las organizaciones aceleren la aplicación de los cambios”, finalizó Zafaneli.